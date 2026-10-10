To nisu Zmajevi, nego mačke sa devet života: Poljsko čudo od deteta spasilo Porto

Neverovatno koliko je Porto žilava ekipa. Taman kad pomislite da ih imate u šaci i da ste ih bacili na konopce, oni nekako uspeju da se izmigolje i zadaju vam fatalan udarac. Koliko puta su se samo prošle sezone spasili golovima u završnici, nebitno da li je u pitanju domaća liga ili okršaji u Evropi. Jednostavno, tim Frančeska Fariolija uvek pronađe naćin da vam zaledi srce i volšebno dođe do tri boda ili se makar spasi poraza.

Izgleda da će isti scenario biti prisutan i ove sezone. Maritimo je prvi koji je to osetio na svojoj koži. Tim sa Madeire bio je na korak od toga da postane prvi tim u Primeiri koji je izbegao poraz od aktuelnog šampiona, ali džaba, Porto je mačka sa devet života koja će uvek naći način da vam naudi. Fariolijev tim napravio je preokret na gostovanju i zadržao maksimalan učinak u ligi (8/8) - 2:1.