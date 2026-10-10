Teatar apsurda! Nikad gori Totenhem bolji od Junajteda, Old Traford postiđen, ali ne i osvojen
Vreme čitanja: 9min | sub. 10.10.26. | 20:39
Londonski klub sa igračem manje stigao do boda u Mančesteru... Utisak je da je i sa desetoricom želeo pobedu više od Crvenih đavola 1:1
Zli jezici bi rekli "derbi hendikepiranih". Jer Totenhem još ne zna kako je to pobediti u novoj sezoni Premijer lige, dok je Mančester Junajted od početka seprembra u kanalu iz kojeg se izlaz ne vidi jasno. A taj derbi velikomučenika na Teatru snova, doneo je apsurdan scenario. Nikad gori Totenhem koji je na Old Traford došao kao fenjeraš engleske elite, nadigrao je ekipu Majkla Kerika, ali je promašiovao zicere, dozvolio sebi da prvi primi gol (iako je odavno trebalo da vodi), ostane sa igračem manje, pa da brojčano inferioran i dalje bude opasniji tim i grize do poslednjih sekundi utakmice na bi li prigrlio pobedu.
Totenhem je na kraju osvojio bod u Mančesteru, ali je utiskom i igrom zaslužio ceo plen - 1:1. Junajted koji četvrti put uzastupno nije slavio, posle večerašnjeg sudara ima crvene obraze iz više razloga. Za početak, jedan jedini udarac ka golu rivala najgori je učinak jednog domaćina u Premijer ligi od starta sezone. Drugo, imao je Junajted vođstvo od 73. minuta, od 79. i igrača više zahvaljujući gluposti Rodriga Bentankura, a ne samo da nije bio blizu da zatvori utakmicu, te da je Totenhemu dozvolio izjednačenje, već je manjkom inicijative okuražio londonski tim da u poslednjim minutima nadoknae, onako desetkovan, krene u presing. I to je sve što treba da znate o večerašnjoj partiji Crvenih đavola.
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Počećemo od kraja, odnosno najinteresantnijih detalja sa Old Traforda. Akcija Embeuma i Kunje, te filigranska završnica Kamerunca bila je kazna za silne promašaje Sparsa iz uvodnih sat vremena. Svašta su za to vreme odbranili što Sene Lamens, što šroperi Leni Joro i Lisandro Martinez, a Bogami i Luk Šo koji je u 49. minutu reagovao pred gol linijom i sprečio sigurno vođstvo gostiju. Ali to nije bilo sve od engleskog beka, početkom sezone označenog kao potencijalno najslabijom tačkom Junajteda. Međutim, ostatak ekipe toliko trokira da se Šo ne izdvaja i de fakto nije ni glavni, ni jedini krivac za činjenicu da se Junajted posle šest kola nalazi na 12. mestu sa svega šest bodova.
Šo je danas, osim što je sprečio čist pogodak, omogućio Junajtedu da dvadeset minuta igra u odnosu snaga 11 na 10. Isprovocirao je Rodriga Bentankura, gurnuo Urugvajca na zemlju, a onda se iskusno postavio i pao nakon kontakta glavom o glavu. Bentankur je pocrveneo, na Junajtedu je bilo da to unovči, ali nije umeo. Embeumo je u 85. minutu ušao u veliku šansu, ali ga je zaustavio Antonjin Kinski.
Totenhem je napadao, odbijao da ode u severni London poražen, a Dominik Solanke je u drugom minutu osmominutne nadoknade pobedio u jednom rvanju sa Lisandrom Martinezom. Engleski golgeter je zakačio loptu glavom, prosledio je u mrežu i iskupio se za velike promašaje iz prvog i drugog dela.
Prvo poluvreme Junajteda moglo bi se opisati rečima "gde si bio - nigde, šta si radio - ništa". Gledali smo domaćina bez inicijative, energije i ideje. Sa druge strane, Totenhem je bio agresivan, tražio ulaze u šesnaesterac sa svih stranja i igrao na krilima rastrčanog Savinja. Unosio je Brazilac nemir rivalu, ali to je Savinjo. I kada ostavi odličan utisak postojanošću i protagonizmom, malo meda ponudi, odnosno ne ume da konkretizuje dobru igru.
Sandro Tonali je odigrao najbolju utakmicu od dolaska u Totenhem, upisao prvu asistenciju i od njegovog fudbala bi u mnogome mogao da zavisi nastavak sezone Sparsa koji posle onih čudesnih 1:6 iz 2020. godine nisu slavili na Old Trafordu. I večeras se videlo da im nedostaje špic vrhunskog kvaliteta, ali ovog leta uprkos potrošnji od preko 400.000.000 evra, takav nije stigao u severni London.
Old Traford nije osvojen, ali je, kao što rekosmo postiđen... Posebno zbog činjenice da je učinak od šest bodova posle šest kola najgori start Junajteda u poslednjih 40 godina!
PREMIJER LIGA, 6. KOLO
Subota
Arsenal - Lids 2:1 (0:0)
/Kalafjori 62, Gimarais 70 - Džastin 55/
Čelsi - Bornmut 5:1 (2:0)
/Henderson 2, 70, Rodžers 3, Pedro 46, 67 - Evanilson 51/
Sanderlend - Brajton 0:2 (0:0)
/De Kujper 53, Hađam 90+3/
Aston Vila - Brentford 2:2 (1:1)
/Džekson 12, Mekgin 77 - Jarmoljuk 10, Ajer 79/
Ipsvič - Fulam 2:1 (0:0)
/Uatara 88, O'Šej 90+1 - Sesenjon 55/
Mančester Junajted - Totenhem 1:1 (0:0)
/Embeumo 73 - Solanke 90+2/
Nedelja
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Ponedeljak
21.00: (3,20) Koventri (3,50) Njukasl (2,20) MOZZART RELAX
*** kvote su podložne promenama