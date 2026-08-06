Sve je gotovo: Idrisu Baba novi fudbaler Partizana

Dobio je Partizan još jedno osveženje u prelaznom roku. Verovatno i pojačanje, jer posle iskustva u La ligi i Segundi zaista se očekuje da Idrisu Baba ne samo proširi opcije stručnom štabu nego i ponudi dimenziju više u igri ekipe Saše Ilića.

Momak iz Gane se danas zvanično oprostio od Almerije, sa kojom je ušao u poslednju godinu ugovora, i sada je preostalo samo da njegov dolazak u Humsku potvrde crno-beli, ali to je – to.