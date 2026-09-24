Sorkin još četiri godine u Makabiju za 6.000.000 dolara

Sorkin ulazi u svoju osmu sezonu sa Makabijem iz Tel Aviva. Ovaj tridesetogodišnji centar izraelske reprezentacije postepeno je napredovao tokom svog boravka u klubu, pri čemu je prošla sezona bila najbolja u njegovoj karijeri što se tiče individualnih brojeva.

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Sorkin je prosečno beležio 13,5 poena i 4,2 skoka po utakmici, uz šut iz igre od 51,6% i 34,1% za tri poena. Njegov povećani učinak i uloga pozicionirali su ga kao jednog od ključnih igrača Makabijeve unutrašnje linije i jednog od najistaknutijih centara u Evroligi.

20.45: (2,30) Asvel (14,5) Makabi Tel Aviv (1,70)

Dosta je važno za Makabi što je rešio sve sa Sorkinom pred start sezone, pa je to jedna distrakcija manje. Naravno, najveća je i dalje tu, a to je činjenica da Makabi sve domaće utakmice igra na Kipru.

Pored toga, tu je i povreda Džimija Klarka koji neće moći da pomogne ekipi na startu sezone, sezone u kojoj tim iz Tel Aviva zapravo ima dobar tim i ozbiljne ambicije da igra košarku i nakon osnovnih 38 rundi.

EVROLIGA - 1. KOLO

Četvrtak

18.00: (1,70) Dubai (14,5) Real Madrid (2,30)

18.00: (1,30) Hapoel Tel Aviv (16,0) Bajern (3,90)

20.00: (1,80) Crvena zvezda (14,5) Žalgiris (2,15)

20.15: (1,20) Panatinaikos (19,0) Pariz (5,00)

20.30: (4,40) Baskonija (17,0) Olimpijakos (1,25)

20.30: (1,80) Barselona (14,5) Efes (2,15)

20.45: (2,30) Asvel (14,5) Makabi Tel Aviv (1,70)

Petak

19.00: (1,70) Bešiktaš (14,5) Valensija (2,30)

19.45: (1,15) Fenerbahče (20,0) Virtus Bolonja (6,00)

20.45: (1,80) Partizan Mozzart Bet (14,5) Olimpija Milano (2,15)

***kvote su podložne promenama