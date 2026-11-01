Neka neko uštine Gatuza, Lacio je prvi i počinje da sanja šampionske snove!
Vreme čitanja: 7min | ned. 01.11.26. | 16:54
Rimljani posle velikog preokreta savladali Kaljari i osamostalili se na čelu tabele - 2:1
Još prošlog vikenda smo konstantovali da Lacio ima najbolji start u svojoj istoriji, tako da navijači rimskog kluba u ovom trenutku žive svoj san, koji bi uskoro mogao da se pretvori u šampionske ambicije. Koliko god ratnik i pobednik bio tokom svoje igračke karijere, posle onoga što je ostvario u dosadašnjoj trenerskoj karijeri, Đenaro Gatuzo verovatno ni sam ne može da poveruje da njegova ekipa igra fudbal na ovakav način. Bili su opterećeni Nebeskoplavi činjenicom da mogu da se osamostale na liderskoj poziciji posle jučerašnjeg poraza Intera u gradskom derbiju, što je možda bilo i uzrok lošeg otvaranja utakmice protiv Kaljarija na Olimpiku. Ipak, uzdigao se Gatuzov tim, napadao je bukvalno do kraja utakmice i stigao do preokreta u 83. minnutu – 2:1 (1:1).
Pošteno su se ispromašivali Rimljani, koji su imali preko 70 odsto loptu u svojim nogama, borili se sa bedemom ispred gola Elije Kaprilea, ali su zatajili u realizaciji. Međutim, velika upornost je nadmašila sve probleme. Alfonso Pedrasa je pred golom uspeo da pronađe Andreu Pinamontija, koji je glavom iz neposredne blizine poslao loptu u Kaljarijevu mrežu.
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Ovaj trenutak donekle je bacio senku na evrogol fenomenalnog Gustava Isaksena iz 36. minuta, kada je Danac na fenomenalan način plasirao loptu u suprotan ugao.
Gatuzov tim je mogao da plati danak jedne velike defanzivne greške iz 21. minuta, koju je u vodeći gol za goste pretvorio Embala Enzola. Marokanac Reda Bealjne je neshvatljivo gradio loptu da izađe u gol-aut, ali je do nje stigao lukavi Alijeu Fadera i poslao je pred noge snažnom napadaču iz Angole, kojem nije bilo teško da savlada Mandasa.
Kako je meč odmicalo ka svom dramatičnom finišu, pritisak na terenu je dostizao tačku ključanja. Kaljari se grčevito branio, koristeći svaki prekid i svaki sekund da prekine ritam domaćina, ali je nepresušna energija rimskog tima na kraju morala da se isplati. Ulazak svežih snaga sa klupe doneo je preko potrebnu dodatnu oštrinu u završnici, pa gosti više jednostavno nisu imali snage da izdrže silovite nalete Nebeskoplavih koji su slomili gostujuću odbranu.
Sada kada je liderska pozicija i zvanično preuzeta, u Rimu niko ne može da se skloni od teme šampionskih ambicija, ma koliko sezona bila duga i iscrpljujuća. Đenaro Gatuzo će nesumnjivo spustiti loptu i zahtevati maksimalnu koncentraciju već na narednom treningu, ali je euforja ozbiljno zahvatlia Večni grad i sa Lacijeve i sa Romine strane. Lacio je pokazao da ima karakter, kojim ne odustaje ni onda kada se čini da je protivnik nesalomiv. Danas je Kaljari pao pod pritiskom.
SERIJA - 10. KOLO
Subota
Bolonja - Monca 2:1 (1:1)
/Pobega 33, Bernardeski 59pen - Varela 6pen/
Udineze - Roma 2:5 (0:4)
/Zaniolo 50, Palma 78 - Kristante 10, Mora 31, Malen 33, Endika 37, Gilardi 90+2/
Milan - Inter 3:1 (3:1)
/Pulišić 4, Rabio 10, Moreira 43 - Bastoni 22/
Nedelja
Komo - Venecija 1:0 (1:0)
/Da Kunja 43pen/
Frozinone - Torino 2:0 (0:0)
/Gedžemis 48, Kalo 90+3/
Lacio - Kaljari 2:1 (1:1)
/Isaksen 36, Pinamonti 83 - Enzola 20/
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