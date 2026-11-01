Strpljenju došao kraj, Dinamo traži trenera: Poraz od novog prvoligaša presudio Kovačeviću
Vreme čitanja: 2min | ned. 01.11.26. | 16:26
Zagrebački klub potvrdio rastanak sa dosadašnjim trenerom, ekipu će privremeno predvoditi Jerko Leko
Od osvajanja duple krune do otkaza za svega nekoliko meseci! Mario Kovačević više nije trener zagrebačkog Dinama, koji je posle poraza od Rudeša odlučio da se rastane sa stručnjakom koji je prošle sezone vratio oba domaća trofeja na Maksimir.
Kovačeviću se već neko vreme ozbiljno drmala klupa zbog slabih rezultata, a poraz od novog prvoligaša bio je kap koja je prelila čašu. Zagrebački klub samo dan kasnije zvanično je potvrdio sporazumni raskid saradnje, dok će ekipu u naredne dve utakmice privremeno predvoditi Jerko Leko, dosadašnji trener drugog tima.
Izabrane vesti
MOZZART RELAX radi za tebe – Gol do 10. minuta i tipovi 2+, 3+ i GG su odmah prošli
Nekadašnji trener Slaven Belupa stigao je na Maksimir u junu prošle godine, kada je nasledio Sandra Perkovića, koji je privremeno predvodio ekipu posle odlaska Fabija Kanavara. Kovačević je za nešto više od godinu dana uspeo da vrati oba domaća trofeja u Zagreb, nakon što ih je sezonu ranije osvojila Rijeka.
Ipak, ove sezone Dinamo je imao ozbiljnih problema, naročito na gostovanjima. U pet utakmica van svog stadiona ostvario je samo jednu pobedu, uz poraze od Osijeka, Hajduka i Rudeša, dok je protiv Istre osvojio bod. Na evropskoj sceni, zagrebački tim je u prva tri kola Lige Evrope zabeležio po jednu pobedu, remi i poraz.
Pred Dinamom je sada potraga za novim trenerom, a dok se ne pronađe, priliku da stabilizuje ekipu će dobiti nekadašnji hrvatski reprezentativac, Jerko Leko, koji će na klupi najtrofejnijeg hrvatskog kluba biti u utakmicama protiv Sanderlenda, a onda i u domaćoj ligi protiv Varaždina.