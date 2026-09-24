Danci pretvorili kruzer u najveću navijačku tribinu: Plovidba od 17 časova i 600 kilometara i hektolitri piva
Vreme čitanja: 3min | čet. 24.09.26. | 14:13
Skandinavci na originalan način privukli pažnju cele Evrope
Kada se u fudbalu pomene reč gostovanje, većina ljudi pomisli na zagušljive autobuse, niskobudžetne avione ili sate provedene na autoputu. Međutim, danski fudbalski navijači poznati širom sveta po svom veselom, miroljubivom i festivalskom načinu bodrenja, kao uostalom i ostali Skandinavci, rešili su da na originalan način ispišu nove stranice navijačke kulture. Za utakmicu Lige nacija protiv večitih rivala Norvežana, oni su uradili nešto nesvakidašnje: iznajmili su ceo prekookeanski kruzer.
Ovaj potez nije samo logistički poduhvat, to je postao instant kulturološki fenomen koji savršeno oslikava skandinavski mentalitet, strast prema fudbalu i specifičan smisao za zajedništvo. Od putničkog broda do ploveće navijačke tribine. Ruta od Kopenhagena do Osla duga preko 600 kilometara plovi kroz mirne vode Kategata i veličanstveni Oslofjord. Inače je rezervisana za poslovne ljude, porodice na odmoru i turiste koji žele miran vikend. Ali tokom ovog putovanja, sve se promenilo.
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Desila se kompletna transformacija broda: Tradicionalni mirni saloni, barovi i palube, preko noći su obojeni u crveno i belo. Zvanične brodske prodavnice zamenjene su štandovima sa navijačkim šalovima, a sa zvučnika su, umesto ambijentalne muzike, odjekivale danske navijačke himne. Bila je to plovna žurka od 17 sati: Najveća prednost ovog izbora putovanja bila je činjenica da gostovanje nije počelo dolaskom u Oslo, već onog trenutka kada se brod otisnuo iz luke u Kopenhagenu.
Hiljade navijača imalo je priliku da provede noć u zajedničkom slavlju, pretvarajući nekoliko spratova kruzera u najveći danski pab na svetu. Ono što ovaj događaj čini fascinantnim jeste potpuni izostanak tenzija. U mnogim delovima sveta, prepustiti ceo brod hiljadama fudbalskih navijača zvučalo bi kao bezbednosni rizik visokog stepena za svaku brodarsku kompaniju. Međutim, Danci su svetski poznati po svom konceptu Roligan (kovanica od reči "rolig" – miran, i "hooligan" - huligan).
Njihova filozofija je jasna: fudbal je praznik, alkohol teče u potocima, peva se iz sveg glasa, ali nasilju i vandalizmu nema mesta. Kompanija koja upravlja brodom prihvatila je ovaj aranžman sa oduševljenjem, znajući da će dobiti spektakularnu atmosferu bez ikakvih incidenata. Vrhunac ovog navijačkog fenomena odigrao se u ranim jutarnjim časovima kada je masivni kruzer uplovio u Oslofjord. Norvežani koji su jutarnju kafu pili na obalama fjorda ili u samoj luci u Oslu prisustvovali su neverovatnom prizoru, ugledali su gigantski brod sa kog se vijore stotine danskih zastava, dok hiljade navijača sa palube pesmom budi glavni grad Norveške.
Izlaskom sa broda, ova crveno-bela armija se organizovano uputila ka stadionu Uleval, ostavljajući iza sebe priču koja će se dugo prepričavati. Društvenim mrežama je inače počela da se širi fotografija na kojoj se vidi da su danski navijači isto ovo radili kada su išli na gostovanje u Norvešku 1985. godine. Tako da, istorija se ponovila...