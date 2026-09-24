Zvanično: Četiri Lige šampiona u Udinama

Čovek koji ima kombinovano 563 utakmice, 38 golova i 64 asistencije za Bajern i Real u Udine je doneo iskustvo četvorostrukog osvajača Lige šampiona. Činjenica, zbog povreda se u poslednje tri sezone nije naigrao fudbala u Kraljevskom klubu, ali bi Kosti Runjajiću mogao da bude figura od izuzetnog značaja, kako za teren, tako i trening i svlačionicu.

Možda su MLS i odlazak u zemlje arapskog sveta delovali kao realniji scenario kada mu je 30. juna istekao ugovor na Santjago Bernabeuu, ali je dugogodišnji reprezentativac Austrije želeo da ostane u Ligama petice i posle Bundeslige i Primere se oproba u Italiji.

Moraće Alaba da se navikava na drugačije okolnosti od onih na koje je navikao kroz čitavu karijeru. Više neće biti u ulozi osvajača, već će, kako trenutno stvari stoje, možda morati da se bori za opstanak ili u boljem slučaju juriti proboj ka gornjem delu tabele.

Austrijanac ima zadatak da pomogne Udinezeu da zategne odbranu koja je primila 11 golova u pet utakmica Serije A. Posle tri vezana poraza Zebrete se nalaze na 13 mestu na tabeli sa svega četiri osvojena boda.