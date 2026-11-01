Inter Eskaldes kiksnuo pred put u Beograd
Vreme čitanja: 2min | ned. 01.11.26. | 20:25
Naredni rival Crvene zvezde u Ligi konferencije (četvrtak, 18.45) je odigrao samo 0:0 sa Penjom u 7. kolu prvenstva Andore
Po svoj prilici Inter Eskaldes, aktuelni šampion Andore i prvi klub iz te male države koji se domogao ligaške faze nekog takmičenja UEFA, neće put u Beograd dočekati kao lider domaćeg prvenstva. Jer, četiri dana pre nego što bude gostovao Crvenoj zvezdi u 3. kolu Lige konferencije (četvrtak, 18.45) ozbiljno je kiksnuo u duelu sa Penjom i kao domaćin je odigrao samo 0:0 sa jednom od slabijih ekipa u ligi.
Bio je to drugi uzastopni Interov kiks, pošto je prethodno odigrao 1:1 sa Santa Kolomom. Sada baš ta ekipa ima priliku da mu preuzme lidersku poziciju ukoliko savlada Rendžers.
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Prema dostupnim informacijama, Inter je propustio nekoliko dobrih šansi. Sredinom poluvremena je Jeraj Davila zapretio iz slobodnog udarca, a zatim je i Mark Rodrigez bio neprecizan iz dobre pozicije.
U drugom poluvremenu je rezervista Pablo Molina postigao gol, ali je on poništen zbog ofsajda.
Četvrtak, 18.45: (1,10) Crvena zvezda (8,50) Inter Eskaldes (20,0)
Na ovoj utakmici smo videli i jednu vrlo interesantnu primenu pravila koje postoji u prvenstvu Andore. Naime, prema propozicijama od prošle sezone treneri obe ekipe imaju pravo po dva puta da traže VAR proveru. Strateg Intera Felip Ortiz je u oba poluvremena po jednom koristio to pravo, kako bi sudije proverile situacije za koje je on smatrao da su bile za jedanaesterac, ali nije bio u pravu.
Ako nekome to nešto znači, Inter Eskaldes je igrao u sledećem sastavu: Pol Freišanet, Hilmar Tores, Aleks Sančez, Žauad, Viktor Alonso, Anhel De la Tore, Domi Berlanga, Mark Rodrigez, Sule Sidibe, Borha Areljano, Jeraj Davila. Kasnije su ušli još Baldres, Kamara i Molina.
U prva dva kola Lige konferencije Inter Eskaldes je doživeo dva poraza, u Švedskoj od Mjelbija sa 0:2 i kod kuće od Univerzitatee iz Krajove sa 1:3. U poslednje tri nedelje ima samo jedan trijumf, prvenstveni nad Atletik Eskaldesom sa 4:2.
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