Ćirković starter protiv Real Madrida, Murinjo još čeka tešku artiljeriju

Pred 22.000 gledalaca iz svih delova Evbrope koji su platili ozbiljno skupe karte, Ferencvaroš nije izašao u najjačem sastavu. Ali, trener Borbelji je našao načina da raspodeli minutažu i svakome pruži uspomenu igranja protiv Real Madrida. Tako su u startnih 11 krenuli golman Dibuš, defanzivci Gomez, Osvat i Kadu, vezista Kaničovski, napadač Džozef i nekolicina rezervista među kojima i srpsko krilo Aleksandar Ćirković, koji je od početka sezone za Fradi odigrao samo jedan minut. Na poluvremenu je Borbelji promenio čak 10 startera i ostavio na terenu samo štopera Zohorea. Ušli su Bamidele, Zakarijasen, Ramakers, Keita… Čak su neki od njih menjani i pre kraja meča da bi mladi igrači sa klupe dobili koji minut privilegije na terenu protiv Real Madrida.

Naravno, nije ni Real Madrid bio u najjačem sastavu. Embape, Belingem, Čuameni i novajlije Konate i Kukurelja su još na mundijalskom odmoru, dok su sveže oporavljeni Kurtoa i najnovije pojačanje Jan Diomande ostali u Madridu da treniraju po posebnom programu. Realu je ovo treća prijateljska utakmica od početka sezone nakon provera protiv Leganesa (4:1) i Fiorentine (2:2), a u međuvremenu su ga napustili neki igrači poput Gonzala Garsije (Fulam) i Franka Mastantuona (Fiorentina).

Murinjo se odlučio da Lunjin počne na golu, Damfris na desnom i Kareras na levom beku, a Martinez i Rivas u štoperskom tandemu. Valverde i Kamavinga su činili tandem na sredini terena, a ispred njih su dejstvovali Braim Dijaz, Guler i mladi Sirija kao podrška najisturenijem Endriku. Jedina razlika u odnosu na meč sa Fiorentinom bio je izostanak Trenta Aleksandera Arnolda iz startnih 11 i spuštanje Damfrisa na poziciju klasičnog beka. Englez je na poluvremenu zamenio Holanđanina, a Murinjo je po 45 minuta nakon pauze dao i Vinisijusu, štoperima Hausenu i Ridigeru, novajlijama Espiju i Bernardu Silvi, kojem je ovo bio debi u belom dresu. Mladi Sestero Sančo je nakon sat vremena igre zamenio Endrika, a omladinci Fati i Lakosta dobili su šansu u poslednjih desetak minuta.

Mogla je Karerasova greška na početku meča da donese šokantno vođstvo domaćima, ali posle toga je Fradi uglavnom stajao na svojoj polovini i odolevao. Arda Guler je najčešće imao loptu, Valverde pokazao da je motivisan i spreman, Endrik je bio aktivan, ali je Real do prve velike šanse i gola došao tek u 36. minutu. Mladi štoper Mario Rivas (19) pogodio je gol glavom nakon centaršuta još jednog klupskog deteta, Aleksisa Sirije (18).