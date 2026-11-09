Arnautović u januaru napušta Zvezdu, Marin bi mogao da ga odvede u Cvajtu

Austrijanci, odnosno tamošnji novinari više nemaju ni najmanju dilemu: Marko Arnautović će tokom zimskog prelaznog roka napustiti Crvenu zvezdu, iako njegov milionski ugovor važi do leta 2027. godine. Glavni urednik portala „oe24.at“, piše da povratak u zemlju rođenja jeste opcija, ali da bi Arnautović mogao da poslednje godine karijere provede u Hanoveru, i da bi spona u potencijalnom transferu mogao da bude tehnički direktor Marko Marin.

Austrijanci dodaju da povezanost između Marka Marina i Marka Arnautovića traje godinama, i da su izgradili sjajan odnos još tokom igračkih dana u redovima Verdera iz Bremena. Nemački mediji su prethodnih dana pisali da je tehnički direktor Crvene zvezde jedan od glavnih kandidata da preuzme funkciju u sportskom sektoru Hanovera. Austrijanci pišu da bi u slučaju odlaska Marina, Marko Arnautović izgubio u Crvenoj zvezdi vernog saborca i neko ko je uticao na njegovu odluku da dođe u Beograd.