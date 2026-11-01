Pala Grobina, slavi se titula: Kvartet srpskih fudbalera krunisan u Letoniji

Nije dugo Rigina fudbalska škola – od čega je izvučen akronim RFS - čekala na vođstvo. Igrao se 21. minut, kada je Lemajić u borbi za poziciju, posle centaršuta sa desnog krila, fauliran u šesnaestercu. Dosuđen je penal, a Panić je stavio loptu na belu tačku i bio je precizan.

Samo pet minuta kasnije Balde je ponovo uputio centaršut sa desnog krila, a Lemajić je bio najviši i glavom je zatresao mrežu za 2:0. Bio je to nekadašnjem centarforu Genta 15. gol u sezoni, dok je Pantić prethodno lupio 13. recku. Obojica su daleko od najboljeg golgetera u Letoniji, 25-godišnjeg napadača Lijepaje Edea Oloka, koji je dao čak 29 golova.

Konačan rezultat postavio je Dmitrijs Zelenkovs u 73. minutu, a ubrzo posle toga Lemajić je napustio teren. Panić je ostao u igri do kraja meča, baš kao i nekadašnji defanzivac Partizana Filipović, koji je bio starter. Jedini Srbin koji danas nije igrao je bivši vezista Jedinstva iz Uba Rakić, koji nije ovog puta bio ni na klupi.

U Letoniji je ugašena većina fudbalskih klubova koji su postojali u vreme Sovjetskog Saveza i koji su krajem prošlog veka i početkom ovog dominirali domaćim fudbalom. Ne postoji više ni 15-struki prvak Skonto, ni osmostruki RFK, ni sedmostruki Olimpija Lijepaja, kao ni šestostruki Ventspils. Tako, gledajući samo klubove koji su sada aktivni, RFS se izjednačio na prvom mestu kao najtrofejniji sa Rigom. Obe ekipe imaju po četiri titule.

RFS je ovako obezbedio plasman u kvalifikacije za Ligu šampiona narednog leta. Krenuće od 1. kola, u kojem će biti povlašćen.

Interesantno, ovo je 34-godišnjem Paniću šesti put da postaje šampion Letonije. Sada ima po tri titule sa RFS-om i Rigom. Lemajić je pet puta bio prvak ove zemlje (dvaput sa Rigom, sad treći put sa RFS-om), Filipoviću je ovo prvenac u Letoniji, ali je bio 2018. prvak Belorusije sa BATE Borisovim, dok je 20-godišnjem Rakiću ovo prvi trofej u karijeri.

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LETONIJA 1 – 35. (PRETPOSLEDNJE) KOLO

Nedelja

Auda – Jelgava 4:3 (2:1)

/Daskevičs 33, 57, Bongemba 41, Ibrahim 66 – Hasek 45, 72, Retaj 60/

Daugavpils – Tukums 2000 2:0 (1:0)

/Pinaskins 29, Kivinda 76/

Lijepaja – Super Nova 3:3 (1:0)

/Haidara 39, 67, Okoko 81 – Lizunovs 54, 77, Glaudans 85/

Ogre Junajted – Riga 0:0

RFS – Grobina 3:0 (2:0)

/Panić 22pen, Lemajić 27, Zelenkovs 73/