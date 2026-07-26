INTERVJU - Filip Petrušev: Koleno napravilo problem; Dubai mi verovao kada drugi nisu

REPREZENTACIJA? VIDEĆEMO...

Razgovor smo, ipak, počeli od njegovog zdravstvenog stanja. Petrušev se od finiša prošle sezone intenzivno oporavlja od povrede kolena, zbog čega je poslednje mesece takmičarske godine proveo uz terapije i pod stalnim opterećenjem.

"Dobro sam, dosta bolje nego što sam se osećao tokom sezone, jer sam imao mnogo problema. Mučilo me je koleno, a sada se oporavljam od svega toga. Oporavak ide svojim tokom, polako. Uskoro bi trebalo da počnem malo da trčim i da radim neke jače aktivnosti, jer poslednja dva meseca nisam ni potrčao", kaže Petrušev na početku intervjua za Mozzart Sport i dodaje:

"Sada je sve bolje i trebalo bi polako da uđem u trenažni proces. To je otprilike to".

S obzirom na to da nas za mesec dana očekuje nova reprezentativna akcija, a da još nisi počeo ni da trčiš, da li to znači da vas ovog leta nećemo videti u dresu reprezentacije?

"Teško je to zaista reći. Tokom čitave karijere trudim se da se, kad god mogu, odazovem reprezentaciji. Videćemo. U konstantnoj sam komunikaciji sa stručnim štabom i selektorom, tako da ćemo svi zajedno doneti najbolju odluku i za mene i za reprezentaciju. Situacija je veoma specifična, jer sam sa 26 godina došao do toga da mi je hrskavica na desnom kolenu toliko oštećena da je na pojedinim mestima ostalo veoma malo. To se obično viđa kod starijih igrača".

Dakle, prevelika potrošnja...

"Da, to je posledica svih utakmica koje sam odigrao. Kada sada pogledam, ovo je prvo leto u poslednjih deset ili dvanaest godina koje imam malo slobodnije, jer je svakog leta bila neka akcija. Bilo da je reč o Letnjoj ligi, mlađim reprezentativnim kategorijama ili, poslednjih nekoliko godina, seniorskoj reprezentaciji. Videćemo. Jedva sam izgurao ovu sezonu, uz brojne injekcije, tablete i sve ostalo, kako bih pokušao da pomognem ekipi. Ipak, došlo je vreme da malo pripazim na svoju budućnost, ali samim tim i na budućnost u klubu i reprezentaciji".

Kakav je osećaj kada sada imaš malo više slobodnog vremena? Ovog leta nema velikog reprezentativnog takmičenja i verovatno je prilično neobično što posle toliko godina možete malo da odmorite.

"Veoma je čudno. U početku nisam ni znao šta ću sa sobom, pogotovo zato što sam bio ograničen tom povredom. Nisam mogao da treniram, niti da se bavim stvarima kojima bih se inače bavio. Kada imate malo duži slobodan period, pokušao bih da ga iskoristim što više kako bih unapredio određene elemente, radio na sebi, telu i ostalim stvarima. Međutim, bio sam veoma ograničen, tako da je sve bilo prilično neobično".

TITULA KAO KRUNA DUBAIJEVE DRUGE GODINE

Filip Petrušev (©Star Sport)

Sezona u Dubaiju završena je osvajanjem ABA lige. To je prva titula za klub posle dve godine profesionalnog postojanja. Kako sa ove distance gledate na taj uspeh?

"To je možda kruna naše sezone i svega što smo radili tokom godine, jer je osvajanje ABA lige definitivno bilo jedan od ciljeva, uz želju da napravimo nešto bolji plasman u Evroligi. ABA liga je veoma teško takmičenje. U njoj igra nekoliko evroligaških ekipa, kao i timovi iz Evrokupa i FIBA Lige šampiona. Prema mom mišljenju, to je jedna od pet najboljih liga u Evropi. Osvojiti takvu ligu u drugoj godini postojanja kluba predstavlja veoma veliki uspeh, ali i podstrek da sledeće sezone napravimo korak više, pogotovo u Evroligi".

Mala digresija... Dva puta ste igrali za Crvenu zvezdu i oba puta je izmicala titula u ABA ligi, sada ste je osvojili sa Dubaijem...

"Mislim da je razlika evidentna. Sa Zvezdom nisam imao prednost domaćeg terena, dok sam je sa Dubaijem imao. Kao što vidimo iz godine u godinu, to je presudan faktor za osvajanje ABA lige. Zašto je tako? Ne znam. Verovatno i znam, ali to je pitanje za nekog drugog", kaže Petrušev i nastavlja:

"Definitivno je da prednost domaćeg terena kroz čitav plej-of ABA lige u 90 odsto slučajeva znači osvajanje titule. Mi smo to znali. Trener Jurica Golemac nam je posebno ukazivao na to i stavio nam do znanja koliko je važna svaka utakmica tokom regularnog dela sezone. Tu se jednostavno obavlja najveći deo posla na putu ka osvajanju titule. Mislim da ljudi možda pomalo zaboravljaju, ali on je bio veliki deo osvajanja tog trofeja".

EVROLIGA U PRVOM PLANU, F4 U ABU DABIJU BIO BI NAJVEĆI USPEH KLUBA

Predstojeća sezona biće drugačija za Dubai, jer više nećete biti izazivači. Sada ćete biti klub koji će svi želeti da nadigraju, pobede i kojem će pokušati da oduzmu titulu.

"Svesni smo toga. Čak su i ove godine, da tako kažem, manje ekipe imale veliki motiv protiv nas. Kada govorimo o ciljevima za sledeću sezonu, mislim da će akcenat definitivno biti na Evroligi. Ove godine imali smo mnogo problema sa povredama, kao i sa ratom koji se dogodio, što nas je koliko-toliko poremetilo. Imali smo dobre šanse da izborimo plej-of, ali ih nismo iskoristili. Zbog toga mislim da će Evroliga definitivno biti u prvom planu sledeće sezone, uz, naravno, odbranu titule u ABA ligi".

Rekli ste da će ciljevi sigurno biti više usmereni ka boljem plasmanu u Evroligi. Vidimo da se Dubai dosta pojačao, a trebalo bi da stigne još nekoliko igrača. Ćavi Paskval je novi trener, što samo po sebi stavlja određeni teret na klub i pokazuje da se očekuje iskorak. Kako gledate na sve to i da li ste već razgovarali sa Paskvalom o onome što vas očekuje i o tome šta traži od vas?

"Nisam imao direktan razgovor, ali jesam indirektno, da tako kažem. Ipak, mislim da svi otprilike znaju šta se od njih očekuje. Tu postoji mnogo faktora. Fajnal for se igra u Abu Dabiju. Ekipa se pojačava i pravi se roster koji će biti veoma kvalitetan, iskusan i dobar. Sve što se dešava oko nas ide u smeru toga da sav pritisak, pod navodnicima, i fokus budu na nama igračima, kako bismo pokušali da ostvarimo taj rezultat. Ne sumnjam da ćemo, kao i ove godine, imati sve neophodne resurse i uslove od kluba, države i svih ostalih. Na nama je da se što pre naviknemo jedni na druge, uklopimo nove igrače koji će doći i što pre izgradimo timsku hemiju, koja je neophodna za ostvarivanje bilo kakvog rezultata".

Koliko bi za Dubai značilo da se sledeće godine plasira na Fajnal-for u Abu Dabiju?

"To bi, bez ikakve sumnje, bio novi najveći uspeh kluba. Mislim da taj klub na neki način u Evropi i svetu predstavlja i čitavu državu, odnosno Ujedinjene Arapske Emirate. Plasman na Fajnal-for bio bi veliki praznik i velika stvar za čitavu državu, klub i sve nas igrače. Klub koji će tada postojati tek tri godine uspeo bi da za veoma kratko vreme napravi toliko dobrih stvari i, kao što si rekao, postavi neke nove standarde u evropskoj košarci".

Hoće li nedostajati Aleksa Avramović?

"Meni lično hoće. Mislim da će nedostajati i ekipi. Ja bih Aleksu uvek imao u svojoj ekipi".

Zbog čega?

"Pre svega zato što smo nas dvojica veoma dobri, a zatim i zato što mislim da je veoma zahvalan igrač. Pored te njegove lucidnosti u igri, koja nekima možda smeta, meni takav način igre odgovara i mislim da se veoma dobro razumemo na terenu. Ipak, svaki klub, trener i organizacija imaju svoje želje, kao, naravno, i sam igrač. Ne znam šta se tačno dogodilo, ali meni je svakako žao što sledeće sezone neće biti u istoj ekipi sa mnom".

KLUBOVI DOBIJALI POGREŠNE INFORMACIJE O MENI, BILO JE POKUŠAJA SABOTAŽE

Filip Petrušev (©MN Press)

Dubai je već postao jedan od klubova koji postavljaju standarde u Evroligi kada je reč o uslovima koje igrači imaju. Možete li da ih uporedite sa onim što ste imali u prethodnim klubovima? Proveli ste i određeno vreme u NBA ligi, pa ste mogli da vidite kakve uslove imaju tamošnje franšize.

"Definitivno je sve od samog početka bilo na veoma visokom nivou. Pre svega, nama igračima je klub omogućio bukvalno sve što nam je potrebno. Putovanja su realno najveća stavka, zbog čestih i dugih letova, ali nama, ili barem meni, a verujem i većini igrača, prolaze veoma brzo i udobno. Naš avion je možda najbolji avion kojim sam se ikada vozio. Put od pet ili šest sati mi mnogo lakše padne nego kada sam u nekim drugim klubovima leteo dva ili dva i po sata ekonomskom klasom. Nekada ne dobiješ ni sedište pored izlaza, pa se bukvalno iskriviš tokom leta, zbog čega se čitav taj dan, a ponekad i sutradan, osećaš lošije. Jednostavno nisi na sto odsto", priča srpski košarkaš i dalje ističe:

"To je možda i najveća stavka. Posle svakog treninga imamo obezbeđen obrok i švedski sto. U svlačionici se nalazi sve što ti je potrebno. Uslove za treninge i utakmice ne treba ni da pominjem. Sve stvari koje igračima olakšavaju rad su tu, a klub u tom pogledu napreduje iz dana u dan. Za klub koji postoji tek dve godine i koji iz godine u godinu tako brzo raste, mislim da zaista postavlja određene standarde u Evroligi. Takve stvari se u NBA ligi podrazumevaju, jer ih svi imaju, dok je u Evroligi situacija drugačija. Nadam se da će i ostale ekipe krenuti tim pravcem".

Kada ste se prošlog leta našli na raskrsnici, šta je prevagnulo da izaberete Dubai?

"Jednostavno, ostale opcije nisu bile dovoljno konkretne u više aspekata. Imao sam jednu situaciju u koju ne želim da ulazim, jer se ne bavim tim stvarima, ali su na kraju ostale dve ili tri ekipe. Ta treća ekipa odlučila se za neko drugo pojačanje, dok je druga dobila toliko loših informacija o meni sa određene strane da je Dubai praktično ostao jedina opcija. Siguran sam da je i Dubai dobijao iste informacije, ali su oni najviše verovali u mene i bili najkonkretniji sa ponudom. Na kraju praktično nisam ni imao neki izbor. Najviše kockica poklopilo se tako da potpišem ugovor sa Dubaijem. Jednostavno je bilo tako".

U Dubaiju su verovatno shvatili da su dobijali pogrešne informacije?

"Tako je. Kada sam došao tamo, ispostavilo se da ništa od informacija koje su dobijali Dubai i ostale ekipe nije bilo istinito. Očigledno je postojao neki pokušaj sabotiranja. Ne znam ni ja tačno o čemu se radilo, ali to je sada iza mene i idem dalje".

Dosta zanimljivu temu ste otvorili. Verovatno ste od nekih saigrača čuli za slične situacije u njihovim karijerama? Da li je to jedan od načina na koje klubovi u evropskoj košarci pokušavaju da dođu do određenog pojačanja?

"Sigurno da toga ima. Znam za iskustva nekih svojih saigrača, pogotovo igrača iz Srbije, jer njih najbolje poznajem i sa njima imam najviše kontakta. Klubovi se sigurno služe raznim stvarima. Tržište u Evroligi nije preveliko. Nema ne znam ni ja koliko igrača, pogotovo onih koji mogu da naprave razliku. Klubovi imaju legitimno pravo da na sve načine pokušaju da dovedu nekog igrača. Da li je to uvek u redu sa ljudske strane, to je već druga priča", jasno će Petrušev, pa dodaje:

"U sportu se na svim stranama događaju stvari koje bi se u normalnom svetu smatrale manje ili više korektnim. Ipak, mislim da su u košarci praktično sva sredstva dozvoljena".

Kakva ste očekivanja imali od Dubaija? Da li je ono što ste tamo zatekli i doživeli tokom prethodne sezone premašilo vaša očekivanja?

"Iskreno, jeste. Otišao sam bez ikakvih očekivanja, jer uopšte nisam imao predstavu o tome šta me čeka. Nikada pre toga nisam ni bio u Dubaiju i zaista nisam znao šta da očekujem. Slušao sam različite priče, ali su to uglavnom bile priče ljudi koji tamo nikada nisu bili niti živeli. Zbog toga sam definitivno pozitivno iznenađen svime što sam zatekao. Tu su, naravno, sve stvari u vezi sa klubom koje smo već nabrojali, ali i sam život u Dubaiju, koji je zaista fenomenalan. To nije samo moja reakcija, već i reakcija svih novih igrača, pa čak i onih koji su u klubu bili prethodne godine. Jednostavno, niko ne želi da ode odatle zbog načina života, porodice i svega što uz to ide. Zbog toga mogu da kažem da sam veoma pozitivno iznenađen na oba polja, i košarkaški i kada je reč o životu van terena".

PROMENE U EVROPSKOJ KOŠARCI DOBRE ZA IGRAČE, NBA VIŠE NIJE OPSESIJA

Filip Petrušev (©Star Sport)

Kako gledate na trenutnu situaciju u evropskoj košarci? Znamo da NBA ima određene želje da uđe na evropsko tržište, sa druge strane, sve je više ozbiljno organizovanih klubova, poput solunskih klubova, timova iz Rima, Bešiktaša, koji je povećao budžet, ili Hapoela iz Jerusalima, koji takođe značajno podiže ulaganja. Utisak je da se tržište veoma brzo menja. Kako sve to izgleda iz ugla igrača?

"Iz ugla igrača, mislim da to može da bude samo pozitivno. Činjenica je da ogroman novac ulazi u evropsku košarku, kako od samih klubova i njihovih vlasnika, tako i od novih ekipa koje, pre svega, ulaze u Evroligu. Kada se tome doda čitava priča o dolasku NBA lige, mislim da je budućnost evropske košarke veoma svetla. Vidimo da sve više igrača iz Amerike, čak i iz NBA lige, svake godine dolazi da igra u Evroligi. Ranije su takvi igrači češće odlazili u Kinu ili na neka druga tržišta. Zadovoljan sam svim stvarima koje se dešavaju i koje vidim, jer mislim da je to, pre svega, najbolje za igrače".

Sa druge strane, postoji utisak da Evroliga gubi deo kvaliteta. Mario Hezonja je otišao u NBA, Tarik Biberović je potpisao za Dalas Maverikse, dok je Alfa Dijalo, koji je trebalo da dođe u Dubai, takođe izabrao NBA i otišao u Denver Nagetse. Koliko takvi odlasci mogu da utiču na kvalitet Evrolige i šta nam govore o njenoj perspektivi?

"Isto kao što su oni otišli, verujem da će dvojica, trojica ili četvorica igrača koji su do sada bili u NBA ligi doći u Evroligu. Mislim da u Evroligi ima mnogo igrača koji mogu i treba da igraju u NBA ligi, ali je to jednostavno drugačija košarka, sa drugačijim pravilima. Pre svega mislim na finansijske uslove. Mnogi igrači, da bi uopšte ušli u NBA, moraju finansijski mnogo toga da se odreknu, kao što smo videli na nekim primerima prethodnih godina. Poslednji takav primer bio je Najdžel Hejs-Dejvis. Moraju da se odreknu određenih stvari kako bi dobili priliku, a zatim pokušali da se kroz godinu ili nekoliko godina finansijski naplate. Zbog toga ne verujem da će ti odlasci mnogo poremetiti kvalitet Evrolige. Ne može baš deset igrača svake godine da ode iz Evrolige u NBA. Koliko god njih ode, mislim da će ih barem toliko doći iz najjače lige na svetu. Ne verujem da će to značajno uticati na kvalitet. Svaka ekipa iz koje su otišli igrači koje si nabrojao ima između 15 i 20 veoma kvalitetnih košarkaša u rosteru. Barem za sada, mislim da to nije preveliki problem".

Da li u vašim planovima još postoji mesto za NBA? Vidite li sebe u doglednoj budućnosti ponovo tamo?

"Ne razmišljam o tome kao ranije. Nemam više neku nenormalnu želju da odem tamo. Kao što sam rekao, tamo su pravila, pre svega finansijska, ali i mnoga druga, dosta drugačija i ne zavisi uvek sve od igrača. Kada sam bio u Filadelfiji, na početku je sve izgledalo veoma dobro. Međutim, onda se dogode određeni trejdovi koji nemaju veze sa vama kao igračem, već sa vašim ugovorom, brojevima i ciframa. Naravno da bih voleo da tamo dobijem pravu šansu, jer igrači sa naših prostora, kada je dobiju, obično je na ovaj ili onaj način iskoriste. Voleo bih to, ali bez ikakvog pritiska ili preterane želje".

RIGA OSTALA U RUŽNOJ PROŠLOSTI, RANO ZA POREĐENJE SELEKTORA

Filip Petrušev u Rigi (©MN Press)

Približava se godinu dana od kada je reprezentacija Srbije, nažalost, neslavno završila učešće na Eurobasketu. Kako sada, sa ove distance, gledate na taj neuspeh?

"To sam već ostavio u nekoj ružnoj prošlosti i pokušao da zaboravim. Više se sećam čitavog perioda u poslednje tri godine i ta tri takmičenja. Više pamtim dva uspeha nego taj jedan neuspeh".

A, šta se desilo u Rigi?

"Mnogo toga se tada dešavalo i o tome bismo mogli dugo da razgovaramo, ali mislim da smo svi to ostavili u prošlosti. Pokušali smo da iz tog iskustva naučimo što je više moguće, a već na narednom velikom takmičenju pokušaćemo da ispravimo stvari i iskoristimo ono što smo naučili".

Verovatno ste pratili dve utakmice Srbije u junsko-julskim kvalifikacijama. Kako vam izgleda reprezentacija pod vođstvom Dušana Alimpijevića i gde vidite možda najveću razliku u odnosu na period Svetislava Pešića na klupi Srbije? Naravno, uzimajući u obzir da ni ovaj sastav Srbije nije bio kompletan...

"Malo je nezahvalno da ja sada nešto upoređujem, pogotovo zato što još nisam imao priliku da na parketu sarađujem sa novim selektorom", podseća Petrušev i zaključuje:

"Naravno, neprestano smo u kontaktu, kao što je u kontaktu i sa ostalim igračima. Zbog toga bih sada preskočio poređenje. Kada budem sarađivao sa selektorom, možda ću kroz godinu dana moći mnogo bolje da uporedim ta dva perioda".