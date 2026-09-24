Olimpija Milano bez NBA pojačanja protiv Partizan Mozzart Beta
Vreme čitanja: 2min | čet. 24.09.26. | 16:36
Manekeni neće moći da računaju na Gerisona Metjuza
Partizan Mozzart Bet dočekuje milansku Olimpiju (20.45) u prvom kolu Evrolige. Biće ovo sudar ekipa koje mnogi ne vide među 10 najboljih, ali i takođe timova koji mogu da predstavljaju potencijalno iznenađenje i pomrse račune mnogima u elitnom takmičenju.
Crno-beli silno motivisani dočekuju početak Evrolige, a Manekeni dolaze u glavni grad Srbije sa određenim kadrovskim problemima. Naime, trener Đuzepe Poeta u okršaju sa Parnim valjkom neće moći da računa na NBA pojačanje Gerisona Metjuza. Nekadašnji igrač Indijane, Atlante, Hjustona i Vašingtona nije na raspolaganju Olimpiji, a razlog je povreda mišića. Ovo je ozbiljan hendikep za italijansku klub, pogotovo ako se uzme u obzir da je Metjuz, uz Mozesa Rajta, najzvučnije pojačanje.
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Međutim, bez obzira na odsustvo Amerikanca trener Poeta deluje optimistično pred premijeru Evrolige.
"Znamo koliko je izazovno igrati u Beogradu protiv ekipe Partizana koja zbog svojih karakteristika i okruženja u kojem će se igrati može biti pobeđena samo ako se spremi igra u tranziciji. Potrebno je kontrolisati loptu, samim tim ograničiti broj izgubljenih lopti, pametno praviti prekršaje koji nam mogu omogućiti da odigramo najbolji moguću odbranu iz tranzicije. Ovo je proces rasta koji se nastavlja posle Superkupa", rekao je italijanski stručnjak.
Manekeni su inače osvojili prvi pehar u sezoni, a Poeta je potom prokomentarisao odsustvo Metjuza.
"Žao nam je što ne možemo da računamo na Garisona Metjuza. Osim uticaja njegovog odsustva, bilo bi korisno da bude na ovoj utakmici kako bi doživeo atmosferu i adaptirao se na Evroligu", zaključio je Poeta.
Kada je reč o međusobnim okršajima pomenutih rivala, trenutno on iznosi 9:8 u korist Partizan Mozzart Beta. U Beogradu crno-beli imaju pet pobeda i tri poraza, a sigurno da bi eventualna pobeda izabranika Đoana Penjaroje bila veliki podstrek klubu iz Humske na startu sezone.
EVROLIGA - 1. KOLO
Četvrtak
18.00: (1,70) Dubai (14,5) Real Madrid (2,30)
18.00: (1,30) Hapoel Tel Aviv (16,0) Bajern (3,90)
20.00: (1,80) Crvena zvezda (14,5) Žalgiris (2,15)
20.15: (1,20) Panatinaikos (19,0) Pariz (5,00)
20.30: (4,40) Baskonija (17,0) Olimpijakos (1,25)
20.30: (1,80) Barselona (14,5) Efes (2,15)
20.45: (2,30) Asvel (14,5) Makabi Tel Aviv (1,70)
Petak
19.00: (1,70) Bešiktaš (14,5) Valensija (2,30)
19.45: (1,15) Fenerbahče (20,0) Virtus Bolonja (6,00)
20.45: (1,80) Partizan Mozzart Bet (14,5) Olimpija Milano (2,15)
***kvote su podložne promenama