Sve je gotovo: Idrisu Baba novi fudbaler Partizana
Vreme čitanja: 2min | čet. 06.08.26. | 13:18
Centralni vezni iz Gane se oprostio od Almerije
Dobio je Partizan još jedno osveženje u prelaznom roku. Verovatno i pojačanje, jer posle iskustva u La ligi i Segundi zaista se očekuje da Idrisu Baba ne samo proširi opcije stručnom štabu nego i ponudi dimenziju više u igri ekipe Saše Ilića.
Momak iz Gane se danas zvanično oprostio od Almerije, sa kojom je ušao u poslednju godinu ugovora, i sada je preostalo samo da njegov dolazak u Humsku potvrde crno-beli, ali to je – to.
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„Posle tri nezaboravne godine, došlo je vreme da se oprostimo. Želim da se zahvalim svim saigračima, trenerima, tehničkom osoblju, upravi i svima u klubu na poverenju, podršci i naklonosti koju su mi ukazivali sve ovo vreme. Hvala i navijačima na ljubavi i podršci. Od prvog dana učinili ste da se osećam kao kod kuće. Vaša strast, bezuslovna podrška i ohrabrenje koje ste nam pružali u svakoj utakmici jesu nešto što ću uvek nositi sa sobom. Odlazim uzdignute glave, ponosan što sam branio ove boje i zahvalan na svakom trenutku. Almerija će uvek imati posebno mesto u mom srcu“, napisao je Afrikanac na Instagramu.
Posle tačno 150 utakmica u dresu Majorke, Baba je stigao u Almeriju 2023. kao deo razmene koja je podrazumevala odlazak Samua Košte na Baleare. Nije mogao previše da uživa u prvoj sezoni, na pozajmici, jer su Andalužani ispali u Drugu ligu Španije, da bi već sledeće, taman kada je počeo da postaje bitan igrač, zadobio povredu ukrštenih ligamenata koja ga je odvojila od terena na nekoliko meseci.
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Kada se oporavio, Baba je postao važan za Almeriju i takav bi mogao da bude za Partizan. Mada, ne odmah, jer je klub usled dodatnih zahteva njegovog agenta, skopčanih sa njegovom ljutnjom prema crno-belima iz nekih ranijih vremena, odbio da priloži dokumentaciju u UEFA koja bi omogućila da 30-godišnjak iz Akre konkuriše za tim već u dvomeču sa Tobolom.
Baba je već u Beogradu i plan je da ga klub predstavi javnosti već u petak, posle čega bi na Topčiderskom brdu trebalo da završe još dva posla, odnosno realizuju dolaske Nikole Čumića iz Rubina i Igora Miladinovića iz Sent Etjena.