Zvezdino ispadanje iz Lige šampiona donosi finansijsku injekciju Dinamu
Vreme čitanja: 2min | sre. 12.08.26. | 22:46
Pod uslovom da se dokopa ligaške faze, naravno...
Crvena zvezda je u utorak neočekivano eliminisana od Hapol Ber Ševe u trećoj rundi kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto je poražena kod kuće sa 0:2 - ukupno 0:3). Pored toga što neigranje elitnog takmičenja podrazumeva značajno prazniju kasu najtrofejnijeg srpskog kluba, ono donosi i naslađivanje njegovih rivala.
Tako će, recimo, u komšiluku imati razloga za 'duplo' seirenje. Nisu Zvezda i Dinamo odavno rivali na terenu, ali oni najostrašćeniji navijači (pre svih) i te kako vole da ždraknu jedni drugima u avliju. Ovoga puta, taj pogled puni zadovoljstvom oči Zagrepčana...
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Pored toga što nekadašnji mrski protivnik neće u Ligu šampiona (kojoj se šampion Hrvatske i dalje nada), njegova eliminacija mogla bi da donese ozbiljnu finansijsku korist Dinamu.
O čemu se radi?
Na projektovanoj kombinovanoj rang listi, što se formira na osnovu petogodišnjeg UEFA koeficijenta i vrednosti televizijskog tržišta (a na kojoj će biti rangirano svih 36 učesnika LŠ), Crvena zvezda je bila ispred Modrih, i zahvaljujući tom plasmanu trebalo je da zaradi više novca od kluba Maksimira. Njenim ispadanjem, hrvatski prvak se pomera na toj lestvici i prihodi mu rastu.
U ovom slučaju za nešto manje od 1.000.000 evra.
Svaka pozicija na tabeli znači 'jednu akciju' čija je vrednost 935.000 evra. Dakle, 36. klub dobija pomenutu cifru, 35. duplo više, 34. tri puta po 935.000 evra i tako sve do prvog, kome sleduje preko 40.000.000 evra.
Radi se o novom finansijskom modelu koji je UEFA uvela 2024. godine i koji zamenjuje nekadašnji tržišni fond (market pool), te bodovanje na osnovu istorijskog koeficijenta. Na ovaj način Evropska kuća fudbala deli učesnicima nešto više od 850.000.000 evra, to jest 35 odsto ukupnog nagradnog fonda po sezoni.
Razume se, uslov svih uslova da Dinamo dobije dodatnih 935.000 evra jeste da izbaci norveški Viking i nađe se u ligaškoj fazi. Usput, Zagrepčani će navijati protiv Bodea i Liona u plej-ofu, jer bi im njihovo ispadanje donelo skok za još dva mesta, iliti dodatnih 1.870.000.