Notingem ne štedi Andersonove milione: Otišlo 40.000.000 na Glaznerovu davnašnju želju
Vreme čitanja: 2min | uto. 11.08.26. | 14:50
Usman Diomande zvanično je stigao iz Sportinga da sa Milenkovićem i Muriljom učvrsti Forestov bedem
Notingem Forest nastavlja sa formiranjem ekipe po ukusu Olivera Glaznera. Austrijski stručnjak sada je dobio i važno pojačanje u poslednjoj liniji pošto je Usman Diomande konačno stigao iz Sportinga u transferu vrednom 40.000.000 evra.
Reprezentativac Obale Slonovače potpisao je ugovor na četiri godine, uz opciju produžetka na još jednu, i postao novo pojačanje Foresta ovog leta, nakon što je prethodno kao slobodan igrač iz RB Lajpciga stigao Ksaver Šlager.
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"Naša tvrđava je izgrađena, hajde da je sada odbarnimo", reči su kojima se 22-godišnji centralni defanzivac obratio navijačima u promotivnom snimku pre nego što je izneo svoja očekivanja u razgovoru za klupski sajt. "Veoma sam srećan što sam ovde. Ovo je istorijski klub i motiviše me što sam postao njegov deo. Verujem da možemo da ostvarimo veoma dobre stvari ove sezone. Daću sve od sebe da pomognem ekipi".
Njegov dolazak trebalo bi da kompletira ono što je Glazner zamislio u poslednjoj liniju Notingema. Austrijanac je tokom mandata u Kristal Palasu gotovo po pravilu koristio sistem sa trojicom štopera, a sada bi sličnu postavku trebalo da implementira i na Siti Graundu.
Nikola Milenković i Muriljo u prethodne dve sezone izgradili su odličan tandem, ali bi dolaskom Diomandea mogli da postanu deo štoperske trojke. Srpski reprezentativac donosi snagu, igru u vazduhu i liderske sposobnosti, dok Muriljo poseduje brzinu koja nedostaje Milenkoviću. Upravo bi Diomande trebalo da predstavlja poslednji deo slagalice, pošto uz fizičke predispozicije poseduje i kvalitet u iznošenju lopte iz poslednje linije.
Forest je tako dobio igrača kojeg je Glazner želeo još tokom mandata u Kristal Palasu i dobio ga tek po dolasku u novi klub. Diomande je u Sporting stigao u januaru 2023. godine iz danskog Midtjilanda, a za lisabonski klub odigrao je 132 utakmice. Sa portugalskim velikanom osvojio je dve uzastopne titule prvaka, u sezonama 2023/24 i 2024/25, dok je ovog leta sa Obalom Slonovače nastupao i na Svetskom prvenstvu.
Pored Diomandea i Šlagera, Notingem je potpisao i Gustava Saa, koji je iz Famalikaa stigao za 20.000.000 evra, ali je prosleđen na pozajmicu u Olimpijakos, drugi klub u vlasništvu Evangelosa Marinakisa. Tako je engleski klub na ulazne transfere do sada potrošio 60.000.000 evra, ali prostora za trošenje svakako ima. Samo od prodaje Eliota Andersona Mančester Sitiju inkasirao je čak 135.000.000 evra. I očigledno ne želi da štedi novac.