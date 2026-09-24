Neđić pred Bugarsku: Sav fokus na realizaciji
Vreme čitanja: 3min | čet. 24.09.26. | 16:58
“Ukoliko to poboljšamo, sigurno će se tim izvući iz rezultatske krize”, istakao šef stručnog štaba Radničkog
Kao što je Mozzart sport jutros pisao, ekspedicija Fudbalskog kluba Radnički otputobvala je u Bugarsku, gde će u poznatom zimskom turističkom centru Banskom u narednih deset dana sprovesti mini pripreme pred nastavak sezone u Mozzart Bet Superligi. Uoči polaska na put, šef stručnog štaba Marko Neđić izneo je očekivanja za klupski sajt.
“Došao je period u kome znamo na čemu smo. Završen je i prelazni rok, znamo koliko igrača imamo, na šta možemo da računamo. Dobro će nam doći pauza da se igrači koji su roviti ili koji su zadobili neke povrede oporave, ali i da se malo reorganizujemo. Da se skupimo i da se uigramo dobro za predstojeću utakmicu, za kompletan period koji sledi. Predstoji nam jak ciklus kada se vratimo posle pauze. Pokušaćemo da radimo na tome da poboljšamo realizaciju, da ono što smo propustili nadoknadimo i samim tim će biti i više bodova. Ponavljam, nije bilo toliko te krize igre. Imali smo jednu lošu partiju, tako da mislim da je realizacija bila najveći problem. Ukoliko to poboljšamo sigruno da će i sam tim da se izvuče iz te neke rezultatske krize. Protiv OFK Beograda smo pokazali kako može i realizacija da bude dobra. Prijaće nam da se saberemo svi i da iskoristimo pauzu na najbolji mogući način“, rekao je Neđić.
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Šef stručnog štaba govorio je šta mora da bude urađeno tokom pauze, ali i o tome šta nije bilo dobro u dosadašnjem delu sezone.
„Odluke u završnici su te koje su nas koštale dosta bodova. Sve te neke stvari se rade na treningu i stvarno je nekad milina gledati kako to na treningu izgleda. Treba to da se prenese na utakmicu, pritisak jeste veći, ali je to sastavni deo sporta. Niko ne kaže da neko od njih neće ili to ne želi, jednostavno fudbal je živa stvar, dođu neke situacije, gde nekada i ne može sve da se prenese na teren. Jednostavno konstantno treba da pričamo sa igračima o odlukama koje se donose na terenu, da se to poboljša i nadam se da će ići u pravom smeru“.
Odlazak u Bansko prilika je da se tim prestroji, ali i ponovo ujedini:
„Sigurno da je bio veliki pritisak na igračima, prevashodno, a onda i na nama, na stručnom štabu. Nekako mi smo navikli da se uvek radi pod pritiskom, tako je uvek kada se radi o ovako velikom klubu. Svakako da će nam prijati da se sklonimo, da budemo sami, u miru da sve analiziramo. U krajnjem slučaju da se pogledam u oči, ispričamo, radimo na nekim stvarima, nedostacima. Sve to mnogo je lakše raditi u miru, kada se sklonite od svega i imate maksimalan fokus na jednom cilju. Verujem da ćemo biti jači“.
Radnički će u Bugarskoj odigrati dva prijateljska meča, protivnici će biti CSKA 1948 i Lokomotiva iz Sofije.
„To su jaki dobri protivnici, rezultat će biti u drugom planu, za nas je bitno da ostanemo u jakom ritmu. Da baš u tim utakmicama poradimo na tim odlukama u završnici, da poboljšamo realizaciju, pred nastavak šampionata“, zaključio je Neđić.