Trojica su otpala za Gent, neće moći na njih da se osloni Albert Rijera. Suspenziju zbog crvenog kartona će morati da odradi Aleksandar Katai. Sve u svemu, Crvena zvezda biće oslavljena…

Albert Rijera je na evropsko gostovanje poveo 21 igrača, a na spisku putnika su: Mateus, Ivan Guteša, Juta Nakajama, Frenklin Tebo Učena, Stefan Gudelj, Miloš Veljković, Mihailo Ristić, Rade Krunić, Matej Gaštarov, Mahmudu Badžo, Abu Fani, Tomas Handel, Je Gon Kim, Vasilije Kostov, Muhamed Čam, Loizos Loizu, Osman Bukari, Mirko Ivanić, Kristijan Balov, Vladimir Lučić, Marko Arnautović.

Nedavno su se treninzima vratili Marko Arnautović i Mihailo Ristić, uspeli su da se oporave duel četvrtog kola Lige konferencije, koji se igra sutra od 21.00 na stadionu Planet grup.

I sastav Alberta Rijere i Gent su u dosadašnjem toku trećeg po snazi evropskog takmičenja ostvarili jednu pobedu (crveno-beli u prošlom kolu nad Inter Eskaldesom, a belgijski klub na premijeri protiv Orhusa), te sakupili četiri boda.