Neka neko uštine Gatuza, Lacio je prvi i počinje da sanja šampionske snove!

Još prošlog vikenda smo konstantovali da Lacio ima najbolji start u svojoj istoriji, tako da navijači rimskog kluba u ovom trenutku žive svoj san, koji bi uskoro mogao da se pretvori u šampionske ambicije. Koliko god ratnik i pobednik bio tokom svoje igračke karijere, posle onoga što je ostvario u dosadašnjoj trenerskoj karijeri, Đenaro Gatuzo verovatno ni sam ne može da poveruje da njegova ekipa igra fudbal na ovakav način. Bili su opterećeni Nebeskoplavi činjenicom da mogu da se osamostale na liderskoj poziciji posle jučerašnjeg poraza Intera u gradskom derbiju, što je možda bilo i uzrok lošeg otvaranja utakmice protiv Kaljarija na Olimpiku. Ipak, uzdigao se Gatuzov tim, napadao je bukvalno do kraja utakmice i stigao do preokreta u 83. minnutu – 2:1 (1:1).

Pošteno su se ispromašivali Rimljani, koji su imali preko 70 odsto loptu u svojim nogama, borili se sa bedemom ispred gola Elije Kaprilea, ali su zatajili u realizaciji. Međutim, velika upornost je nadmašila sve probleme. Alfonso Pedrasa je pred golom uspeo da pronađe Andreu Pinamontija, koji je glavom iz neposredne blizine poslao loptu u Kaljarijevu mrežu.