Ćirković starter protiv Real Madrida, Murinjo još čeka tešku artiljeriju
Vreme čitanja: 4min | sub. 08.08.26. | 21:28
Ferencvaroš ugostio Kraljevki klub
Usred jednog od najdelikatnijih delova sezone, Ferencvaroš je na svom terenu ugostio Real Madrid u prijateljskoj utakmici. I izgubio 1:2.
Mađarski velikan je u jeku evropskih kvalifikacija, danas je trebalo da igra derbi domaćeg prvenstva protiv šampiona Đera, ali je on odložen jer dolazak Reala menja sve planove. Mađarski sponzori su platili nepoznat iznos za dolazak Kraljevskog kluba i Ferencvaroš je na rasprodatoj Grupama Areni posle tri decenije odmerio snage sa Realom. Doduše, morao je malo i da kalkuliše jer je u četvrtak igrao meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope protiv poljskog Gornjika (1:0), a za četiri dana ga čeka revanš u gostima.
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Pred 22.000 gledalaca iz svih delova Evbrope koji su platili ozbiljno skupe karte, Ferencvaroš nije izašao u najjačem sastavu. Ali, trener Borbelji je našao načina da raspodeli minutažu i svakome pruži uspomenu igranja protiv Real Madrida. Tako su u startnih 11 krenuli golman Dibuš, defanzivci Gomez, Osvat i Kadu, vezista Kaničovski, napadač Džozef i nekolicina rezervista među kojima i srpsko krilo Aleksandar Ćirković, koji je od početka sezone za Fradi odigrao samo jedan minut. Na poluvremenu je Borbelji promenio čak 10 startera i ostavio na terenu samo štopera Zohorea. Ušli su Bamidele, Zakarijasen, Ramakers, Keita… Čak su neki od njih menjani i pre kraja meča da bi mladi igrači sa klupe dobili koji minut privilegije na terenu protiv Real Madrida.
Naravno, nije ni Real Madrid bio u najjačem sastavu. Embape, Belingem, Čuameni i novajlije Konate i Kukurelja su još na mundijalskom odmoru, dok su sveže oporavljeni Kurtoa i najnovije pojačanje Jan Diomande ostali u Madridu da treniraju po posebnom programu. Realu je ovo treća prijateljska utakmica od početka sezone nakon provera protiv Leganesa (4:1) i Fiorentine (2:2), a u međuvremenu su ga napustili neki igrači poput Gonzala Garsije (Fulam) i Franka Mastantuona (Fiorentina).
Murinjo se odlučio da Lunjin počne na golu, Damfris na desnom i Kareras na levom beku, a Martinez i Rivas u štoperskom tandemu. Valverde i Kamavinga su činili tandem na sredini terena, a ispred njih su dejstvovali Braim Dijaz, Guler i mladi Sirija kao podrška najisturenijem Endriku. Jedina razlika u odnosu na meč sa Fiorentinom bio je izostanak Trenta Aleksandera Arnolda iz startnih 11 i spuštanje Damfrisa na poziciju klasičnog beka. Englez je na poluvremenu zamenio Holanđanina, a Murinjo je po 45 minuta nakon pauze dao i Vinisijusu, štoperima Hausenu i Ridigeru, novajlijama Espiju i Bernardu Silvi, kojem je ovo bio debi u belom dresu. Mladi Sestero Sančo je nakon sat vremena igre zamenio Endrika, a omladinci Fati i Lakosta dobili su šansu u poslednjih desetak minuta.
Mogla je Karerasova greška na početku meča da donese šokantno vođstvo domaćima, ali posle toga je Fradi uglavnom stajao na svojoj polovini i odolevao. Arda Guler je najčešće imao loptu, Valverde pokazao da je motivisan i spreman, Endrik je bio aktivan, ali je Real do prve velike šanse i gola došao tek u 36. minutu. Mladi štoper Mario Rivas (19) pogodio je gol glavom nakon centaršuta još jednog klupskog deteta, Aleksisa Sirije (18).
Real je nakon izmena na poluvremenu krenuo dosta agresivnije i ekspresno stigao do gola. Karlosu Espiju trebalo je samo četiri minuta na terenu da kruniše golom fantastičnu akciju Endrika, Gulera i Valverdea.
Nakon toga se Real malo opustio, što su domaći iskoristili i ulaskom jače postave uspostavili balans na terenu i stigli do gola. Kenan Kodro, čiji otac je nosio Barselonin dres, zatresao je mrežu Reala pored statičnih Ridigera i Hausena u 59. minutu za konačnih 1:2.
Murinjovi izrazi lica u drugom poluvremenu nisu obećavali i videlo se da Portugalac nije najzadovoljniji onim što je video. Ali, teška artilejrija tek treba da se priključi Vinisijusu...