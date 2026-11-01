Olimpijakos ubedljiv protiv Peristerija: Milutinov ušao u istoriju grčke košarke

Protiv Peristerija proveo je na parketu nešto više od 11 minuta i zabeležio četiri poena i tri skoka. Što se utakmice tiče, Olimpijakos je opravdao ulogu velikog favorita, uprkos brojnim promenama u sastavu. Barcokas nije mogao da računa na Žana Montera za koga je sezona možda i završena, te Evana Furnijea i suspendovanog Tajlera Dorsija, ali se to nije odrazilo na rezultat.

Domaćin je od početka nametnuo ritam, agresivnom odbranom terao protivnika na greške i postepeno povećavao prednost. Peristeri je još uspevao da održava priključak tokom prve četvrtine, završene rezultatom 25:18. Međutim, već tada su se videli problemi gostiju u organizaciji napada. Olimpijakos je sedam izgubljenih lopti rivala pretvorio u 11 poena, a u drugoj deonici potpuno preuzeo kontrolu.

Posebno raspoložen bio je Kori Džozef, koji je svih svojih 12 poena postigao u drugoj četvrtini. Njegova serija pokrenula je domaćina, koji je u završnici prvog poluvremena napravio 14:0 i stigao do 48:27. Konstantinos Papadakis je trojkom uz zvuk sirene samo ublažio zaostatak Peristerija na 48:30.

Eventualnu dilemu oko pobednika Olimpijakos je otklonio odmah po povratku iz svlačionice. Saša Vezenkov je nastavio da dominira u napadu, dok gosti nisu pronalazili rešenja protiv čvrste odbrane domaćina. Prednost je sredinom treće četvrtine dostigla čak 37 poena (71:34), a u poslednjih deset minuta ušlo se sa rezultatom 76:42.

Vezenkov je bio najefikasniji sa 21 poenom i sedam skokova za samo 23 minuta, uz tri pogođene trojke iz šest pokušaja. Odličnu utakmicu odigrao je i Omiros Necipoglu sa 16 poena, dok je Džozef dodao pomenutih 12. Svih 12 igrača Olimpijakosa koji su nastupili uspelo je da se upiše u strelce. U ekipi Peristerija najefikasniji je bio Papadakis sa 12 poena, dok je Manos Hadžidakis postigao deset uz šest skokova. Poraz gostiju dodatno je obeležila povreda Tajtana Andersona u 25. minutu. Američki krilni košarkaš povredio je desno koleno prilikom pada posle kontakta sa blokom Antonisa Karajanidisa, nakon čega je uz pomoć napustio teren i više se nije vraćao u igru.

Olimpijakos je tako bez većih problema sačuvao maksimalan učinak u domaćem prvenstvu, a Barcokas je dobio priliku da raspodeli minutažu pred naredne evroligaške obaveze i susret sa Crvenom zvezdom. Taj meč na programu je u petak od 20.15 u Sunel Areni.