Tebe šaljem po burek, Valensiju do pobede! Ove noći slaviće Umara Sadika (VIDEO)
Vreme čitanja: 4min | ned. 01.11.26. | 20:25
Vratio se na teren posle bezmalo dva meseca i doneo Slepim miševima tek drugi trijumf u Primeri…
Premalo razloga za radost imali su na Mestalji u tekućoj sezoni, a vala i prethodnih. Deljena je na kašičicu. Ali, ove noći će imati šta da proslave, imaće razlog da zaliju, a navijačima im ga je podario Umar Sadik.
Morila je nekadašnjeg igrača Partizana zadnja loža, vratio se na teren polse bezmalo dva meseca. Nije bio starter protiv Elćea, ubacio ga je Havijer Agire na isteku jednog časa igre i - bolji potez nije mogao da povuče. Prodrmao je ekipu, odmah izbio u šansu. Kada mu se druga ukazala, nije omanuo - 0:1 (0:0).
Izabrane vesti
Umar Sadik doneo je Slepim miševima tek drugu pobedu u Primeri. Nije učestvovao u prvoj ove sezone, bio je van konkurencije za sastav protiv Alavesa. Propustio je čak sedamn utakmica u španskom šampionatu, ali nadalje bi mogao da bude bitan faktor…
Osam minuta bilo mu je dovoljno da promeni rezultat na semaforu. Dubinska lopta za Arnoa Danžumu, odigrao je do Nigerijca, a on Gonzala Viljara poslao po burek, a Valensiju do pobede!
Primio je loptu, zastao i sačekao da vezista Elćea proleti pored njega. Nije mogao da se zaustavi Gonzalo Viljar, ponela ga je inercija. Nakon toga je Umar Sadik mogao da bira gde će da pošalje loptu i odabrao je bliži ugao.
Najzad je Valensiju makar malo ogrejalo sunce, laknule je i Havijeru Agireu. Jer, prvo je izgubio od Viljareala u lokalnom derbiju, potom odigrao nerešeno sa Atletik Bilbaom i Rasing Santanderom. I bilo bi poprilično neugodno da danas nije pobedio, jer u idućem kolu Slepi miševi igraju protiv Real Madrida…
Iako su trijumfovali posle mesec i po dana, iz oposne zone nisu isplivali. Sledi im grčevita borba za opstanak. Na to su se u poslednje vreme navijači Valensije navikli.
ŠPANIJA 1 – 11. KOLO
Petak
Viljareal - Espanjol 0:1 (0:0)
/Kabrera 60/
Subota
Levante - Atletiko Madrid 0:2 (0:1)
/Grimaldo 36, Simeone 62/
Rajo Valjekano – Selta 3:0 (1:0)
/De Frutos 36, 55, Lopez 73/
Real Betis - Malaga 2:1 (2:0)
/Bartra 38, Fornals 45+2 - Nino 68/
Barselona - Alaves 6:1 (4:0)
/Rafinja 8, Fermin Lopez 23, Rafinja 41, Jamal 45+1, 64, Gordon 81 - Marijano Dijaz 84/
Nedelja
Hetafe - Sevilja 3:1 (0:1)
/Unal 68, Satrijano 73, Mangala 90+4 - Salas 19/
Rasing Santander - Real Madrid 0:3 (0:3)
/Embape 11, Belingem 21, Diomande 36/
Elče - Valensija 0:1 (0:0)
/Sadik 69/
21.00: (2,20) Atletik Bilbao (3,70) Real Sosijedad (3,25) - MOZZART RELAX
Ponedeljak
21.00: (2,10) Deportivo La Korunja (3,35) Osasuna (3,35) - MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama