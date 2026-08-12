Zvezdino ispadanje iz Lige šampiona donosi finansijsku injekciju Dinamu

Crvena zvezda je u utorak neočekivano eliminisana od Hapol Ber Ševe u trećoj rundi kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto je poražena kod kuće sa 0:2 - ukupno 0:3). Pored toga što neigranje elitnog takmičenja podrazumeva značajno prazniju kasu najtrofejnijeg srpskog kluba, ono donosi i naslađivanje njegovih rivala.

Tako će, recimo, u komšiluku imati razloga za 'duplo' seirenje. Nisu Zvezda i Dinamo odavno rivali na terenu, ali oni najostrašćeniji navijači (pre svih) i te kako vole da ždraknu jedni drugima u avliju. Ovoga puta, taj pogled puni zadovoljstvom oči Zagrepčana...