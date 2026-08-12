PARTIZAN – TIM ZA TOBOL: Vukotiću se igra fudbal, a i Kostiću

Vreme čitanja: 3min | sre. 12.08.26. | 19:31
Možda se u Kazahstanu stručni štab osloni i na novu opciju u veznom redu
(Od izveštača Mozzart Sporta iz Kazahstana)
Velikih iznenađenja nema. Ni u sastavu, a u Partizanu se nadaju ni na semaforu. Bitno je da se prođe Tobol, a kako će se to izvesti nije baš za ocene nalik sportovima kao što je ritmička gimnastika. Crno-beli će u dalekom Kostanaju pokušati pre svega da budu praktični, mudri, da sačuvaju, a možda i uvećaju beogradskih 3:0 i toj misiji će manje težiti estetici, a više zadržavanju resursa za okršaje sa kragujevačkim Radničkim i Hetafeom.
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U skladu s tim bi trebalo očekivati izbor startera u režiji Saše Ilića. Rekao je šef stručnog štaba Parnog valjka da maltene zna tim za revanš trećeg kvalifikacionog kola za mesto u Ligi konferencije, a ako dileme i postoje, one su možda vezane za vezni red.
Naročito ako se zna da je srpski predstavnik doputovao u Kazahstan bez dvojice fudbalera koji bi bili ili u prvih 11 ili bi proširili opcije treneru. Ovako, Ilić je prinuđen da sklapa tim bez rovitih Ognjena Ugrešića i Milana Aleksića, što značajno sužava opcije na tom delu terena.
Ko je pažljivo pratio poslednje Ilićevo izlaganje mogao je da shvati da je zadovoljan učinkom Milana Vukotića tokom beogradskog duela sa Tobolom, kao i da mu se sviđa što sve više igrača Partizana insistira da preuzme odgovornost i ima loptu u nogama. Nije teško zaključiti da se to, osim Vukotića, odnosi i na Bogdana Kostića, koji je u prethodna dva evropska meča imao učinak (gol i praktično asistencija), pa je logično da se tako dva darovita, plemenita fudbalera, koja u tehničkom smislu mogu da unaprede tim, nađu u početnom odabiru.
Pitanje je ko će im praviti društvo u centralnom delu terena. Opcije su Aleks Zeković i Zoran Alilović, i čini se da bi baš povratnik iz Novog Pazara, posle pola sata u Luksemburgu, mogao da dobije malo više minuta. Možda već od starta, jer beogradski rezultat omogućava i tu vrstu komocije. Ako ne, onda će ispred odbrane, zajedno sa Vukotićem, početi Zeković, jer se čini da Samson Envulu polako klizi van prvih 11, iako je početkom sezone igrao i u vezi i kao levi bek.
Na ostalim pozicijama ne bi trebalo da bude iznenađenja. Izvesno će braniti Miloš Krunić, a očekuje se da Ilić ponovi odbranu iz Humske, sa Milanom Roganovićem i Vukašinom Đurđevićem na bekovskim, te Nikolom Simićem i Stefanom Mitrovićem na štoperskim pozicijama. Nadaju se crno-beli da će im mreža opet ostati netaknuta, kao i da će Tobolu dozvoliti manje prilika nego što je bio slučaj prošle sedmice. Bila bi to lepa uvertira pred projektovani put u Madrid.
U ofanzivnom delu tima gotovo izvesno će početi Demba Sek, koga svi u klubu vide kao glavnu pretnju rivalima, kao i Ibrahim Zubairu, dok će rovitost Brazilca Žea praktično ostaviti Erika Kojzeka kao jedinu napadačku opciju. Uz, isto tako, skoro sigurno pojavljivanje Marka Lekića u nekom trenutku meča, jer je mladi napadač taj status zaslužio u prvom susretu.
Projektovani tim Partizana za revanš sa Tobolom trebalo bi da bude u formaciji 4-2-3-1: Krunić – Roganović, Simić, Mitrović, Đurđević – Vukotić, Alilović – Sek, Kostić, Zubairu – Kojzek.