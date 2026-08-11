Srbija nije imala šanse: Letonci neka druga dimenzija

Ipak, kroz grupnu fazu Srbija je upisala tri poraza. Bolji od Orlića u prvom kolu bili su Litvanci i to sa rutinskih 16 poena razlike. Stvari su delovale mnogo bolje protiv Rumunije, ali je i tu naša selekcija poklekla i upisala poraz - 75:73, dok je protiv Poljske Srbija imala šut za pobedu, ali je upisan novi poraz.

Realnost je bila takva da su naši momci u prvom okršaju nokaut faze morali na megdan Letoniji, koja je u ovom momentu neka druga dimenzija. Iako najbolji pojedinac Letonaca Bendžamin Berue nije bio poenterski raspoložen (12 poena, šut iz igre 2/7), upisao je 14 skokova i devet asistencija za indeksnih 31 poen. Jednostavno, kada odigra na ovakvom nivou, uz podršku ostalih saigrača, onda Letonija ne gubi, a na našu nesreću bio je sjajna u okršaju baš protiv Srbije.

U redovima Orlića najzapaženiji bio je Luka Panić. Mladi organizator igre Srbije meč je okončao sa 13 poena, tri skoka, isto toliko ukradenih i izgubljenih loptu, uz šest asistencija. Ipak, to nije bilo dovoljno za nešto više, od novog poraza Srbije.