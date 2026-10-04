Trener otišao, agonija ostala: Spartak kod kuće primio šest komada od doskorašnjeg srpskoligaša
Vreme čitanja: 3min | ned. 04.10.26. | 19:59
Proleter deklasirao Subotičane u gostima i naneo im četvrti uzastopni poraz, ali jedan od najtežih u novijoj istoriji kluba
To više nije ni kriza, to je prava agonija. Ne samo činjenica da je doživeo četiri uzastopna poraza od kojih je ovaj poslednji jedan od najtežih u novijoj istoriji kluba, da na tri vezane utakmice nije postigao gol, već još više utisak o tome kako igra Spartak. Otišao je trener Savo Pavićević (zamena još nije nađena, pa je ekipu ove večeri predvodio Đorđe Tutorić), ali problemi su ostali. Ako dojučerašnji superligaš primi šest golova od doskorašnjeg srpskoligaša na domaćem terenu, onda ni reč ’debakl’ nije dovoljno ubedljiva da opiše delikatnost situacije. Ovo je bruka i sramota za Plave golubove.
Svaka čast Zrenjanincima, ovo im je najveća pobeda od ulaska u Mozzart Bet Prvu ligu, ako ne i u istoriji kluba – 6:0 (3:0) u Subotici. Pronašli su ritam, imaju samo jedan poraz u poslednjih šest kola i nema sumnje da će iduće nedelje protiv Napretka stadion Karađorđev park ponovo biti lepo popunjen, jer tamo se fudbal ponovo ’primio’.
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Kuriozitet ovog meča je podatak da su Subotičani u prvih 15 minuta skrivili dva penala! Samo šest minuta nakon što je od kluba dobio uramljeni dres sa brojem 100 zbog velikog jubileja, Vladimir Kovačević je rukom izblokirao udarac Silađija, koji je i izveo udarac sa bele tačke. Svega osam minuta kasnije Stefan Ilić je izlomio Desnicu, koji ga ruši s leđa, a Jovan Šegrt ponovo pokazuje na penal. Ovaj je izveo Matija Marsenić i udvostručio prednost Zrenjaninaca.
Užasan je bio govor tela domaćih fudbalera, igrali su kao silom naterani da izađu na teren, dok su gosti ’leteli’ po istom, baš kao što je Stefan Ilić u 40. minutu protutnjao pored nekoliko protivničkih igrača, uposlio Marka Stankovića, koji obilazi golmana Dulića i šalje loptu u praznu mrežu.
Jedinu pravu priliku na utakmici Subotičani su imali u 55. minutu kada su gosti izbacili loptu sa gol-linije. Nisu tada poentirali Subotičani i u nastavku će još tri puta kapitulirati. Samo što je ušao u igru, Miloš Savanović je pogodio u 64. minutu nakon što je Stanković napravilo lep potez po levom krilu i odigrao povratnu loptu. Nema Stefana Ilića među strelcima na ovom meču, ali možda je zaslužio i epitet igrača utakmice. Asistirao je Silađiju kod udarca koji je prethodio prvom penalu, pa iznudio drugi, bio je asistent trećeg, ali i petog gola, koji je postigao Uroš Vukićević udarcem iz trka. Tačku su stavili rezervisti – akciju Gavrića krunisao je Marko Kovačević i zaokružio sumorno predveče na krajnjem severu Bačke.
U isto vreme u Ubu su igrali Jedinstvo i Dubočica, ali tu nije bilo golova – 0:0. Bod domaćinu dovoljan tek toliko da „fenjer“ na tabeli preda ekipi Bora, dok je Dubočica zabeležila treći uzastopni prvenstveni remi.
MOZZART BET PRVA LIGA, 12. KOLO
SPARTAK – PROLETER 023 0:6 (0:3)
/Silađi 7 pen, Marsenić 16 pen, Stanković 40, Savanović 65, Vukićević 72, Kovačević 80/
Subotica. Gradski stadion.
Sudija: Jovan Šegrt.
SPARTAK: Dulić – Motika, V. Kovačević, Kosanović, Desnica (od 69. Vitorović) – A. Kovačević (od 56. Nvokeabia), Kuveljić (od 69. Vasilić), Trajković, Bastajić – Oliveira Gonzaga (od 77. Kampos da Kosta), Čović (od 56. Petrović).
PROLETER 023: Perić – Opoku (od 77. Gilbert), Jeličić, Blagojević, Radosavljević – Ožegović, Vukićević – Ilić (od 77. Gavrić), Marsenić (od 61. Savanović), Stanković (od 83. Trajković) – Silađi (od 61. Kovačević).
MOZZART BET PRVA LIGA, 12. KOLO
Subota
Teleoptik - Bor 1919 2:0 (1:0)
/Šćepović 25, Janačković 90+1/
Nedelja
OFK Vršac - Metalac 0:0
Javor - Borac 3:1 (2:0)
/Mirosavljev 37, 45+1, Đokić 69 pen – Nikić 62/
Jedinstvo Ub - GFK Dubočica 1923 0:0
Spartak - Proleter 023 0:6 (0:3)
/Silađi 7 pen, Marsenić 16 pen, Stanković 40, Savanović 65, Vukićević 72, Kovačević 80/
Ponedeljak
15.00 Smederevo 1924 - Voždovac
16.00 Napredak - Loznica
18.00 TSC - Grafičar