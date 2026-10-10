To nisu Zmajevi, nego mačke sa devet života: Poljsko čudo od deteta spasilo Porto
Vreme čitanja: 3min | sub. 10.10.26. | 21:26
Tim Frančeska Fariolija napravio preokret protiv Maritima i zadržao maksimalan učinak 8/8 - 2:1
Neverovatno koliko je Porto žilava ekipa. Taman kad pomislite da ih imate u šaci i da ste ih bacili na konopce, oni nekako uspeju da se izmigolje i zadaju vam fatalan udarac. Koliko puta su se samo prošle sezone spasili golovima u završnici, nebitno da li je u pitanju domaća liga ili okršaji u Evropi. Jednostavno, tim Frančeska Fariolija uvek pronađe naćin da vam zaledi srce i volšebno dođe do tri boda ili se makar spasi poraza.
Izgleda da će isti scenario biti prisutan i ove sezone. Maritimo je prvi koji je to osetio na svojoj koži. Tim sa Madeire bio je na korak od toga da postane prvi tim u Primeiri koji je izbegao poraz od aktuelnog šampiona, ali džaba, Porto je mačka sa devet života koja će uvek naći način da vam naudi. Fariolijev tim napravio je preokret na gostovanju i zadržao maksimalan učinak u ligi (8/8) - 2:1.
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Junak akutlenog šampiona bio je Oskar Pjetuševski. Mladi Poljak je i prethodne sezone pokazao da je u pitanju dragulj. Skoro svaki put kad bi ulazio u igru, napravio bi nešto. Ove igra manje, ali bilo mu je dovoljno sedam minuta da se upiše u strelce i slomi otpor neverovatno upornih igrača Maritima. Igrao se 86. minut kad je Pjetuševski uspeo da izbegne ofsajd zamku, a onda da prilepi loptu za nogu, uđe u sredinu i pogodi dalji ugao. Jako lep potez momka koji je tek u maju postao punoletan.
A toliko je sve izgledalo dobro za domaćina. Poveli su već u 16. minutu i to kakvim golom. Projektilom. Gabor Šalaji je raspalio sa više od 30 metara, Diogo Košta nije bio najbolje postavljen, kao da je i njega Mađar iznenadio što se osmelio da šutne sa te udaljenosti i lopta se zarila u mrežu. Porto je uspeo da izjednači u finišu prvog dela kad je Viktor Froholt bio najspretniji u kaznenom prostoru, ali je prava bitka usledila u nastavku.
Porto je počeo da puca iz svih oružja, Maritimo se povukao i životom branio veliki bod. Golman Fransisko Vieites bacao je u očaj igrače Porta (skupio sedam odbrana), skidao zicere, bio brana koju Farijolijev tim nije mogao da probije ni pomoću trikova. Sve se crtalo da on bude apsolutni heroj. Jedino protiv magije Oskara Pjetuševskog nije mogao ništa. Nije ni čudo što poljsko čudo od deteta ima izlaznu klauzulu od 60.000.000 evra.
PRIMEIRA – 8. KOLO
Petak
Moreirense - Žil Visente 0:1 (0:0)
/Valas Franka pen 90/
Braga - Sporting Lisabon 1:2 (1:0)
/Rui Silva ag 41 - Suarez 66, Bernardo ag 71/
Subota
Maritimo - Porto 1:2 (1:1)
/Šalai 16 - Froholt 42, Pjetuševski 86/
21.30: (2,25) Akademiko Viseu (3,40) Estoril (3,20)
21.30: (4,00) Kasa Pija (3,40) Santa Klara (1,98)
Nedelja
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19.00: (1,22) Benfika (6,50) Gimarais (12,0)
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Ponedeljak
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***kvote su podložne promenama