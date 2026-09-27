Vikinzi su hit, grabe ka svetskom vrhu: Brazil, Danska, sledeći skalp je Portugalija

Portugalci su dobili Vels pre tri dana golom Žoaa Feliksa. Ronaldo i u 41. godini igra za svoju reprezentaciju, približava se 1.000. golu u karijeri, ali je mnogo onih koji smatraju da treba da prepusti šansu mlađima, da je njhegovo vreme ipak prošlo.

20.45: (2,50) Norveška (3,80) Portugalija (2,60)

Norvežani su u naletu, igraju na krilima sjajnog napadača Erlinga Halanda i kapitena Arsenala Martina Edegora. As Sitija je bio raspucan na Mundijalu, a golgetersku seriju je nastavio i pre tri dana, kada je Dancima dao dva gola. Stigao je do impozantna 64 pogotka na 56 mečeva za nacionalni tim, pa je nadmašio Zlatana Ibrahimovića kao nordijski kralj strelaca. Ibra je za Šveđane dao 62 gola na 122 meča.

“Nije moguće objasniti Halandove igre. To je instinkt”, rekao je Stale Solbaken, selektor Vikinga.

Haland će predvoditi napad Norvežana protiv šampiona Evrope iz 2016. godine. Van stroja za Skandinavce je Sondre Langas, dok je David Meler Volf suspendovan jer je dobio crveni karton u finišu meča sa Dancima. Umesto njega u konkurenciji za tim je Frederik Sjovold.

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Portugalci će na megdan raspucanim Vikinzima bez asa Mančester Junajteda Bruna Fernandesa. Iskusni vezista je sa lakšom povredom došao u reprezentaciju prethodne nedelje. Igrao je protiv Velsa u četvrtak, ali će odmoriti ovaj put. Nije uvršten na spisak od 23 igrača novog selektora Žorža Žezusa. Umesto njega u konkurenciji je Gonsalo Inasio.

“Postoji zabrinutost zbog Bruna. Igrao je protiv Velsa s povredom koju je zadobio igrajući za Junajted”, istakao je Žezus.

Ronaldo je u centru pažnje norveške javnosti. Hvalospeve na račun velikog asa uputio je vezista Arsenala Martin Edegor, kome je Portugalac pomagao na početku mandata u Realu, kada je Portugalac bio glavna zvezda tima, a Norvežanin talentovani klinac, norveško čudo od deteta.

“Biće sjajno igrati protiv Ronalda. Mislim da mnogo ljudi ceni to što je jedan od najboljih svih vremena došao ovde”.

18.00: (1,42) Danska (4,60) Vels (7,50) MOZZART RELAX

Upravo je Edegor kao šesnaestogodišnji klinac debitovao za Kraljeviće u maju 2015. godine na Santijago Bernabeu, zamenivši Ronalda.

“On se, kao i svi ostali, veoma dobro brinuo o meni. Pomagao mi je mnogo. Davao mi je savete, razgovarao sa mnom. Samo biti okružen s njim i ostalim zvezdama tada u Realu meni kao šesnaestogodišnjaku bilo je dragoceno. Mnogo sam naučio od Ronalda, on je veliki profesionalac”, istakao je Edegor.

Ronaldo je izazvao euforiju u Oslu. Norveški fanovi su opsedali hotel u kom je smeštena reprezentacija Portugalije. I policija je intervenisala, nije dopuštala nikom da se približe taboru Portugalije.

Na 10 međusobnih utakmica Norveška je samo jednom pobedila Portugalce, i to pre 16 godina. Biće ovo prvi njihov duel posle decenije, kada su u prijateljskoj utakmici Portugalci slavili sa 3:0. Nije tada igrao Ronaldo u Portu.

A LIGA NACIJA – 2. KOLO

Nedelja

GRUPA 2

18.00: (7,75) Srbija (4,50) Holandija (1,45) MOZZART RELAX

20.45: (1,48) Nemačka (4,40) Grčka (6,75) MOZZART RELAX