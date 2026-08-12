PARTIZAN – TIM ZA TOBOL: Vukotiću se igra fudbal, a i Kostiću

U skladu s tim bi trebalo očekivati izbor startera u režiji Saše Ilića. Rekao je šef stručnog štaba Parnog valjka da maltene zna tim za revanš trećeg kvalifikacionog kola za mesto u Ligi konferencije, a ako dileme i postoje, one su možda vezane za vezni red.

Naročito ako se zna da je srpski predstavnik doputovao u Kazahstan bez dvojice fudbalera koji bi bili ili u prvih 11 ili bi proširili opcije treneru. Ovako, Ilić je prinuđen da sklapa tim bez rovitih Ognjena Ugrešića i Milana Aleksića, što značajno sužava opcije na tom delu terena.

Ko je pažljivo pratio poslednje Ilićevo izlaganje mogao je da shvati da je zadovoljan učinkom Milana Vukotića tokom beogradskog duela sa Tobolom, kao i da mu se sviđa što sve više igrača Partizana insistira da preuzme odgovornost i ima loptu u nogama. Nije teško zaključiti da se to, osim Vukotića, odnosi i na Bogdana Kostića, koji je u prethodna dva evropska meča imao učinak (gol i praktično asistencija), pa je logično da se tako dva darovita, plemenita fudbalera, koja u tehničkom smislu mogu da unaprede tim, nađu u početnom odabiru.

Pitanje je ko će im praviti društvo u centralnom delu terena. Opcije su Aleks Zeković i Zoran Alilović, i čini se da bi baš povratnik iz Novog Pazara, posle pola sata u Luksemburgu, mogao da dobije malo više minuta. Možda već od starta, jer beogradski rezultat omogućava i tu vrstu komocije. Ako ne, onda će ispred odbrane, zajedno sa Vukotićem, početi Zeković, jer se čini da Samson Envulu polako klizi van prvih 11, iako je početkom sezone igrao i u vezi i kao levi bek.