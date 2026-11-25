Jokiću stiže pomoć, Denver izašao na tržište: Jedno pojačanje blizu, drugo se nazire
Vreme čitanja: 3min | sre. 25.11.26. | 10:10
Kevin Porter Džunior u pregovorima sa Nagetsima, gleda se u pravcu Derika Džonsa
Nije toliko loše, ali nije baš ni sve sjajno u redovima Denver Nagetsa. Jasno je bilo i pred sam početak sezone da ekipa iz Kolorada nema baš dubinu ekipe da napravi nešto više, sem direktnog ulaska u plej-of, jedino ako se opet ne desi neko čudo. Nije bilo dobro leto za njih jer osim dolaska igrača koji igraju ne baš toliko bitne uloge i prekaljenog veterana Demara Derozana, nije bilo promena koje bi pogurale Denver ka vrhu Zapadne konferencije.
Trenutno su na skoru 10-6, zauzimaju sedmo mesto na tabeli i igraju toplo-hladno. Da nije Nikola Jokić imao vrhunsku prošlu nedelju, gde su mu sjajne partije donele i nagradu za igrača sedmice, pitanje je da li bi se stiglo do dvocifrenog broja pobeda. Zato i dalje gledaju ka tržištu, gde traže plejmejkera i krilnog košarkaša, pa se pojavilo novo ime za njih – Kevin Porter Džunior.
Izabrane vesti
Američki košarkaš trenutno je i najbolji igrač među slobodnim agentima koji i dalje nemaju klub. Prošle sezone igrao je sjajno za Milvoki Bakse, gde je beležio 17,4 poena, 5,2 skoka, 7,4 asistencije i 2,2 ukradene lopte u proseku po meču, ali su u Viskonsinu pred sam početak odlučili da ga otpuste. Zanimljiva odluka Baksa, koji su se okrenuli rekonstrukciji ekipe i davanju šanse nekim mlađim igračima na bekovskim pozicijama, uz naravno Tajlera Hira, pa sada popularni KPJ čeka pravi poziv. Pravo je čudo što ga do sada niko nije potpisao.
Pričalo se da ga je hteo i PAOK, za koji je već igrao na Starom kontinentu, da su u Solunu čak planirali da mu daju najveći ugovor u istoriji evropske košarke, ali je Porter poslao jasan odgovor da se neće vraćati u Evropu i da želi da ostane u NBA ligi. Sigurno je da će ga neko uskoro potpisati, a to bi mogao da bude baš Denver. Kako prenosi jedan od najboljih insajdera za NBA ligu Mark Stajn, Porterovi predstavnici pregovaraju sa Denverom, ali ujedno i sa Orlandom.
Obavljeni su razgovori već i sa Medžikom i sa Nagetsima, bilo je i sastanaka, pa se čeka konačan razvoj situacije. U Evropu definitivno ne želi da se vrati jer jednostavno nije do novca. Ostao bi u NBA ligi čak i ako mora da igra za minimalnu platu, kao što je to slučaj sa Gejbom Vinsentom, koji je nedavno za minimalac potpisao sa Sakramento Kingsima.
Nije jedino ime na koje treba obratiti pažnju kada su Nagetsi u pitanju. Prema informacijama takođe veoma pouzdanog NBA insajdera Džejka Fišera, treba obratiti pažnju i na Derika Džonsa Džuniora. Krilnom igraču ističe ugovor na kraju sezone - inače, ima 10.500.000 dolara do leta 2027. godine - pa će Los Anđeles Klipersi sigurno gledati da ga trejduju do kraja prelaznog roka u februaru, kako bi nešto izvukli za njega.
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
On je jedan od veterana koji bi mogli da pomognu Nagetsima jer im je potreban takav profil igrača, koji igra na krilnim pozicijama, odličan je defanzivac i može da isporuči i u napadu. Taman da popuni rupu, makar malo, koja je nastala odlaskom Pejtona Votsona.
Ove sezone na 15 odigranih utakmica za 28 minuta u proseku beleži 10,1 poen, 4,5 skokova, 1,3 asistenciju i po jednu ukradenu loptu i blokadu.
NBA večeras
23.00 (1,90) Filadelfija (15,00) Majami (2,10)
01.00 (1,70) Šarlot (15,00) Čikago (2,40)
01.30 (1,90) Oklahoma Siti (15,00) Minesota (2,10)
01.30 (1,70) Njujork (15,00) Klivlend (2,40)
02.00 (1,45) Memfis (16,00) LA Klipers (3,20)
02.00 (1,90) Milvoki (15,00) Bruklin (2,10)
02.30 (1,25) Hjuston (17,00) Finiks (4,70)
04.00 (2,25) Portland (15,00) San Antonio (1,80)