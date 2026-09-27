PREDLOZZI I TIPOVANJA (nedelja): Nemci ipak preveliki zalogaj za Grke, a Real za Unikahu

FIKSEVI DANA

20.45: NEMAČKA – GRČKA (tip 1, kvota 1,47) - MOZZART RELAX

Grčka je već pokazala koliko može da bude neugodna pobedom nad Srbijom u Beogradu, ali je Nemačka ipak potpuno drugačiji nivo izazova, posebno na svom terenu. Nemci su otvorili Ligu nacija remijem 1:1 protiv Holandije u Amsterdamu, a sada Jirgen Klop prvi put vodi reprezentaciju pred domaćom publikom. Individualni kvalitet, širina rostera i domaći teren dovoljno su jaki argumenti da ovde verujemo jedinici, čak i protiv rivala koji je u Beogradu pokazao da neće biti lak zalogaj.

18.00: DANSKA – VELS (tip GG, kvota 1,75) - MOZZART RELAX

Danska je Ligu nacija otvorila porazom 3:2 u Norveškoj i ponovo pokazala da njene utakmice umeju da budu prilično otvorene. Danci nisu sačuvali mrežu na poslednjih pet mečeva, dok je Vels u četiri od poslednjih pet utakmica uspevao da pronađe put do gola. Domaćin mora da napadne posle poraza na startu, a upravo bi takav ritam trebalo da ostavi dovoljno prostora Velšanima da doprinesu našem tipu.

19.00: OLIMPIJAKOS – PAOK (tip 1, kvota 1,20)

PAOK je već napravio najveće iznenađenje Superkupa, pošto je u polufinalu izbacio Panatinaikos sa 84:82, ali ga manje od 24 sata kasnije čeka još teži zadatak. Olimpijakos je svoj posao protiv AEK-a završio znatno mirnije, pobedom 93:80, pa u finale ulazi sa više kvaliteta, širine i iskustva za ovakve utakmice. PAOK je već pokazao da potcenjivanje ne dolazi u obzir, ali bi u drugoj utakmici za dva dana duža klupa Olimpijakosa trebalo da napravi razliku.

19.00: REAL MADRID – UNIKAHA (tip 1-1, kvota 1,50)

Real i Unikaha su se sreli pre samo dve nedelje na turniru Kosta del Sol, a Madriđani su tada poslali prilično jasnu poruku pobedom 113:74. Real je dobio i poslednja četiri međusobna duela u Madridu, a sada pred svojom publikom otvara novu sezonu ACB lige. Unikaha ima dovoljno kvaliteta da utakmicu učini ozbiljnom, ali ako domaćin ponovi energiju i agresivnost iz septembarskog susreta, vođstvo Reala na poluvremenu i pobeda na kraju deluju kao sasvim logičan izbor.

VREDI PROBATI

20.45: NORVEŠKA – PORTUGALIJA (tip 1, kvota 2,45)

Portugal jeste reprezentacija koju retko ko želi da napadne čistom jedinicom, ali kvota 2,45 dovoljno dobro plaća rizik. Norveška je na startu Lige nacija savladala Dansku sa 3:2, Erling Haland je odmah postigao dva gola, a sada Norvežani igraju na svom Ulevalu, gde njihova fizička snaga i direktnost još više dolaze do izražaja. Portugal je kvalitetniji po dubini rostera i otvorio je takmičenje pobedom nad Velsom, zbog čega ovo nije tip za velike uloge, ali upravo zato jedinica na Norvešku nosi vrednost koju vredi pokušati.

16.15: MAJORKA – ALMERIJA (tip 1, kvota 2,15) - MOZZART RELAX

Ovde je kvota posebno zanimljiva kada se pogleda kako je Majorka otvorila sezonu. Posle šest kola ima četiri pobede, remi i samo jedan poraz, uz svega dva primljena gola, dok je Almerija na učinku 4-0-2 i već je dva puta ostajala bez bodova. Gosti jesu opasniji u napadu i postigli su deset golova, ali Majorkina čvrstina i domaći teren daju dovoljno razloga da jedinicu po 2,15 svrstamo među rizike koje vredi prihvatiti.

17.00: BAHČEŠEHIR – FENERBAHČE (tip 1, kvota 3,05)

Istorija ovog duela ne može biti više na strani Fenerbahčea – dobio je svaki od 21 prethodnog međusobnog susreta – i upravo zato kvota na domaćina ide preko 3,00. Ali Bahčešehir u novu sezonu ulazi sa Aleksandrom Đorđevićem na klupi i ozbiljno pojačanim rosterom u kojem su Aleksa Avramović, Markiz Rid, Ajzea Majk i Demijen Inglis, dok Fener iza sebe već ima zgusnut niz utakmica u Superkupu Turske i Evroligi, gde baš i nije ostavo dobar utisak protiv Virtusa. Dodatni faktor su pravila domaćeg prvenstva koja Fener primoravaju da deo stranaca ostavi van sastava, pa ako postoji trenutak da Bahčešehir konačno prekine crnu seriju protiv gradskog rivala, početak sezone pred svojim navijačima deluje kao prava prilika.

ZA IZBEGAVANJE

18.00: SRBIJA – HOLANDIJA (tip 2, kvota 1,47) - MOZZART RELAX

Holandija jeste favorit na papiru, ali kvota 1,47 nije dovoljno privlačna da bismo tako lako otpisali Srbiju na Marakani. Orlovi su ovde poslednji put poraženi od Grčke golom u 95. minutu, a pre toga su na istom stadionu izgubili od Engleske sa 5:0 – treći uzastopni pad na Marakani bio bi niz kakav reprezentacija samostalne Srbije tamo nije imala. Holandija sa Ćavijem ulazi u novu eru i svakako ima ogroman kvalitet, ali neka ovde proradi i malo vere u Orlove: nećemo da igramo protiv Srbije i verujemo da Marakana neće pasti treći put zaredom.