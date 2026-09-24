Sorkin još četiri godine u Makabiju za 6.000.000 dolara
Vreme čitanja: 2min | čet. 24.09.26. | 16:28
Odnosno 1,5 miliona dolara po sezoni
Pregovori Romana Sorkina i Makabija iz Tel Aviva nisu bili laki, ali jesu bili uspešni. Igrač koji pokriva pozicije četiri i pet i Ponos Izraela dogovorili su novu četvorogodišnju saradnju.
Prema novom ugovoru, Sorkin će zarađivati 1.500.000 dolara po sezoni, odnosno ukupno 6.000.000 dolara. Treba napomenuti da je visoki igrač imao još tri godine ugovora, ali je po sezoni inkasirao 900.000 dolara. Jasno, ovo je velika povišica.
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Sorkin ulazi u svoju osmu sezonu sa Makabijem iz Tel Aviva. Ovaj tridesetogodišnji centar izraelske reprezentacije postepeno je napredovao tokom svog boravka u klubu, pri čemu je prošla sezona bila najbolja u njegovoj karijeri što se tiče individualnih brojeva.
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Sorkin je prosečno beležio 13,5 poena i 4,2 skoka po utakmici, uz šut iz igre od 51,6% i 34,1% za tri poena. Njegov povećani učinak i uloga pozicionirali su ga kao jednog od ključnih igrača Makabijeve unutrašnje linije i jednog od najistaknutijih centara u Evroligi.
20.45: (2,30) Asvel (14,5) Makabi Tel Aviv (1,70)
Dosta je važno za Makabi što je rešio sve sa Sorkinom pred start sezone, pa je to jedna distrakcija manje. Naravno, najveća je i dalje tu, a to je činjenica da Makabi sve domaće utakmice igra na Kipru.
Pored toga, tu je i povreda Džimija Klarka koji neće moći da pomogne ekipi na startu sezone, sezone u kojoj tim iz Tel Aviva zapravo ima dobar tim i ozbiljne ambicije da igra košarku i nakon osnovnih 38 rundi.
EVROLIGA - 1. KOLO
Četvrtak
18.00: (1,70) Dubai (14,5) Real Madrid (2,30)
18.00: (1,30) Hapoel Tel Aviv (16,0) Bajern (3,90)
20.00: (1,80) Crvena zvezda (14,5) Žalgiris (2,15)
20.15: (1,20) Panatinaikos (19,0) Pariz (5,00)
20.30: (4,40) Baskonija (17,0) Olimpijakos (1,25)
20.30: (1,80) Barselona (14,5) Efes (2,15)
20.45: (2,30) Asvel (14,5) Makabi Tel Aviv (1,70)
Petak
19.00: (1,70) Bešiktaš (14,5) Valensija (2,30)
19.45: (1,15) Fenerbahče (20,0) Virtus Bolonja (6,00)
20.45: (1,80) Partizan Mozzart Bet (14,5) Olimpija Milano (2,15)
***kvote su podložne promenama