Amerikanac sumnja da Novak može do 25. slema, Ferer uzdržaniji i oprezniji

Iako je Novak prijavljen za turnir u Pekingu, turnir na kom ima skor od 29-0, još nije izvesno da će tamo igrati. Flink smatra da je zdravlje najvažnije.

"Zabrinut sam jer je imao stomačne probleme u Sinsinatiju, to mu se dešavalo nekoliko puta u poslednjih godinu dana. Ako se stalno nosite sa stomačnim tegobama i ne osećate dobro na terenu, patite od bolova u leđima i ramenu...To me brine. Koliko god čudno da zvuči, ne bih želeo da se opusti i misli u stilu, 'nije to ništa ozbiljno, mogu da nastavim da igram tako'. Mislim da bi Novak mrzeo da mu tako nešto postane normala", izjavio je Flink.

Novak je i u ovakvom stanju uspevao da pobeđuje igrače mlađe od sebe, što govori da još ima načina kako da dolazi do završnica turnira.

"Novak će svakako ceniti te momente. Možda i sam polako počinje da shvata da san od osvajanju 25. grend slema polako postaje realnost. To je sve evidentnije, mada mislim da on sebi govori, 'daću sve što imam da se to dogodi, ali ako ne budem dao, onda moram da učinim da odigram neke mečeve koje ću pamtiti do kraja života i koje će videti moja žena i deca'. Do ove godine mislio sam da tako nešto može da se desi bilo kad, ali sada zaista sumnjam da će doći do te 25. titule. Može li uopšte više da ih osvaja?", zapitao se američki novinar.