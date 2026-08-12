Pari Sen Žermen je sila nebeska, ali Vila ima špica o kom će se tek pričati

Ni ovo nije poremetilo nominalne goste, štaviše, nastavili su da napadaju, sve jače i jače. Ako će odbrana Pari Sen Žermena nekoga zapamtiti onda je to - Brajan Mađo. Momak, tačnije - momčina rođena 2009. godine. Ozbiljno je mučio Vilijana Pača i Markinjosa tokom cele utakmice. Kao od brega odvaljen, bio je pošast za poslednju liniju Parižana. Kad ga pogledate, podseća na Romelua Lukakua iz dana u Anderlehtu.

Najmlađi debitant u startnoj postavi nekog tima u istoriji Superkupa Evrope imao je dve dobre prilike pre nego što se upisao u strelce. Najpre kad je lukavo iskosa gađao dalji ugao, ali je lopta otišla pored gola, a nekoliko minuta kasnije je glavom sa pet metara prebacio gol. Međutim, treća je bila - sreća. Džon Mekgin je centrirao, Mađo izdržao duel sa Pačom i doneo više nego zasluženo izjednačenje Aston Vili.

Inače, Mađo je došao u Vilu januara ove godine iz Meca za 12.000.000 evra. U tom trenutku imao je 16 godina, ali nije odmah mogao da igra zbog pravila FIFA o transferima maloletnih igrača. Na kraju se Vila žalila Arbitražnom sudu zbog toga što je Mađo rođen u Engleskoj i može da se vodi kao domaći fudbaler. Žalba je prihvaćena i mladi špic je mogao da igra. Danas je odigrao tako da je sebi kupio dodatne minute kod Unaja Emerija.

Samo je nedostajalo da njegovi saigrači izdrže do penala, zaslužili su da makar preko njih pokušaju da dođu do pobede. Toliko im je malo nedostajalo i to sa oslabljenim sastavom. Ko zna šta bi bilo da je Meti Keš bio koncentrisaniji.

Ostao je bek Aston Vile ispred Dezirea Duea, nije se izvukao na vreme, ofsajda nije bilo i Pari Sen Žermen je ponovo došao do vođstva koje možda nije zaslužio jer je Emerijev tim imao nekoliko dobrih prilika, a najbolju kad je Mađo proigrao Mekgina, a ovaj zamalo savladao Matveja Safonova.

Kidisala je Vila na gol Parižana, ugrožavala ih iz kontre svaki put kad bi im se ukazala prilika, ali je poslednja linija francuskog kluba sve izdržala iako je delovalo da druga lopta u njihovoj mreži samo što nije odsela. Tako blizu, a tako daleko. Ima Aston Vila još kako za čim da žali.

SUPERKUP EVROPE



PSŽ - ASTON VILA 2:1 (1:1)

/Kvarachelija 20, Due 61 - Mađo 45/

Stadion:Red Bul Arena

Sudija: Omar Artan

PSŽ (4-3-3): Safonov - Hakimi, Markinjos, Pačo, Nuno Mendeš (od 75. Ernandez) - Zair Emeri, Vitinja, Žoao Neveš (od 75. Ruiz) - Aklijuš (od 46. Dembele), Due (od 87. Majulu), Kvarachelija (od 88. Beraldo)

Aston Vila (4-2-3-1): Bizo - Keš, Lindelof, Tores (od 79. Mings), Matsen - Kamara (od 72. Bogard), Žoao Gomeš (od 79. Barkli) - Mekgin (od 73. Alison), Hemings, Buendia - Mađo (od 72. Ejbraham)