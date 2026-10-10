Teatar apsurda! Nikad gori Totenhem bolji od Junajteda, Old Traford postiđen, ali ne i osvojen

Zli jezici bi rekli "derbi hendikepiranih". Jer Totenhem još ne zna kako je to pobediti u novoj sezoni Premijer lige, dok je Mančester Junajted od početka seprembra u kanalu iz kojeg se izlaz ne vidi jasno. A taj derbi velikomučenika na Teatru snova, doneo je apsurdan scenario. Nikad gori Totenhem koji je na Old Traford došao kao fenjeraš engleske elite, nadigrao je ekipu Majkla Kerika, ali je promašiovao zicere, dozvolio sebi da prvi primi gol (iako je odavno trebalo da vodi), ostane sa igračem manje, pa da brojčano inferioran i dalje bude opasniji tim i grize do poslednjih sekundi utakmice na bi li prigrlio pobedu.

Totenhem je na kraju osvojio bod u Mančesteru, ali je utiskom i igrom zaslužio ceo plen - 1:1. Junajted koji četvrti put uzastupno nije slavio, posle večerašnjeg sudara ima crvene obraze iz više razloga. Za početak, jedan jedini udarac ka golu rivala najgori je učinak jednog domaćina u Premijer ligi od starta sezone. Drugo, imao je Junajted vođstvo od 73. minuta, od 79. i igrača više zahvaljujući gluposti Rodriga Bentankura, a ne samo da nije bio blizu da zatvori utakmicu, te da je Totenhemu dozvolio izjednačenje, već je manjkom inicijative okuražio londonski tim da u poslednjim minutima nadoknae, onako desetkovan, krene u presing. I to je sve što treba da znate o večerašnjoj partiji Crvenih đavola.