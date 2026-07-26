U Šapcu se lani sve okrenulo naglavačke

Taj senzacionalni poraz toliko je uzdrmao do tada veoma dobri Partizan, da se ekipa od šoka nije oporavila do gostovanja Čukaričkom u Mozzart Bet Superligi koji dan kasnije. Na Banovom brdu su crno-beli doživeli brodolom (4:1), nakon toga je smenjen trener Srđan Blagojević. Od Šapca je klub iz Humske ušao u spiralu pogrešnih poteza koja je kulminirala cepanjem uprave, nezapamćenim tenzijama i ratom u prostorijama kluba, te skupštinom posle koje je otišao Predrag Mijatović.

Šabac je, dakle, bio prošle godine pogrešno skretanje za Parni valjak, nagazna mina od koje se više nije oporavio do kraja sezone. Valjda je sve to, onda, dovoljna opomena crno-belima pred ovo današnje gostovanje (21.00). Jer, gro sastava koji je tada nastradao na stadionu Mačve i dalje je tu. Taj meč su počeli, od ovih koji su i dalje prisutni: Krunić, Roganović, Đurđević, Simić, Zubairu, Ugrešić. Sek, Kostić, Vukotić.

Od svih njih i trener Saša Ilić traži bolje, traži više. Na njegovom licu, na kojem nikada nije bilo euforije, ni kada je bio igrač, ni kada su igrači Njukasla bežali od njega u magičnoj noći na Sent Džejmsiz Parku leta 2003. godine, videla se ozbiljna količina nezadovoljstva nakon dve početne partije.

„Najviše sam zadovoljan sa prvih 30 minuta utakmice sa Zemunom“, više puta je ponovio Ilić.

Signal igračima je jasan šta moraju večeras da rade. Pitanje je samo da li oni to mogu. A, pojačanja, kako je sam Ilić priznao, nema na vidiku...

MOZZART BET SUPERLIGA - 2. KOLO

Subota

Radnički Niš - Čukarički 0:2 (0:2)

/Miladinović 26, Đoković 29/

IMT - Zemun 4:0 (1:0)

/Martos 40, Keita 56, Novičić 63pen, Cojić 78/

OFK Beograd Mozzart Bet - Radnik Surdulica 0:0

Nedelja

19.00 (1.25) Crvena zvezda (6.50) Vojvodina (10.0)

20.30 (3.40) Mladost (3.40) Novi Pazar (2.15)

21.00 (9.00) Mačva (4.80) Partizan (1.37)

Odloženo

Radnički Kragujevac - Železničar

***Kvote su podložne promenama