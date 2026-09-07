Juve dodatno oslabljen čeka Tadića i NEC
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Vreme čitanja: 1min | pon. 07.09.26. | 20:21
Manuel Lokateli dodat na podužu listu povređenih igrača u torinskom klubu
Bez čak sedmorice igrača bio je Juventus pred derbi sa Milanom, a sada je na spisak povređenih dodato još jedno ime. Zbog povrede kolena u nedeljnom okršaju, Manuelu Lokateliju preti odlazak na operaciju meniskusa, piše Gazeta.
Iskusni defanzivni vezista biće narednih dana pod redovnom prismotrom lekarskog tima, posle čega će biti doneta odluka da li mora na operaciju ili će, ipak, moći da se leči mirovanjem. Svakako, teško je očekivati da će Lokateli biti u timu kada Juventus na startu Lige Evrope bude domaćin NEC-u i Dušanu Tadiću.
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Lučano Spaleti je pre Lokatelija već bio lišen usluga Kenana Jildiza, Kefrena Tirama, Papea Sara, Vestona Mekenija, Andree Kambijasa, Džefa Ekatora i Huana Kabala. Poseban problem treneru pravi odsustvo Jildiza i Tirama, kojih duže vreme neće biti na treninzima. Mladi Turčin je operisao stopalo i vratiće se u takmičarski pogon tek krajem novembra, dok francuski vezista neće više igrati ove godine.
I pored pehova koje ima, Juve je dobro počeo sezonu i sakupio sedam bodova u prve tri utakmice. Naredni izazov imaće u subotu protiv Sasuola u gostima, a onda u četvrtak dočekuje holandskog predstavnika u Ligi Evrope.
Biće to povratak Tadića u Torino, gde je 2019. godine predvodio Ajaks protiv Juventusa do plasmana u polufinale Lige šampiona.
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