Arnautović u januaru napušta Zvezdu, Marin bi mogao da ga odvede u Cvajtu
Vreme čitanja: 2min | pon. 09.11.26. | 10:49
Austrijski mediji nemaju dilemu da je epizoda bivšeg reprezentativca u Beogradu završena
Austrijanci, odnosno tamošnji novinari više nemaju ni najmanju dilemu: Marko Arnautović će tokom zimskog prelaznog roka napustiti Crvenu zvezdu, iako njegov milionski ugovor važi do leta 2027. godine. Glavni urednik portala „oe24.at“, piše da povratak u zemlju rođenja jeste opcija, ali da bi Arnautović mogao da poslednje godine karijere provede u Hanoveru, i da bi spona u potencijalnom transferu mogao da bude tehnički direktor Marko Marin.
Austrijanci dodaju da povezanost između Marka Marina i Marka Arnautovića traje godinama, i da su izgradili sjajan odnos još tokom igračkih dana u redovima Verdera iz Bremena. Nemački mediji su prethodnih dana pisali da je tehnički direktor Crvene zvezde jedan od glavnih kandidata da preuzme funkciju u sportskom sektoru Hanovera. Austrijanci pišu da bi u slučaju odlaska Marina, Marko Arnautović izgubio u Crvenoj zvezdi vernog saborca i neko ko je uticao na njegovu odluku da dođe u Beograd.
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Međutim, pitanje je koliko u svemu napisanom ime istine. Tačno je samo da bi Crvena zvezda rado u zimskom prelaznom roku pustila Arnautovića, ali zasad niko nije dostavio upit o uslovima pod koji bi iskusni napadača mogao da napusti Marakanu.
Posle slabe prve sezone u Crvenoj zvezdi, Marko Arnautović je ove sezone kritičan. Ove sezone je postigao sedam golova, ali u duelima protiv Larna, niškog Radničkog, Radničkog iz Kragujevca, lučanske Mladosti i ubskog Jedinstva.
Rijera mu je minimizirao ulogu. Nije mu ukazao poverenje u mečevima Lige konferencija protiv Lugana i Kopenhagena. Čak se u duelu sa Interom odlučio za Lučića posle povrede Bambe Dijenga.