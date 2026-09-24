David Alaba (©Udinese_1896)
David Alaba (©Udinese_1896)

Zvanično: Četiri Lige šampiona u Udinama

Vreme čitanja: 1min | čet. 24.09.26. | 14:31

David Alaba potpisao jednogodišnji ugovor sa Udinezeom

Juče najavljeno, danas ozvaničeno!

Udineze je dobio jedno od najvećih imena u sopstvenoj istoriji pošto je jednogodišnji ugovor na Dačija areni potpisao David Alaba! Dvanaest sezona u prvom timu Bajerna (uz polusezonu u Hofenhajmu), pet u Real Madridu, a onda selidba u Seriju A u 35. godini.

Izabrane vesti

Čovek koji ima kombinovano 563 utakmice, 38 golova i 64 asistencije za Bajern i Real u Udine je doneo iskustvo četvorostrukog osvajača Lige šampiona. Činjenica, zbog povreda se u poslednje tri sezone nije naigrao fudbala u Kraljevskom klubu, ali bi Kosti Runjajiću mogao da bude figura od izuzetnog značaja, kako za teren, tako i trening i svlačionicu.

Možda su MLS i odlazak u zemlje arapskog sveta delovali kao realniji scenario kada mu je 30. juna istekao ugovor na Santjago Bernabeuu, ali je dugogodišnji reprezentativac Austrije želeo da ostane u Ligama petice i posle Bundeslige i Primere se oproba u Italiji.

Moraće Alaba da se navikava na drugačije okolnosti od onih na koje je navikao kroz čitavu karijeru. Više neće biti u ulozi osvajača, već će, kako trenutno stvari stoje, možda morati da se bori za opstanak ili u boljem slučaju juriti proboj ka gornjem delu tabele.

Austrijanac ima zadatak da pomogne Udinezeu da zategne odbranu koja je primila 11 golova u pet utakmica Serije A. Posle tri vezana poraza Zebrete se nalaze na 13 mestu na tabeli sa svega četiri osvojena boda.

tagovi

Real MadridUdinezeDavid AlabaLetnji prelazni rok 2026
Dodajte Mozzart Sport u vaš Google izbor

Obaveštavaj me

Real Madrid

Sledeća vest