Novak će bez priprema morati na odbranu olimpijske krune

Najavljeno je da turnir kreće 19. i 20. jula u miks dublu, dok će takmičenje u singlu početi 20. jula.

Ono što će svakako biti velika glavobolja za branioce zlata, Novaka Đokovića i Kineskinju Ćinven Dženg, ali i sve ostale učesnike, mali je razmak u odnosu na Vimbldon. Praktično, neće biti vremena za pripreme sa prelaska sa trave na beton, pa će iskustvo igrača biti od velikog značaja.

Vimbldon će te sezone početi 4. jula i završiti se 16. jula, tako da će biti svega četiri dana od finala muškog singla do početka takmičenja na Olimpijskim igrama. Ovo je velika razlika u odnosu na prethodne Igre iz 2024. kada se finale u Londonu igralo 14. jula, a olimpijski turnir u Parizu na Rolan Garosu počeo je dve nedelje kasnije, tačnije 27. jula.