Notingem ne štedi Andersonove milione: Otišlo 40.000.000 na Glaznerovu davnašnju želju

"Naša tvrđava je izgrađena, hajde da je sada odbarnimo", reči su kojima se 22-godišnji centralni defanzivac obratio navijačima u promotivnom snimku pre nego što je izneo svoja očekivanja u razgovoru za klupski sajt. "Veoma sam srećan što sam ovde. Ovo je istorijski klub i motiviše me što sam postao njegov deo. Verujem da možemo da ostvarimo veoma dobre stvari ove sezone. Daću sve od sebe da pomognem ekipi".

Njegov dolazak trebalo bi da kompletira ono što je Glazner zamislio u poslednjoj liniju Notingema. Austrijanac je tokom mandata u Kristal Palasu gotovo po pravilu koristio sistem sa trojicom štopera, a sada bi sličnu postavku trebalo da implementira i na Siti Graundu.

Nikola Milenković i Muriljo u prethodne dve sezone izgradili su odličan tandem, ali bi dolaskom Diomandea mogli da postanu deo štoperske trojke. Srpski reprezentativac donosi snagu, igru u vazduhu i liderske sposobnosti, dok Muriljo poseduje brzinu koja nedostaje Milenkoviću. Upravo bi Diomande trebalo da predstavlja poslednji deo slagalice, pošto uz fizičke predispozicije poseduje i kvalitet u iznošenju lopte iz poslednje linije.