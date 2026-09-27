Mančini precrtao 11 Italijana za Tursku, idu na poseban program

Jirgen Klop sproveo je „fudbalsku revoluciju“ po sedanju na klupu reprezentacije Nemačke. Nije napravio jedan spisak za četiri utakmice u Ligi nacija, nego dva! Pozvao je 44 igrača i unapred je odlučio ko će na kojim utakmicama da konkuriše za sastav. Toliko daleko nije otišao Roberto Mančini, ali i on je napravio podugačku listu.

Posle tri godine vratio se selektorskom pozivu u italijanskoj reprezentaciji (imao je i epizodu u Saudijskoj Arabiji) i za septembarsko-oktobarski „prozor“ pozvao je čak 34 igrača. Ne mogu svi da konkurišu za sve utakmice, mora da rotira i pala je odluka na koje neće računati za duel sa Turskom u Ligi nacija.