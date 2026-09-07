Juve dodatno oslabljen čeka Tadića i NEC

Bez čak sedmorice igrača bio je Juventus pred derbi sa Milanom, a sada je na spisak povređenih dodato još jedno ime. Zbog povrede kolena u nedeljnom okršaju, Manuelu Lokateliju preti odlazak na operaciju meniskusa, piše Gazeta.

Iskusni defanzivni vezista biće narednih dana pod redovnom prismotrom lekarskog tima, posle čega će biti doneta odluka da li mora na operaciju ili će, ipak, moći da se leči mirovanjem. Svakako, teško je očekivati da će Lokateli biti u timu kada Juventus na startu Lige Evrope bude domaćin NEC-u i Dušanu Tadiću.