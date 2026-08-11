CSKA spremio zamku za Atinjane

Najdenov, koji često komentariše rezultate i dešavanja iz sveta bugarskog fudbala na mrežama, sada je ubeđen da će ključni čovek u uspehu CSKA 1948 biti trener Aleksandar Aleksandrov.

"Pobede za CSKA i Levski danas! Strategičar iz Konjovice spremio je veliku zamku za grčkog diva, Panatinaikos", poručio je Najdenov na Fejsbuku.

19.30: (4,50) CSKA 1948 (3,45) Panatinaikos (1,75)

Ni Aleksandrov u svojim izjavama nije odavao da je išta manji optimista, on tvrdi da ih je atinski klub u prvom meču potcenio.

"Imali su nedelju da se spreme za nas i tu su u prednosti. Ja i dalje nisam siguran ko će sve početi meč, videćemo, zavisi od toga kako će se pojedini osećati pred početak utakmice. Važno je da svi budu zdravi. Spremni smo za sve scenarije. Siguran sam da ćemo fizički biti u redu i da ćemo pokazati pravi karakter. Pred nama je izazovan i težak meč i moramo da damo i više od sto odsto ako želimo da nastavimo dalje. Možda su nas u prvom meču pomalo potcenili, ali sigurno više neće. Očekujem težu utakmicu od one u Atini, ali verujem u nas", rekao je Aleksandrov.

Njegov tim je za vikend morao da igra prvenstveni meč, slavio je kao gost protiv Lokomotive sa 3:1 tako da je niz dobrih rezultata nastavljen. U poslednjih osam u svim takmičenjima, računajući i pripremne, CSKA 1948 ima pet pobeda i tri remija, dok je Panatinaikos od početka jula ostvario četiri pobede, poraz i dva remija.

Trener grčke ekipe Jakob Nestrup će moći da računa na Levija Garsiju, Andreasa Teteija i Sirila Desersa. Danac kaže da su svi svesni važnosti duela.

"Ovde smo s jednim razlogom. Panatinaikos je veliki klub. Svi znaju našu istoriju. Ako želimo nešto da postignemo, moramo da imamo maksimalnu koncentraciju. Imamo istoriju u Evropi i jasan identitet. Znamo važnost seta i daćemo sve da se kvalifikujemo. Poštujemo CSKA i činjenicu da su morali da igraju domaće i evropske mečeve. Ako bih mogao da biram, pre bih izabrao da budem u našoj poziciji jer mi to daje više vremena za pripremu meča", priznao je Nestrup.

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KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE, 3. KOLO (REVANŠ)

Utorak

19.00: (2,25) Apolon (3,35) Bran (2,95) - prvi meč 1:0

19.30: (4,50) CSKA 1948 (3,45) Panatinaikos (1,75) - 1:1

Sreda

18.00: (1,08) Rapid Beč (10,5) Paide (17,0) - 4:1

18.00: (2,00) Katovice (3,25) Hapoel Tel Aviv (3,70) - 0:2

18.00: (1,22) Kopenhagen (6,25) Debrecin (10,0) - 3:0

Četvrtak

17.00: (3,10) Tobol (3,40) Partizan (2,15) - 0:3

18.00: (1,85) Karabag (3,45) Dinamo Kijev (4,00) - 0:1

18.00: (5,10) Ilves (3,50) Rijeka (1,67) - 0:1

18.00: (1,90) Flora (3,40) Inter Eskaldes (3,80) - 0:2

18.30: (2,05) RFS Riga (3,25) Jablonec (3,50) - 0:2

19.00: (6,009 Dunajska Streda (4,00) Tvente (1,50) - 0:6

19.00: (1,75) Hamarbi (3,50) Rakov (4,50) - 0:0

19.00: (1,05) Nordsjiland (12,0) Valur (22,0) - 2:0

19.00: (8,00) Dinamo Minsk (4,40) Braga (1,37) - 0:1

19.00: (1,50) Tromse (4,00) CFR Kluž (6,00) - 5:0

19.00: (2,40) ML Vitebsk (3,25) Borac (2,80) - 0:1

19.00: (1,22) Midtjiland (6,25) Bohemijans (10,0) - 2:0

19.30: (1,80) Vaduz (3,50) Inter Turku (4,20) - 1:2

19.30: (9,00) Runavik (5,40) Lugano (1,27) - 0:2

20.00: (1,30) Sent Galen (4,90) Šerif (9,50) - 3:1

20.00: (1,10) Drita (8,50) Tre Fjori (18,0) - 4:1

20.00: (2,70) Škendija (3,30) Hibernijan (2,45) - 1:2

20.15: (1,50) Sion (3,90) Noa (6,25) - 2:2

20.30: (2,30) Đer (3,35) Riga (2,90) - 0:1

20.30: (1,50) Gent (4,00) Geteborg (6,00) - 1:0

20.30: (2,15) Austrija Beč (3,35) Beitar (3,15) - 2:1

20.30: (1,75) Madervel (3,50) Helsinki (4,50) - 1:1

20.45: (13,0) Šelburn (7,50) Ajaks (1,15)

21.00: (1,25) Hajduk (5,70) Žalgiris (9,50) - 5:2

21.00: (1,95) Dinamo Tirana (3,35) Auda Riga (3,70) - 0:1

*** kvote su podložne promenama