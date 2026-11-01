Strpljenju došao kraj, Dinamo traži trenera: Poraz od novog prvoligaša presudio Kovačeviću

Od osvajanja duple krune do otkaza za svega nekoliko meseci! Mario Kovačević više nije trener zagrebačkog Dinama, koji je posle poraza od Rudeša odlučio da se rastane sa stručnjakom koji je prošle sezone vratio oba domaća trofeja na Maksimir.

Kovačeviću se već neko vreme ozbiljno drmala klupa zbog slabih rezultata, a poraz od novog prvoligaša bio je kap koja je prelila čašu. Zagrebački klub samo dan kasnije zvanično je potvrdio sporazumni raskid saradnje, dok će ekipu u naredne dve utakmice privremeno predvoditi Jerko Leko, dosadašnji trener drugog tima.