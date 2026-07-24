Novak će bez priprema morati na odbranu olimpijske krune
Vreme čitanja: 2min | pet. 24.07.26. | 12:52
Razmak između kraja Vimbldona i olimpijskog turnira 2028. u Los Anđelesu svega četiri dana
Organizatori Olimpijskih igara 2028. godine u Los Anđelesu, objavili su termin održavanja teniskog turnira na najvećem događaju u svetu sporta.
Poznato je da će naredne Olimpijske igre biti održane od 14. do 30. jula 2028. godine, a što se tiče tenisa, biće to desetodnevni program od 19. do 28. jula na terenima Karson Korts centra.
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Najavljeno je da turnir kreće 19. i 20. jula u miks dublu, dok će takmičenje u singlu početi 20. jula.
Ono što će svakako biti velika glavobolja za branioce zlata, Novaka Đokovića i Kineskinju Ćinven Dženg, ali i sve ostale učesnike, mali je razmak u odnosu na Vimbldon. Praktično, neće biti vremena za pripreme sa prelaska sa trave na beton, pa će iskustvo igrača biti od velikog značaja.
Vimbldon će te sezone početi 4. jula i završiti se 16. jula, tako da će biti svega četiri dana od finala muškog singla do početka takmičenja na Olimpijskim igrama. Ovo je velika razlika u odnosu na prethodne Igre iz 2024. kada se finale u Londonu igralo 14. jula, a olimpijski turnir u Parizu na Rolan Garosu počeo je dve nedelje kasnije, tačnije 27. jula.
Novak Đoković, koji je pre dve godine u Parizu osvojio poslednji veliki turnir koji mu je nedostajao, olimpijski, najavio je još tada da će biti spreman da brani krunu. Srebro je osvojio Španac Karlos Alkaras, a bronzu Italijan Lorenco Muzeti.
Kod teniserki, Ćinven Dženg je uzela zlato, srebro je pripalo Hrvatici Doni Vekić, a bronza Poljakinji Igi Svjontek.
Zlato u muškom dublu osvojili su Australijani Metju Ebden i Džon Pirs, a u ženskom Italijanke Sara Erani i Džasmin Paolini. Konačno, u misk dublu trijumfovali su Česi, Katerina Sinijakova i Tomaš Mahač.
Inače, u Los Anđelesu u glavnom žrebu singla biće 64 takmičara, dok će u dublovima biti po 32 tima, a u miksu 16. Svaka zemlja može da ima maksimum četiri igrača, dva dubl tima i jedan miks dubl tim.
Što se tiče prava nastupa, na takmičenje mogu samo oni koji su ispunili minimum učešća u Dejvis kupu i Bili Džin King kupu tokom olimpijskog ciklusa.