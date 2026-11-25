Trojica otpala za Gent: Zvezda u Belgiji bez Dijenga, Elšnika i Lukasena
Vreme čitanja: 1min | sre. 25.11.26. | 10:19
Rijera poveo 21 igrača na evropsko gostovanje
Vodila je prethodnih dana Crvena zvezda bitku za Bambu Dijenga i izgubila ju je: senegalski napadač, ipak, nije uspeo da se oporavi za utakmicu sa Gentom, iako su na crveno-beloj strani Topčiderskog brda bili optimistični.
Verovali su u medicinskom timu srpskog šampiona da će Bamba Dijeng biti spreman za evropsko gostovanje, da će sanirati zadnju ložu, koju je istegao, no on se ne nalazi na spisku putnika za Belgiju, kao ni Timi Maks Elšnik i Derik Lukasen.
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Trojica su otpala za Gent, neće moći na njih da se osloni Albert Rijera. Suspenziju zbog crvenog kartona će morati da odradi Aleksandar Katai. Sve u svemu, Crvena zvezda biće oslavljena…
Albert Rijera je na evropsko gostovanje poveo 21 igrača, a na spisku putnika su: Mateus, Ivan Guteša, Juta Nakajama, Frenklin Tebo Učena, Stefan Gudelj, Miloš Veljković, Mihailo Ristić, Rade Krunić, Matej Gaštarov, Mahmudu Badžo, Abu Fani, Tomas Handel, Je Gon Kim, Vasilije Kostov, Muhamed Čam, Loizos Loizu, Osman Bukari, Mirko Ivanić, Kristijan Balov, Vladimir Lučić, Marko Arnautović.
Nedavno su se treninzima vratili Marko Arnautović i Mihailo Ristić, uspeli su da se oporave duel četvrtog kola Lige konferencije, koji se igra sutra od 21.00 na stadionu Planet grup.
I sastav Alberta Rijere i Gent su u dosadašnjem toku trećeg po snazi evropskog takmičenja ostvarili jednu pobedu (crveno-beli u prošlom kolu nad Inter Eskaldesom, a belgijski klub na premijeri protiv Orhusa), te sakupili četiri boda.