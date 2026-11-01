Tebe šaljem po burek, Valensiju do pobede! Ove noći slaviće Umara Sadika (VIDEO)

Premalo razloga za radost imali su na Mestalji u tekućoj sezoni, a vala i prethodnih. Deljena je na kašičicu. Ali, ove noći će imati šta da proslave, imaće razlog da zaliju, a navijačima im ga je podario Umar Sadik.

Morila je nekadašnjeg igrača Partizana zadnja loža, vratio se na teren polse bezmalo dva meseca. Nije bio starter protiv Elćea, ubacio ga je Havijer Agire na isteku jednog časa igre i - bolji potez nije mogao da povuče. Prodrmao je ekipu, odmah izbio u šansu. Kada mu se druga ukazala, nije omanuo - 0:1 (0:0).