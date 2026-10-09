UEFA kaznila Srbiju, bez navijača na Nemačku

Ulaznica u slobodnoj prodaji neće biti...

UEFA je odluku donela u objedinjenom postupku povodom incidenata na utakmicama Srbije protiv Grčke 24. septembra i Holandije, 27. septembra, a kao razlog navedeno je rasističko i diskriminatorno ponašanje publike, zbog čega je FSS kažnjen i finansijski - sa 50.000 evra. Dodatno su izrečene kazne od 22.500 evra zbog prenošenja poruka neprimerenih sportskom događaju, 2.000 evra zbog upotrebe pirotehnike i 15.000 evra zbog ulaska na teren. Ukupna novčana kazna za ova dva susreta iznosi 89.500 evra.

U saopštenju FSS stoji da će navijačima koji su već kupili ulaznice za utakmicu protiv Nemačke biće ponuđene dve opcije: povraćaj novca ili mogućnost da kupljenu ulaznicu iskoriste za besplatan ulaz na sve utakmice koje reprezentacija Srbije bude igrala na domaćem terenu u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028. godine. Detalji o postupku refundacije i ostvarivanju prava na besplatan ulaz biće naknadno objavljeni, a vlasnici ulaznica direktno kontaktirani i blagovremeno informisani.

Povodom gostujuće utakmice protiv Holandije u Ajndhovenu, 4. oktobra, Savezu je izrečena zabrana prodaje ulaznica srpskim navijačima za naredno gostovanje, uz novčanu kaznu od 20.000 evra. Još 20.000 evra izrečeno je usled političke poruke, tako da ukupan iznos novčanih kazni za sva tri susreta iznosi 129.500 evra.

"Fudbalski savez Srbije apeluje na navijače da podršku nacionalnom timu pružaju odgovorno, uz poštovanje pravila i protivnika. Diskriminaciji, političkim i drugim neprimerenim porukama, pirotehnici i incidentima, nije mesto na tribinama, jer njihove posledice direktno pogađaju reprezentaciju i Savez", stoji u objavi FSS-a.