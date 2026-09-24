Amerikanac sumnja da Novak može do 25. slema, Ferer uzdržaniji i oprezniji
Vreme čitanja: 3min | čet. 24.09.26. | 14:21
Peščanik polako curi, vremena za ostvarenje sna sve je manje...
Novak Đoković je ranom eliminacijom sa US Opena posle dugo vremena skliznuo van deset najboljih na svetskoj listi, a mnogi sumnjaju da će se san o osvajanju 25. grend slem titule ikada ostvariti.
Jedan od njih je i američki novinar i istoričar tenisa, Stiv Flink. On je u jednom podkastu nedavno pričao o tome kako je zabrinut zbog Novakovog zdravstvenog stanja koje ga očigledno sprečava da i sa 39 godina pokaže koliko zaista može.
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Iako je Novak prijavljen za turnir u Pekingu, turnir na kom ima skor od 29-0, još nije izvesno da će tamo igrati. Flink smatra da je zdravlje najvažnije.
"Zabrinut sam jer je imao stomačne probleme u Sinsinatiju, to mu se dešavalo nekoliko puta u poslednjih godinu dana. Ako se stalno nosite sa stomačnim tegobama i ne osećate dobro na terenu, patite od bolova u leđima i ramenu...To me brine. Koliko god čudno da zvuči, ne bih želeo da se opusti i misli u stilu, 'nije to ništa ozbiljno, mogu da nastavim da igram tako'. Mislim da bi Novak mrzeo da mu tako nešto postane normala", izjavio je Flink.
Novak je i u ovakvom stanju uspevao da pobeđuje igrače mlađe od sebe, što govori da još ima načina kako da dolazi do završnica turnira.
"Novak će svakako ceniti te momente. Možda i sam polako počinje da shvata da san od osvajanju 25. grend slema polako postaje realnost. To je sve evidentnije, mada mislim da on sebi govori, 'daću sve što imam da se to dogodi, ali ako ne budem dao, onda moram da učinim da odigram neke mečeve koje ću pamtiti do kraja života i koje će videti moja žena i deca'. Do ove godine mislio sam da tako nešto može da se desi bilo kad, ali sada zaista sumnjam da će doći do te 25. titule. Može li uopšte više da ih osvaja?", zapitao se američki novinar.
Na drugoj strani ima i onih koji smatraju da Novak još može da pronađe, makar na kraći period, nekadašnju formu, ali i onih koji se ne usuđuju bilo šta da prognoziraju. Bivši broj tri svetskog tenisa, Španac David Ferer, selektor španskog Dejvis kup tima, ipak nije od onih koji su spremni unapred da ga otpišu.
"Ne bih mu davao bilo kakav savet, ponajmanje nekom kao što je Đoković. Trenutno ima rezultate koji nisu na njegovom nivou, posebno kada je reč o ovima u finišu sezone. Hajde da vidimo kako će se završiti ova godina i kako će pristupiti sledećoj. Svaka godina za njega sada je sve komplikovanija i sve je teže. Svaki igrač nosi se sa povlačenjem na svoj način i teško je savetovati ih kada to da urade. Svako je drugačiji, svako ima drugačije izazove. Naravno, svaki sportista ima svoj rok trajanja, niko nije izuzetak. Imam izuzetno poštovanje za Novaka Đokovića šta god da uradi i odluči", poručio je Ferer nedavano u intervjuu za magazin "Klej tenis".