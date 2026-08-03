Hapoelova osveta za Jama Madara

Blat iza sebe ima izuzetno stabilnu evroligašku sezonu u kojoj je na 38 utakmica prosečno beležio 7,1 poen, 5,2 asistencije i šutirao 38,5 odsto za tri poena. Sa 5,2 uspešna dodavanja po meču zauzeo je visoko osmo mesto na listi najboljih asistenata elitnog takmičenja. U prvenstvu Izraela beležio je 9,6 poena uz 4,5 asistencija, a sa Makabijem je osvojio duplu krunu. Tokom trogodišnjeg boravka u taboru „Ponosa Izraela” ukupno je podigao dva šampionska pehara i dva nacionalna kupa.

Profesionalni put sina proslavljenog trenera Dejvida Blata (koji je 2014. predvodio Makabi do titule prvaka Evrope) počeo je upravo u Hapoelu u sezoni 2014/15. Nakon toga nastupao je za Ramat Hašaron, Hapoel Holon, Hapoel Jerusalim i Albu iz Berlina, u kojoj je 2021. godine i debitovao u Evroligi.

Organizator igre reprezentacije Izraela u redove Hapoela stiže sa ozbiljnim evroligaškim pedigreom – trenutno zauzima 29. mesto na večnoj listi najboljih asistenata Evrolige sa 796 uspešnih dodavanja, dok sa 288 pogođenih trojki deli 58. poziciju u istoriji takmičenja.