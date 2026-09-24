Neđić pred Bugarsku: Sav fokus na realizaciji

Kao što je Mozzart sport jutros pisao, ekspedicija Fudbalskog kluba Radnički otputobvala je u Bugarsku, gde će u poznatom zimskom turističkom centru Banskom u narednih deset dana sprovesti mini pripreme pred nastavak sezone u Mozzart Bet Superligi. Uoči polaska na put, šef stručnog štaba Marko Neđić izneo je očekivanja za klupski sajt.

“Došao je period u kome znamo na čemu smo. Završen je i prelazni rok, znamo koliko igrača imamo, na šta možemo da računamo. Dobro će nam doći pauza da se igrači koji su roviti ili koji su zadobili neke povrede oporave, ali i da se malo reorganizujemo. Da se skupimo i da se uigramo dobro za predstojeću utakmicu, za kompletan period koji sledi. Predstoji nam jak ciklus kada se vratimo posle pauze. Pokušaćemo da radimo na tome da poboljšamo realizaciju, da ono što smo propustili nadoknadimo i samim tim će biti i više bodova. Ponavljam, nije bilo toliko te krize igre. Imali smo jednu lošu partiju, tako da mislim da je realizacija bila najveći problem. Ukoliko to poboljšamo sigruno da će i sam tim da se izvuče iz te neke rezultatske krize. Protiv OFK Beograda smo pokazali kako može i realizacija da bude dobra. Prijaće nam da se saberemo svi i da iskoristimo pauzu na najbolji mogući način“, rekao je Neđić.