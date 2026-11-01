Zeleno usijanje u Atini: AEK više nije nepobediv, poklekao posle godinu dana

Dok je trajala bakljada u režiji domaćih navijača, polovina publike na stadionu verovatno nije ni shvatila da je PAO poveo. Vezane greške Rote i Relvasa posle pritiska omogućile su Andreasu Teteu da puca sa distance, a njegov snažni udarac bio je neuhvatljiv za golmana Brinjolija. Od trenutka kada je lopta krenula sa centra sve dok nije završila u mreži prošla je samo 31 sekunda! To nijedan trener na svetu ne voli, pa je Marko Nikolić probao da pregrupiše snage, koje su odmah bile uzdrmane.

Nije vredelo. Ekipa danskog stručnjaka Jakuba Nestrupa je energetski izgledala bolje. Pritom, ima kvalitet, jer je letos dovela igrače iz Barselone (Injaki Penja), Intera (Stefan de Fraj), Lansa (Anas Zaruri), a sve garnirala povratkom u tamošnju Superligu Levija Garsije iz moskovskog Spartaka. U pitanju je sjajni ofanzivac koji je igrao bitnu ulogu u pretposlednjoj tituli za AEK, pod vođstvom Matijasa Almeide, i upravo je napadač iz Trinidada i Tobaga mučio odbranu bivšeg kluba. Čak je bio i blizu poentiranja, ali su mu dva udarca završila na konstrukciji gola (prečka i stativa).

AEK je bio neprepoznatljiv, iako se verovalo da bi u nekom trenutku mogao da udahne vazduh. Naročito što ima Luku Jovića, koji je prošle sezone bio streptomicin baš za rivala iz zelenog kraja Atine. Ni to nije bilo dovoljno, jer je Nikolićev tim matiran još jednom čim se vratio na teren. I to tako što je mladi Santino Andino možda i faulirao Lazarosa Rotu, ali kako se sudija Jablonski nije oglasio, talentovani Argentinac je nastavio kretnju i rezantnim udarcem matirao Brinjolija, pozicioniravši se u centralnu figuru utakmice, pošto je posle asistencije postigao gol.

Posle 31 utakmice u prvenstvu, od kojih čak deset derbija, AEK je poklekao, iako je imao šansu da se vrati posle isključenja Kingsa Kangve. Nekadašnji član Crvene zvezde je na centru igrališta ušao u sukob sa Abubakarijem Koitom, šutnuo ga i sudija mu je pokazao put u svlačionicu. U tom trenutku ostalo je 20 minuta do kraja, lopta je sve češće bila u kaznenom prostoru Panatinaikosa, Zini je propustio šansu da smanji rezultat (ranije je sa distance probao i Lovro Majer), ali Nikoliću i Joviću (ovoga puta bez Gaćinovića) ove večeri ništa nije pomoglo.

Zicer na domaćem terenu iskoristio je PAOK, savladao Asteras (2:1) i potisnuo AEK na četvrto mesto na tabeli. Crno-beli su se mučili, sve do tri minuta pre kraja se činilo da će opet kiksnuti, ali je mladi špic Anestis Mitu našao način da obraduje navijače na Tumbi. Početnu prednost domaćin je stekao u ranoj fazi meča, tako što je Srbin Andrija Živković petom asistencijom u ligi omogućio nekadašnjem centarforu Crvene zvezde, Šerifu Endijajeu da četvrti put bude strelac na poslednjih šest mečeva. Ognjen Ugrešić nije igrao za PAOK.

GRČKA 1 – 9. KOLO

Subota

Kifisija - Olimpijakos 2:3 (0:0)

/Embula 80, Sousa 90+1 – Roka 46, Muandimađ 71, Martins 90+5/

Nedelja

Levadijakos – Aris 3:0 (2:0)

/Nikas 8, Vikos 42 pen, Panatea 87/

Panetolikos – OFI 0:1 (0:0)

/Kodro 88/

PAOK – Asteras 1:1 (1:1)

/Endijaje 8 – Kimpioka 39/

Panatinaikos – AEK 2:0 (1:0)

/Tete 1, Muti 49/

Ponedeljak

17.00: (1,90) Atromitos (3,40) Volos (3,80)

18.30: (2,30) Kalamata (3,20) Iraklis (3,00)

***kvote su podložne promenama