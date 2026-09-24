Olimpija Milano bez NBA pojačanja protiv Partizan Mozzart Beta

Partizan Mozzart Bet dočekuje milansku Olimpiju (20.45) u prvom kolu Evrolige. Biće ovo sudar ekipa koje mnogi ne vide među 10 najboljih, ali i takođe timova koji mogu da predstavljaju potencijalno iznenađenje i pomrse račune mnogima u elitnom takmičenju.

Crno-beli silno motivisani dočekuju početak Evrolige, a Manekeni dolaze u glavni grad Srbije sa određenim kadrovskim problemima. Naime, trener Đuzepe Poeta u okršaju sa Parnim valjkom neće moći da računa na NBA pojačanje Gerisona Metjuza. Nekadašnji igrač Indijane, Atlante, Hjustona i Vašingtona nije na raspolaganju Olimpiji, a razlog je povreda mišića. Ovo je ozbiljan hendikep za italijansku klub, pogotovo ako se uzme u obzir da je Metjuz, uz Mozesa Rajta, najzvučnije pojačanje.