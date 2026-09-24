Tedić o Gvardioli, Salibi i Vlahoviću: Sanjam o reprezentaciji, ali trebaju mi dobre igre u klubu

Tom prilikom pričao je o mnogim zanimljivim temama. Između ostalog, i o tome kako se lako odlučio da dres Čukaričkog zameni Akronovim.

„Pregovori su trajali prilično kratko. Želeo sam da dođem u Rusiju; poznavao sam ligu i smatrao je odličnim šampionatom. Ima veoma kvalitetne igrače. U timu ima igrača sa Balkana, što mi je pomoglo da se brže prilagodim. Tako da sam odluku doneo prilično brzo“.

Iako nije ranije igrao u Premijer ligi Rusije, znao je šta ga čeka.

„Znao sam da je fudbal ovde fizički veoma zahtevan i da igrači pokušavaju da dominiraju snagom. U isto vreme, svi timovi imaju mnogo kvalitetnih igrača. Takođe sam razumeo da su infrastruktura i stadioni ovde odlični. Ovo je zanimljiva i takmičarska liga u kojoj možete da napredujete“.

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Naravno, konsultovao se sa ljudima koji su igrali u Rusiji.

„Da, razgovarao sam sa Stefanom Lončarom. On me je uputio u sve, ispričao mi o klubu i gradu. Zahvaljujući tome, bio sam bolje pripremljen za dolazak i brže sam se prilagodio novom trenažnom procesu. Objasnio mi je mnogo toga, što mi je olakšalo posao“.

Tedić je potom upitan i da li je osetio u Toljatiju to da su ruski i srpski narod bratski.

„Naravno. Mislim da između naših naroda zaista postoji poseban odnos. Ako ruski turista u Beogradu pita za pomoć, Srbi će svakako pokušati da pomognu. Isto važi i u obrnutom smeru“.

Trudi se 26-godišnji napadač da nauči ruski.

„Već sam naučio dosta reči, posebno fudbalski vokabular. Jezici su zaista slični. Mislim da ću za samo nekoliko meseci moći mnogo tečnije da govorim. U timu ima stranih igrača koji već dobro govore ruski i pomažu mi“.

Prisetio se zatim Tedić i svog prvog velikog transfera, iz Čukaričkog u Mančester Siti.

„Za interesovanje sam prvi put saznao kada smo stigli u hotel u Srbiji pre jedne utakmice. Rečeno mi je da predstavnici Mančester Sitija dolaze da gledaju meč. Saznao sam oko dva sata pre utakmice. Na toj utakmici sam postigao gol. Zatim smo se vratili u hotel i pregovori su počeli. Posle toga sam čekao vizu kako bih otišao u Englesku i potpisao ugovor“.

Osećaj posle potpisivanja ugovora neće zaboraviti.

„Osećao sam se kao da se san ostvario. Svaki fudbaler sanja da jednog dana pređe u vrhunski klub, a onda se pojavi Mančester Siti — delovalo je nestvarno. Ali bilo je važno ostati miran“.

Slobodan Tedić (©Starsport)

Tedić je jedno vreme trenirao i sa prvim timom Građana.

„Bilo je to veoma zanimljivo iskustvo. Imali smo posebnu grupu igrača koji su išli na pozajmice, a dva dana pre utakmice trenirali bismo sa prvim timom. Bilo je pravo uživanje videti tako visok nivo i trenirati rame uz rame sa tim igračima. Jednostavno sam uživao u tom trenutku“.

Nedostajalo je samo da malo više razgovara sa Pepom Gvardiolom.

„Nismo imali mnogo direktnog kontakta. Video sam ga jednom u restoranu, a pre jedne utakmice poželeo mi je sreću. Tako da ne mogu da kažem da smo mnogo razgovarali“.

O Gvardioli sve najbolje.

„Postoji ogromno poštovanje. Trudio sam se da upijem sve što sam mogao jer sam bio okružen vrhunskim igračima i trenerima svetske klase. Iskoristio sam priliku da učim i napredujem. Za mene je to bilo ostvarenje sna, velika čast i privilegija“.

Sitijev trening centar je jedan od najboljih na svetu.

„Možda nisam video sve tamo, ali teško je bilo čime se iznenaditi jer od samog početka znate: ovo je vrhunski nivo. Postoji ogroman broj terena i sva potrebna infrastruktura za oporavak. Na primer, antigravitaciona traka za trčanje u vakuumu, sprave za vežbanje direktno u bazenima i još mnogo toga. Bilo je sve što bi fudbaleru moglo da zatreba“.

Tedić je imao priliku da trenira sa nekim od najboljih igrača na svetu.

“De Brujne, Haland, Foden... Imate osećaj kao da su sa druge planete”.

Nažalost, Tedić nije bio ni blizu šanse da debituje za Siti. Umesto toga išao je na brojne pozajmice.

„Naravno da je psihološki teško, jer svake godine idete negde na pozajmicu. Ali morate razumeti da je u to vreme to bio verovatno najbolji klub na svetu i probiti se u prvi tim bilo je neverovatno teško. U svakom slučaju, naučio sam mnogo — kako u Sitiju, tako i tokom pozajmica. Sve sam to kasnije iskoristio u drugim klubovima“.

Tedić je upitan i da li je verovao da će ipak dobiti priliku da zaigra za prvi tim Sitija?

„U početku mi je san bio samo da završim u takvom klubu, a zatim da zaigram za prvi tim. Ali stvari su se tako odvijale, uključujući i povrede. To ne znači da ne mogu da ostvarim veliki uspeh u drugom klubu i u drugoj fazi karijere“.

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Nismo gledali visokog napadača u Premijer ligi, ali jesmo u Čempionšipu i Ligi 1.

„Engleski fudbal ima jedinstvenu atmosferu, sjajne stadione, odlične navijače i veoma brz tempo. To je dragoceno iskustvo za svakog fudbalera, jer su zahtevi u pogledu tempa i fizičke spreme izuzetno visoki“.

Priznao je Tedić da mašta o pozivu selektora Srbije. Zasad je imao priliku samo da nastupa za mladu selekciju.

„Naravno, taj san i dalje postoji. Igranje za reprezentaciju je verovatno cilj svakog fudbalera. Naravno, za to su potrebni dobri rezultati u klubu. U Srbiji smo imali praksu da igrači iz domaće lige dobiju priliku da treniraju sa A timom. Imao sam tu priliku dva puta i to su bili nezaboravni trenuci“.

Ruski novinar je pitao Tedića i koga bi izdvojio kao najboljeg srpskog fudbalera u 21. veku i koje osobine bi voleo da i on ima.

„Ako govorimo o napadačima, izdvojio bih Mitrovića i Vlahovića. Obojica imaju ogromnu želju da daju gol i veoma su vredni igrači“.

A, ko je najjači defanzivac protiv koga je igrao u dosadašnjoj karijeri?

„Verovatno bih izdvojio defanzivca Arsenala Salibu, protiv koga sam igrao na nivou mladih reprezentacija. Bilo je veoma teško igrati protiv njega”.

Tedić je upitan i ko je bio najbolji saigrač kojeg je imao.

„Ako govorimo o reprezentaciji, izdvojio bih Vlahovića. Istih smo godina, igrali smo zajedno za mlađe selekcije Srbije. Još tada je bilo jasno o kakvom se kvalitetnom igraču radi“, kazao je između ostalog Tedić za Metarejting.