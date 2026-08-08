Razigrani srpski sinovi: Despotović asistent protiv Jang Bojsa (VIDEO)

Da budemo objektivni, mnogo veće zasluge za taj pogodak idu na račun engleskog ofanzivca. Despotović mu je gurnuo loptu, a Batler-Ojededži se driblingom oslobodio rivala i potom poslao fenomenalan hitac koji je završio u golu gostujućeg tima. No, asistencija se svakako piše Despotoviću.

I pamtiće je mladić koji se ovog leta pominjao u medijima i kao jedna od transfer-želja holandskog Utrehta i belgijskog Anderlehta. Jer, ovo je nešto prvo konkretno što je mladi fudbaler uradio u seniorskom fudbalu.

16.30: (2,00) Sankt Galen (3,60) Lucern (3,60)

Tek je na početku svoje seniorske karijere. Pre nedelju dana je debitovao za Lozanu protiv Bazela (1:0), odigrao je četiri minuta, dok je večeras na teren kročio u 83. minutu. Zamenio je Sekua Konea i to je bio dobar potez.

S druge strane, u Jang Bojsu je čitav meč na klupi proveo reprezentativac Srbije Stefan Bukinac. Prednost u odnosu na njega je imao alžirski fudbaler Žaujen Adžam.

Despotović je standardan član kadetske reprezentacije Švajcarske, ali naravno to ne znači da ne može da igra za Orlove u starijim kategorijama uključujući i seniorsku. Naravno, ako to zasluži. Uostalom, isto kao i Andrej Vasović, momak koji je ovog leta prešao iz Lucerna u Klub Briž, a koji je takođe rođen u Švajcarskoj i srpskog je porekla. Velika je naša dijaspora, tako da imamo brojne slične primere.

Najvažnije zasad je to što su mnogi od njih počeli da privlače pažnju dobrim igrama.

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ŠVAJCARSKA 1 – 3. KOLO

Subota

Lozana – Jang Bojs 2:2 (0:0)

/Molet 77, Batler-Ojededži 89 – Ceziger 48, Peh 75/

Servet – Grashopers 2:1 (1:1)

/Mraz 29, Lamburd 75 – Abraši 12/

Nedelja

14.00: (1,52) Lugano (4,30) Cirih (6,25)

16.30: (1,85) Bazel (3,70) Tun (4,10)

16.30: (1,48) Sion (4,70) Vaduz (6,00)

16.30: (2,00) Sankt Galen (3,60) Lucern (3,60)

***Kvote su podložne promenama