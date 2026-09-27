Mančini precrtao 11 Italijana za Tursku, idu na poseban program
Vreme čitanja: 2min | ned. 27.09.26. | 10:53
Prvo otpao Nikolo Zaniolo, razlog je povreda…
Jirgen Klop sproveo je „fudbalsku revoluciju“ po sedanju na klupu reprezentacije Nemačke. Nije napravio jedan spisak za četiri utakmice u Ligi nacija, nego dva! Pozvao je 44 igrača i unapred je odlučio ko će na kojim utakmicama da konkuriše za sastav. Toliko daleko nije otišao Roberto Mančini, ali i on je napravio podugačku listu.
Posle tri godine vratio se selektorskom pozivu u italijanskoj reprezentaciji (imao je i epizodu u Saudijskoj Arabiji) i za septembarsko-oktobarski „prozor“ pozvao je čak 34 igrača. Ne mogu svi da konkurišu za sve utakmice, mora da rotira i pala je odluka na koje neće računati za duel sa Turskom u Ligi nacija.
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Deo reprezentativaca ostaće u Koverčanu i napravljem im je plan i program treninga dok ostali budu u Bursi igrali za prve bodove u ovom izdanju Lige nacija. Azuri su na startu izgubili od Belgije (0:2), a Roberto Mančini je u odnosu na tu utakmicu odlučio da dvojicu startera izostavi iz sastava.
Nikolo Barela i Đanluka Mančini su se našli u prvoj postavi protiv Belgijanaca, a sada idu na specijalni režim. Isto važi i za Onesta Ahanora, Dijega Kopolu, Samuelea Inasija, Edija Kuadija, Danijela Maldinija, Masima Pesinu, Samuelea Ričija i Mohameda Ali Zomu.
Sa njima će ostati deo stručnog štaba i radiće odvojeno do povratka ekipe iz Turske (igraju sutra od 20.45), a iz svih kombinacija ispao je Nikolo Zaniolo. Napustio je trening kamp i neće se vraćati. Odazvao se pozivu Roberta Mančinija prvotimac Udinezea iako nije bio dovoljno spreman. Došao je povređen i nije se našao u sastavu za utakmicu sa Belgijom, a procenjeno je u međuvremenu da je za njega najbolje da se vrati u klub i radi na oporavku.
Nikolo Zaniolo je tako treći italijanski reprezentativac koji se povukao tokom ovog okupljanja, pre njega isto su uradili Federiko Dimarko i Brajan Kristante, a njih su zamenili Mateo Ruđeri i Samuele Riči.