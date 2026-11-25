Nije toliko loše, ali nije baš ni sve sjajno u redovima Denver Nagetsa. Jasno je bilo i pred sam početak sezone da ekipa iz Kolorada nema baš dubinu ekipe da napravi nešto više, sem direktnog ulaska u plej-of, jedino ako se opet ne desi neko čudo. Nije bilo dobro leto za njih jer osim dolaska igrača koji igraju ne baš toliko bitne uloge i prekaljenog veterana Demara Derozana, nije bilo promena koje bi pogurale Denver ka vrhu Zapadne konferencije.

Trenutno su na skoru 10-6, zauzimaju sedmo mesto na tabeli i igraju toplo-hladno. Da nije Nikola Jokić imao vrhunsku prošlu nedelju, gde su mu sjajne partije donele i nagradu za igrača sedmice, pitanje je da li bi se stiglo do dvocifrenog broja pobeda. Zato i dalje gledaju ka tržištu, gde traže plejmejkera i krilnog košarkaša, pa se pojavilo novo ime za njih – Kevin Porter Džunior.