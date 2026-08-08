Razigrani srpski sinovi: Despotović asistent protiv Jang Bojsa (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | sub. 08.08.26. | 21:16
Osamnaestogodišnji vezista Lozane učestvovao u akciji kod gola u 89. minutu, koji je postavio konačnih 2:2 (0:0)
Sjajan dan za mlade fudbalere koji su rođeni u inostranstvu, a vuku poreklo iz Srbije. Jedna od najčitanijih vesti dana na portalu Mozzart Sporta bila je vest o golu 15-godišnjeg Gabrijela Larsena Rajkovića za Volerengu protiv Bode/Glimta (1:2), a koji sat kasnije stiže nam slična priča i iz Švajcarske. Samo ovog puta se momak srpskih korena nije našao u ulozi strelca, već asistenta.
Reč je o talentovanom napadaču Lozane Iliji Despotoviću, 18-godišnjaku koji je rođen u Švajcarskoj, a pored tog takođe ima i srpski pasoš. Ove subote je postao jedan od junaka Lozane u 3. kolu šampionata Švajcarske, pošto je u 89. minutu asistirao Nejtanu Batler-Ojededžiju za veliki bod protiv Jang Bojsa – 2:2 (0:0).
Izabrane vesti
Da budemo objektivni, mnogo veće zasluge za taj pogodak idu na račun engleskog ofanzivca. Despotović mu je gurnuo loptu, a Batler-Ojededži se driblingom oslobodio rivala i potom poslao fenomenalan hitac koji je završio u golu gostujućeg tima. No, asistencija se svakako piše Despotoviću.
I pamtiće je mladić koji se ovog leta pominjao u medijima i kao jedna od transfer-želja holandskog Utrehta i belgijskog Anderlehta. Jer, ovo je nešto prvo konkretno što je mladi fudbaler uradio u seniorskom fudbalu.
16.30: (2,00) Sankt Galen (3,60) Lucern (3,60)
Tek je na početku svoje seniorske karijere. Pre nedelju dana je debitovao za Lozanu protiv Bazela (1:0), odigrao je četiri minuta, dok je večeras na teren kročio u 83. minutu. Zamenio je Sekua Konea i to je bio dobar potez.
S druge strane, u Jang Bojsu je čitav meč na klupi proveo reprezentativac Srbije Stefan Bukinac. Prednost u odnosu na njega je imao alžirski fudbaler Žaujen Adžam.
Despotović je standardan član kadetske reprezentacije Švajcarske, ali naravno to ne znači da ne može da igra za Orlove u starijim kategorijama uključujući i seniorsku. Naravno, ako to zasluži. Uostalom, isto kao i Andrej Vasović, momak koji je ovog leta prešao iz Lucerna u Klub Briž, a koji je takođe rođen u Švajcarskoj i srpskog je porekla. Velika je naša dijaspora, tako da imamo brojne slične primere.
Najvažnije zasad je to što su mnogi od njih počeli da privlače pažnju dobrim igrama.
🎁🎁🎁
Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD
🎁🎁🎁
ŠVAJCARSKA 1 – 3. KOLO
Subota
Lozana – Jang Bojs 2:2 (0:0)
/Molet 77, Batler-Ojededži 89 – Ceziger 48, Peh 75/
Servet – Grashopers 2:1 (1:1)
/Mraz 29, Lamburd 75 – Abraši 12/
Nedelja
14.00: (1,52) Lugano (4,30) Cirih (6,25)
16.30: (1,85) Bazel (3,70) Tun (4,10)
16.30: (1,48) Sion (4,70) Vaduz (6,00)
16.30: (2,00) Sankt Galen (3,60) Lucern (3,60)
***Kvote su podložne promenama