Trepnite i promaći će vam

To koliko je Forbs supersoničan nije samo lični utisak. Dokazala je nedavno UEFA, koja je merila brzinu svim fudbalerima koji su odigrali 1. kolo Lige šampiona. Portugalac je bio najbrži, pošto je dostigao brzinu od 36,6 kilometara na sat. Bio je brži od Kilijana Embapea (36,4), uz to da je protiv Aston Vile pretčao 1,3 kilometara više od Francuza protiv Intera.

Bio je to drugi njegov gol od početka sezone, ali i peti meč na kojem je direktno imao neki konkretan učinak. Prethodno je Forbs na premijeri zatresao mrežu Kortrajka (3:0), a zatim je zabeležio po asistenciju protiv Levena (3:0), Serkl Briža (1:0) i Genta (1:2). Na toj poslednjoj utakmici je dobio direktan crveni karton, pa je propustio duel sa Lomelom, a sada je za 15 minuta zatresao mrežu Genta.

Brz gol omogućio je Klub Brižu da u potpunosti kontroliše utakmicu. Genk je najbliži izjednačenju bio pred kraj prvog poluvremena, kada je Jan Zomer odbranio šut Rafijua Dorosinmija, ali mimo toga gosti nisu uradili puno toga.

U nastavku Brižu je u 54. minutu poništen gol Nikola Tresoldija zbog ofsajda, ali već četiri minuta posle toga stajalo je stvarno na semaforu 2:0. Hoakin Sejs je centrirao iz slobodnog udarca, a 188 centimetara visoki Han Bom Li je bio najviši na skoku i uspeo je da uputi precizan šut.

Posle toga u 63. minutu Sejs je dokazao da njegov dobro izveden prekid nikako nije bio slučajnost. Savršeno je izveo korner, a ovog puta je pogodio Brendona Mečela, za 3:0. Posle toga je meč bio definitivno rešen.

Do kraja utakmice Genk nije uspeo da se vrati u utakmicu. Zato, kada je već sve bilo gotovo, u 89. minutu je trener Štrumfova Džes Torup omogućio doskorašnjem fudbaleru Partizana Milanu Roganoviću da upiše debi u belgijskom fudbalu. Zamenio je Kevina Amara.

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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BELGIJA 1- 7. KOLO

Petak

Gent - Standard Lijež 2:1 (1:1)

/Vergara 31, Beržes 83 - Nilsen 45+3/

Subota

Leven - La Luvjer 2:0 (1:0)

/Žorž 32, Balikviša 89/

Šarlroa - Serkl Briž 3:2 (2:1)

/Embemba 15, Šidler 25, 61pen - Vanzir 30, Engura 73pen/

Anderleht - Zulte Varegem 3:0 (1:0)

/Bentajeb 40, Vinkler 48, 54/

Lomel - Mehelen 0:0

Nedelja

Antverpen – Union Sen Žiloaz 0:2 (0:0)đ

/Blondić 51, De Rev 78/

Sint Trojden – Vesterlo 0:2 (0:1)

/Baset 36, Sandra 46/

Klub Briž – Genk 3:0 (1:0)

/Forbs 15, Li 58, Mečel 63/

19.15: (2,70) Kortrajk (3,35) Beveren (2,60)

***Kvote su podložne promenama