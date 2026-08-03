Hapoelova osveta za Jama Madara
Vreme čitanja: 2min | pon. 03.08.26. | 18:56
Iz Makabija u Hapoel stiže Tamir Blat
Izraelski košarkaš Tamir Blat zvanično je postao novo pojačanje Hapoela iz Tel Aviva, sa kojim je potpisao trogodišnji ugovor.
Ovim potpisom dvadesetdevetogodišnji plejmejker napravio je jedan od najdramatičnijih transfera u izraelskoj košarci, vrativši se u klub u kom je započeo profesionalnu karijeru nakon tri sezone provedene u redovima najvećeg gradskog rivala – Makabija iz Tel Aviva. Ovo je svojevrsna osveta za Jama Madara. Nekadašnji igrač Partizana je ovoga leta posle brojnih spekulacija napustio Hapoel i otišao baš u Makabi.
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Blat iza sebe ima izuzetno stabilnu evroligašku sezonu u kojoj je na 38 utakmica prosečno beležio 7,1 poen, 5,2 asistencije i šutirao 38,5 odsto za tri poena. Sa 5,2 uspešna dodavanja po meču zauzeo je visoko osmo mesto na listi najboljih asistenata elitnog takmičenja. U prvenstvu Izraela beležio je 9,6 poena uz 4,5 asistencija, a sa Makabijem je osvojio duplu krunu. Tokom trogodišnjeg boravka u taboru „Ponosa Izraela” ukupno je podigao dva šampionska pehara i dva nacionalna kupa.
Profesionalni put sina proslavljenog trenera Dejvida Blata (koji je 2014. predvodio Makabi do titule prvaka Evrope) počeo je upravo u Hapoelu u sezoni 2014/15. Nakon toga nastupao je za Ramat Hašaron, Hapoel Holon, Hapoel Jerusalim i Albu iz Berlina, u kojoj je 2021. godine i debitovao u Evroligi.
Organizator igre reprezentacije Izraela u redove Hapoela stiže sa ozbiljnim evroligaškim pedigreom – trenutno zauzima 29. mesto na večnoj listi najboljih asistenata Evrolige sa 796 uspešnih dodavanja, dok sa 288 pogođenih trojki deli 58. poziciju u istoriji takmičenja.