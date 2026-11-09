Kako je “radio” MOZZART RELAX za vikend: Rezultat 4:4, a prošla i dvojka!

Od Nemačke i Engleske do Italije i Francuske, ovaj benefit sačuvao je brojne tikete od pada na parovima čiji rezultat nije odgovarao odigranom tipu. Dovoljan je bio ispunjen Relax uslov tokom meča da par bude zaokružen, bez obzira na kasniji rasplet. Evo nekoliko najočiglednijih primera kako je MOZZART RELAX radio za vas…

Majnc – Bajern: Prvo poluvreme 2+ prošlo u drugom poluvremenu!

Na utakmici Majnca i Bajerna prvi gol pao je u 14. minutu, ali se do odlaska na odmor mreže više nisu tresle. Na poluvremenu je bilo 0:1, pa tip prvo poluvreme 2+ prema rezultatu nije bio dobitan.

Ipak, MOZZART RELAX ostavio je otvorena vrata za prolaz. Kada je u 57. minutu postignut drugi pogodak, ispunjena su oba potrebna uslova: prvi gol do 15. i ukupno dva gola do 65. minuta. Tako je pogodak iz drugog poluvremena doneo prolaz igri na golove u prvom!

Mančester Junajted – Aston Vila: Na kraju 4:4, a prošli i iks i dvojka!

Osam golova i drama do samog kraja na Old Trafordu. Mančester Junajted i Aston Vila završili su utakmicu rezultatom 4:4, ali su razloga za zadovoljstvo imali i igrači koji su u Mozzartu odigrali pobedu gostiju.

Aston Vila je već u četvrtom minutu vodila sa 2:0, čime je ispunila Relax uslov za prolaz dvojke – prednost od dva gola (uz to su već tada prošli tipovi 3+, 4+, GG…). Sve što se događalo kasnije, uključujući povratak Junajteda i izjednačenje u nadoknadi, nije moglo da promeni status tog tipa. Iks je prošao zahvaljujući konačnom rezultatu, a dvojka zahvaljujući MOZZART RELAXU!

Inter – Komo: Dva gola dovoljna za 3+

Inter je protiv Koma poveo golovima u 12. i 19. minutu, a rezultat 2:0 ostao je na semaforu do završetka susreta. Treći pogodak nije stigao, ali igračima koji su odigrali 3+ uz MOZZART RELAX više nije ni bio potreban.

Dva gola do 30. minuta bila su dovoljna da ovaj tip bude priznat kao dobitan. Par je tako bio zaokružen već u 19. minutu, pa se ostatak utakmice pratio bez iščekivanja još jednog pogotka za prolaz te igre.

Anže – Nica: Zaokruženo 3+ već u drugom minutu!

Još manje čekanja bilo je u Francuskoj. Nica je povela protiv Anžea već u drugom minutu, što je odmah aktiviralo Relax uslov za igru 3+ – pogodak do 10. minuta.

Gosti su do kraja postigli još jedan gol i slavili sa 2:0, ali je tip 3+ odavno bio dobitan. Iako su na utakmici viđena samo dva pogotka, igrači koji su odigrali ovu igru uz MOZZART RELAX mogli su da zaokruže par praktično čim je meč počeo.

Ti sastavljaš tiket, MOZZART RELAX radi za tebe

Pritom, način sastavljanja tiketa ostaje isti, kao i kvote iz ponude. Na obuhvaćenim igrama i utakmicama označenim sa MR, odigranim pre početka susreta, pogodnost se primenjuje automatski čim se ispuni odgovarajući uslov.

MOZZART RELAX – pravi dobitne tikete!