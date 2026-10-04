Trener otišao, agonija ostala: Spartak kod kuće primio šest komada od doskorašnjeg srpskoligaša

Kuriozitet ovog meča je podatak da su Subotičani u prvih 15 minuta skrivili dva penala! Samo šest minuta nakon što je od kluba dobio uramljeni dres sa brojem 100 zbog velikog jubileja, Vladimir Kovačević je rukom izblokirao udarac Silađija, koji je i izveo udarac sa bele tačke. Svega osam minuta kasnije Stefan Ilić je izlomio Desnicu, koji ga ruši s leđa, a Jovan Šegrt ponovo pokazuje na penal. Ovaj je izveo Matija Marsenić i udvostručio prednost Zrenjaninaca.

Užasan je bio govor tela domaćih fudbalera, igrali su kao silom naterani da izađu na teren, dok su gosti ’leteli’ po istom, baš kao što je Stefan Ilić u 40. minutu protutnjao pored nekoliko protivničkih igrača, uposlio Marka Stankovića, koji obilazi golmana Dulića i šalje loptu u praznu mrežu.

Jedinu pravu priliku na utakmici Subotičani su imali u 55. minutu kada su gosti izbacili loptu sa gol-linije. Nisu tada poentirali Subotičani i u nastavku će još tri puta kapitulirati. Samo što je ušao u igru, Miloš Savanović je pogodio u 64. minutu nakon što je Stanković napravilo lep potez po levom krilu i odigrao povratnu loptu. Nema Stefana Ilića među strelcima na ovom meču, ali možda je zaslužio i epitet igrača utakmice. Asistirao je Silađiju kod udarca koji je prethodio prvom penalu, pa iznudio drugi, bio je asistent trećeg, ali i petog gola, koji je postigao Uroš Vukićević udarcem iz trka. Tačku su stavili rezervisti – akciju Gavrića krunisao je Marko Kovačević i zaokružio sumorno predveče na krajnjem severu Bačke.

U isto vreme u Ubu su igrali Jedinstvo i Dubočica, ali tu nije bilo golova – 0:0. Bod domaćinu dovoljan tek toliko da „fenjer“ na tabeli preda ekipi Bora, dok je Dubočica zabeležila treći uzastopni prvenstveni remi.

MOZZART BET PRVA LIGA, 12. KOLO

SPARTAK – PROLETER 023 0:6 (0:3)

/Silađi 7 pen, Marsenić 16 pen, Stanković 40, Savanović 65, Vukićević 72, Kovačević 80/

Subotica. Gradski stadion.

Sudija: Jovan Šegrt.

SPARTAK: Dulić – Motika, V. Kovačević, Kosanović, Desnica (od 69. Vitorović) – A. Kovačević (od 56. Nvokeabia), Kuveljić (od 69. Vasilić), Trajković, Bastajić – Oliveira Gonzaga (od 77. Kampos da Kosta), Čović (od 56. Petrović).

PROLETER 023: Perić – Opoku (od 77. Gilbert), Jeličić, Blagojević, Radosavljević – Ožegović, Vukićević – Ilić (od 77. Gavrić), Marsenić (od 61. Savanović), Stanković (od 83. Trajković) – Silađi (od 61. Kovačević).

MOZZART BET PRVA LIGA, 12. KOLO

Subota

Teleoptik - Bor 1919 2:0 (1:0)

/Šćepović 25, Janačković 90+1/

Nedelja

OFK Vršac - Metalac 0:0

Javor - Borac 3:1 (2:0)

/Mirosavljev 37, 45+1, Đokić 69 pen – Nikić 62/

Jedinstvo Ub - GFK Dubočica 1923 0:0

Spartak - Proleter 023 0:6 (0:3)

/Silađi 7 pen, Marsenić 16 pen, Stanković 40, Savanović 65, Vukićević 72, Kovačević 80/

Ponedeljak

15.00 Smederevo 1924 - Voždovac

16.00 Napredak - Loznica

18.00 TSC - Grafičar