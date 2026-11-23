Na jednoj od prvih objavljenih fotografija na tvom Instagram profilu se nalazi leptir uz sliku tebe i još jednog deteta. Zašto? „To je gusenica koja se transformiše, a osoba na slici je moja sestra. I dalje smo veoma bliski. Naravno, kada malo odrasteš, svako krene da živi neki svoj život, sa porodicom, sa suprugom, sa sinom. Ona još nema dece, ali više ne živi kod kuće. Svi nekako odrastu. Ali naš odnos je ostao zaista neraskidiv. Često nas posećuje.“

Kakav je bio mali Mile u toj školi? „Bio sam stvarno dobar. Ne znam da li mogu tako da kažem, ali bolji od prosečnog deteta. Nisam se previše pravio pametan. Možda sam sada, s godinama u fudbalu, postao malo bezobrazniji, namazaniji, da tako kažem, ali u školi sam bio zaista dobro dete. Ako pitaš moju mamu, verovatno će ti to reći. Svaka mama to kaže, ali uvek sam bio onaj klinac koji igra fudbal. Moj tata je igrao za Antverpen, pa su i ljudi u školi poznavali mog tatu. Uvek sam bio pomalo privilegovano dete, ali dobro.“

A da li je istina da prvog dana kada si krenuo u školu u Belgiji nisi znao ni reč holandskog? „Da. Nisam govorio flamanski, ništa. Samo srpski koji smo pričali kod kuće.“

Momak srpskog porekla rođen i odrastao u Belgiji je poslednjih godina u Romi izrastao u jednog od najboljih golmana sveta, a stručnjaci na Apeninima ne ostavljaju dilemu da je već dve godine najbolji čuvar mreže u Seriji A. Svilar je prošao sve mlađe kategorije Belgije, ali je odlučio da prihvati poziv tadašnjeg selektora A reprezentacije Mladena Krstajića . Za reprezentaciju je debitovao tek četiri godine kasnije kod Piksija i to je bilo sve. Nezadovoljan statusom u reprezentaciji, odlučio je da se više ne odaziva Srbiji i pokušao je da se vrati u tabor Belgije, što mu pravilnik FIFA nije dozvolio. Tako je danas golman bez reprezentacije, osim ako ne promeni odluku i opet se nekad u budućnosti odazove Srbiji, što deluje kao malo verovatno…

Kakvi ste bili kao mali? Ko je bio dosadniji?

„Ona je bila dosadnija. Ali, na primer, i kada ti kažem da sam u školi bio privilegovan, to je bilo i zbog moje sestre. Jer, ako bi me neko udario, ona bi ga prebila. Bila je sestra koja je išla u stariji razred od mene, tako da niko nije smeo da me pipne. Odrasli smo uz mnogo, mnogo ljubavi. Čak i previše.“

Da li je to ista ona ljubav koju ti sada pružaš kao tata?

„Da. Mislim da se to prenosi sa roditelja i načina na koji sam odrastao. Tako sam vaspitan, pa i ne znam za drugačiji način. Verujem da je to kakva sam ličnost danas i kakvu ljubav mogu da pružim ljudima oko sebe, zasluga mojih roditelja. Moja sestra je do danas zaista najvažnija osoba u mom životu, a postala je važna i u životima moje supruge i mog sina. Pokazaću vam još jednu sliku. To je bio prvi rođendan mog sina Lija. Ovde su moji roditelji, moja sestra, moja supruga, Lio i moja tetka koja je oduvek živela sa nama. To je mamina sestra, koja mi je bila kao druga majka. Do kasno u detinjstvu sam čak i spavao sa njom. Na ovoj slici su zaista svi najvažniji u mom životu. Ponekad čovek zaboravi na to, ali tokom godine se dešavaju druge stvari, kojima možda pridaješ previše značaja, a zapravo nisu toliko bitne. Onda kada se setiš ovakvih trenutaka kažeš sebi: ’Pa zašto sam pod stresom? Zašto? Imam svu sreću ovde.’ Kada su svi na okupu, kada su svi zdravi i kada smo zajedno u ovakvim trenucima… Imam tetovaže posvećene mami, tati, sestri… Sina i suprugu još uvek nisam istetovirao jer stvarno mnogo boli.“

Koliko ukupno imaš tetovaža?

„Ima ih mnogo, nisam ih brojao. Radio sam ih dok sam bio malo mlađi, pa sada možda malo više razmislim pre nego što ih uradim. Takođe, tokom sezone je to malo teže izvodljivo.“

Šta znači tetovaža „Patience“?

„To je ono što sam imao godinama. I sa ovom tetovažom sam morao dugo da čekam svoj trenutak, koji je na kraju i došao. Proveo sam pet godina van kuće, van svoje zemlje, u Benfiki, gde moj trenutak nikada zaista nije došao. Mislim da je u životu zaista važno imati strpljenja. Verujem da je mnogima to teško. I meni je bilo zaista teško da toliko dugo čekam svoju priliku. Ali na kraju, mislim da onaj ko nikada ne odustane uvek ispliva na površinu.“

Postoji jedna rečenica tvog oca, iz vremena kada si bio mali, koja glasi: „Ako želiš nešto da postigneš, moraš da se žrtvuješ.“ Kako je bilo imati takav uzor u kući, ali i deliti sa njim tu istu ulogu (golmana)?

„Ponekad je bilo prelepo, ponekad užasno. Kada bih branio loše, a on me kritikovao – u smislu da mi pomogne – moja mama bi plakala i govorila: ’Ali polako s njim.’ On mi je uvek govorio istinu, stvari onako kako ih je on video. I dan-danas to radi. Ali bilo je lepo imati osobu koja zna šta moraš da uradiš da bi uspeo, da možda moraš da odeš daleko od kuće, kao što je i on učinio. Bilo je važno što je on već prošao kroz sve te stvari. Znao je čega moram da se odreknem da bih došao do cilja.“

Kako si proživljavao to što nisi ušao u prvi tim, kada si možda mogao da napraviš taj iskorak pre Benfike?

„Postojao je i kasnije, u Benfiki, jedan trenutak za koji niko ne zna. Možda tokom pandemije kovida… Ne znam kako to da kažem. Možda sam želeo, ne da promenim posao, ali nisam više bio toliko siguran u taj put kojim sam do tada išao. To je bilo i jer smo toliko dugo bili zatvoreni u kući. Možda me je to teralo da razmišljam pomalo negativno, što kasnije više nikada nisam radio. Na sreću, nikada više nisam imao takve misli, ali zaista je postojao period kada sam razmišljao da nešto promenim.“

Da prestaneš da braniš ili da nećeš dostići najviši nivo?

„Da neću dostići najviši nivo. Kada sam morao toliko dugo da čekam i video ljude iz moje generacije… Sa 17–18 godina bio sam daleko ispred njih, a onda su me svi nekako prestigli. Počneš da misliš da si možda napravio pogrešan izbor. Ne žalim zbog odluke da odem u Benfiku, jer sam tamo ipak doživeo stvari koje nikada ne bih doživeo u Belgiji. Ali, možda žalim što nisam ostao u Anderlehtu da igram. Jer to je zaista bio moj tim, moj klub, koji me je odgajio od malih nogu. Radili su zaista spektakularne stvari za mlade igrače, a za mene su činili bukvalno sve. Možda žalim što sam napravio pogrešan izbor odlaskom iz Anderlehta. U tom trenutku je to možda bila pogrešna odluka. To mi je možda najveći žal u karijeri, ako moram da budem iskren prema sebi. To što nisam prošao put kao neki mladi igrači koji to rade ovde u Romi.“

Pronašao sam neke snimke na kojima si snimao vlogove u sobi u Anderlehtu, sa saigračima…

„Da, sa saigračima. To je bila moja kuća. Sada se u Romi osećam još bolje jer branim već godinama i ljudi me zaista tretiraju predivno. I ja sam odrastao, imam sina koji odrasta ovde u Rimu, imam suprugu. Moj život se malo promenio, moja ličnost i način razmišljanja su se promenili. Ali, Anderleht je zaista bio moja kuća, mesto gde su me ljudi poznavali od desete do osamnaeste godine.“

Strpljenje je reč koju si istetovirao i koja se stalno vraća u tvojoj karijeri. I sa ovom poslednjom povredom koju si imao bilo je potrebno strpljenje.

„Da, ponovo. Zaista nisam očekivao da će povreda biti ovako teška. Srećom, nikada nisam imao ništa ovog stepena ozbiljnosti. Nije ni ova najteža moguća, ali recimo da nikada nisam doživeo ništa slično. I u ovom periodu moraš biti strpljiv – ne braniš, gledaš saigrače kako igraju i ne možeš da im pomogneš. Bio sam više kod kuće. Klub, trener i doktor su mi dozvolili da odem malo kući, jer nisam mogao previše toga da radim, samo nekoliko vežbi. Tako da je možda bilo malo lakše. Ali svejedno, kada moraš da gledaš utakmicu na televiziji… Užasno. Nisam ni zamišljao da će biti baš toliko teško.“

Jednom si rekao da su ti ponekad na utakmici, posebno sada u Romi, najgori protivnik tvoje misli, tvoj um.

„Da, sigurno. Naročito u situacijama kada nemaš mnogo posla, misli mogu da te preplave ako ne radiš na tome da im to ne dozvoliš. To je ono što radim i sa svojim mentalnim trenerom, kao što sam već pomenuo. To je specifičan rad na vizualizaciji i disanju. Ako obratiš pažnju, ja zaista radim na sebi u potpunosti: na ishrani, saunama, toplo-hladnim terapijama, oporavku, disanju, vizualizacijama. Slučajno sam počeo sa vizualizacijama mesec dana pre utakmice Roma – Fejenord. Ne znam da li je to slučajnost ili ne, ali mesec dana kasnije počeo sam da branim.“

I to sada radiš pre svake utakmice?

„Pre svake utakmice, a ponekad i tokom nedelje. Ne samo pre meča.“

A kako se nosiš sa negativnim mislima tokom same utakmice? Kada si tamo i, recimo, deset ili petnaest minuta ništa ne dolazi ka tvom golu?

„Pokušavam da dišem. Postoje dve ili tri vežbe koje radim tokom utakmice. To je disanje od dve, tri, četiri, pet sekundi, koje uradim brzo i koje uklanja napetost iz tela. Mnogo pomaže, jer ako imaš manje tenzije u telu, naravno da se i u glavi opustiš na pravi način tokom utakmice.“

I tako uvek ostaješ povezan sa utakmicom?

„To i jeste cilj: ostati unutra, u utakmici, ne lutati mislima ka stvarima koje se još nisu desile ili koje će se tek desiti. Ostati u trenutku, ostati ovde i sada i ne razmišljati o tome da bi za dva minuta možda mogao da usledi šut. Živeti baš u tom trenutku i pokušati da tako pratiš utakmicu. Jer u suprotnom, kada nemaš posla, počneš previše da razmišljaš.“

Pomenuo si meč Roma – Fejenord… Tu se sve promenilo?

„Da, tu se sve promenilo. U te tri utakmice. Prvo Fejenord – Roma, zatim Frozinone – Roma i onda Roma – Fejenord. Tu sam zaista počeo da budem profesionalac.“

To je noć koju si čekao celog života. Tvoja prilika.

„Da. Na televiziji vidiš mnoge golmane koji su počeli kao drugi ili treći čuvari mreže, a onda se nešto desi sa prvim ili drugim, čak i tokom same utakmice. Možda neka povreda prvog golmana. Onda počnu da brane, brane dobro ili fantastično u tom trenutku i tako sve krene. Do utakmice Roma – Fejenord meni se to dešavalo mnogo puta, čak i u Benfiki nekoliko puta prvih godina. Ovde u Romi malo ređe, ali imao sam poneku priliku. Nikada ranije nisam imao taj osećaj da je danas zaista pravi trenutak. Recimo, jedan Iker Kasiljas, koji uđe u finalu Lige šampiona, odigra nestvarnu utakmicu i odatle krene njegova karijera da postane jedan od najboljih svih vremena. Ne kažem da je u mom slučaju tako, ali kada gledaš takve trenutke kažeš sebi: ’Meni se nikada neće desiti tako nešto, nemoguće je.’ Ali te nedelje kada su se igrale utakmice Fejenord – Roma, Frozinone – Roma i Roma – Fejenord, u sebi sam zaista imao osećaj: ’Sada je moj trenutak. Došao je moj trenutak.’ Sav se naježim kad se setim.“

Naježiš se?

„Da, naježim se jer je to zaista bio unutrašnji osećaj koji ne možeš da objasniš. Znao sam: gotovo je, sada više ne ispuštam ovo mesto. Desiće se nešto kao i drugima koje gledam na televiziji, koji uđu, zamene nekog, odigraju utakmicu života i više ne izlaze iz tima. Te nedelje sam znao: ’Sada je taj trenutak.’ Bukvalno osećaj duboko u stomaku.“

Da li si to govorio drugima ili si sve držao u sebi?

„Ne, nikada to nisam rekao. Ali znao sam, osećao sam. Znao sam pre utakmice. Te nedelje sam imao poseban naboj, drugačiji adrenalin, kao kada sam bio mlađi, u omladincima, kada sam stalno branio. Zaista sam imao taj osećaj: ’Sada je moj trenutak da budem važan.’ I tako se i desilo. To je zaista nešto… Ne znam da li je to možda delom i zbog onoga što sam radio mesec dana ranije, kada sam počeo sa vizualizacijama, kada sam radio manifestacije zapisujući određene stvari, što radim i dan-danas. Bio je to dubok osećaj koji se ne može objasniti. Ali, znao sam.“

A kakvo je suočavanje sa greškom, kao naličjem medalje? Da li si neko ko sebe bičuje, ko to teško podnosi, ili odmah resetuješ?

„Zavisi od trenutka u kojem se nalazim. Naravno, svi ti kažu: ’Resetujem se i idem dalje.’ Ali nije to baš tako lako, jer ipak patiš. Ako želiš nešto da uradiš kako treba, a onda napraviš grešku – naravno, kao i u svakom poslu, čak i u nečemu jednostavnom – kažeš: ’Dođavola, pogrešio sam.’ Ali u fudbalu postoji i veliki pritisak spolja, pa se osećaš pomalo odgovornim za raspoloženje svih ljudi oko sebe. Onda patiš malo više. Ali danas u fudbalu ima toliko utakmica da u nedelju napraviš grešku, u sredu odigraš dobro i to je već prošlost.“

Ti si najbolji golman na svetu koji ne brani za reprezentaciju. Da li je to nešto o čemu razmišljaš? Čak i banalno nakon ovog prošlog leta i Svetskog prvenstva…

„Da, možda je to bio prvi trenutak kada sam pomislio: ’Mogao sam da budem tamo, mogao sam da doživim neke drugačije, nove osećaje.’ Prvi put sam tokom leta govorio sebi: ’Ja sam ovde na odmoru, a ima toliko igrača protiv kojih sam igrao koji i dalje rade ono što najviše volimo.’ To mi je malo smetalo. Ali, u redu je, ne mogu da kažem mnogo više od toga.“

Pričali smo o strpljenju. Postoje dva zagrljaja koji su pravi primer toga. Prvi zagrljaj sa Romeluom Lukakuom nakon greške na meču Benfika – Mančester junajted 2017. godine…

„To i dalje ponekad vidim na Instagramu. Taj prvi zagrljaj je zaista… Ako pogledaš lice, to je još uvek dete bez brade, bez brkova… Čisto, baš čisto lice. Ovde, na drugoj slici sam se već malo promenio. I mentalitet i ličnost su bili veoma drugačiji. To je bila ta nedelja i taj trenutak kada sam osetio da je došlo moje vreme. Ovde, s druge strane, mogu da vam kažem da je bilo pomalo isforsirano. Bilo je to nešto veće od tebe u tom trenutku, sa 18 godina. Odigrao sam dobru utakmicu, a onda sam napravio grešku koja se retko viđa. Neko ko uđe sa loptom u gol, a pritom je i uhvati… Nije da sam ispustio loptu. To je zaista nešto što se ne viđa često. Ali to je bilo mesec i po dana nakon odlaska iz Anderlehta. Ako to pogledam posle 10 godina, mogu sam sebi da priznam da je to možda bilo pomalo isforsirano, pod znacima navoda. Još nije bilo moje vreme. Gledam na to i sa mnogo spokoja, jer je taj dečak veoma drugačiji od ovog momka danas. Rekao bih da je ispalo odlično ovako. Na kraju, zaista verujem da stvari treba da idu onako kako idu. Ovo je moj put i zaista sam ponosan. Od tog trenutka, sve naredne godine su bile mnogo gore, jer sam tamo napravio grešku i tri dana kasnije ponovo branio. Ali između tog trenutka i ovog drugog prošlo je šest godina tokom kojih nisam branio za prvi tim. Mislim da bi mnogi završili drugačije.“

Možda bi tu i stali?

„Možda ne bi stali, ali možda više nikada ne bi stigli do ovog nivoa. Zaista sam ponosan.“

Da li se sećaš šta ti je Lukaku rekao te večeri?

„Da, pričao mi je i o Anderlehtu. Pričao mi je o ljudima iz Anderlehta, kako bi u tom trenutku bili zaista ponosni na mene što sam stigao da igram tu utakmicu. Rekao mi je da je zaista ponosan na mene. On je zaista divna osoba, neko ko želi da ti pomogne ne tražeći ništa zauzvrat. On to nije morao da uradi. Bilo je to nešto što mu je došlo iz srca, zaista prelepo.“

Kada ste se ponovo sreli u Romi, da li ste ikada pričali o toj večeri?

„O toj večeri ne. Ali znate da je Lukaku počeo da igra za prvi tim kada sam ja bio u omladincima Anderlehta? Tako da se nismo baš dobro poznavali lično. On je znao ko sam ja jer sam bio u mlađim kategorijama, a on je već tada bio to što jeste. Kada je stigao u Romu, prvog dana smo se pozdravili kao braća. Onda, kada je došlo leto, u avgustu, u teretani mi je rekao: ’Jesi li spreman da ove godine postaneš prvi golman?’ I vidiš, on je to znao. Stvarno je to rekao. I tako je i bilo, posle pet ili šest meseci.“

Te večeri kada se desila greška, koliko si je puta ponovo proživeo tokom noći, u svojim mislima? Da li je to bila noćna mora?

„Da, bila je to pomalo noćna mora. Tim pre što je ta utakmica bila prva velika utakmica u mojoj karijeri. Tri ili četiri dana ranije odigrao sam kup utakmicu, što mi je bio prvi profesionalni nastup, uopšte debi za neki klub. Tri ili četiri dana kasnije došla je ova utakmica, tako da je to bila prva velika emocija koju sam doživeo u karijeri. Bio sam utučen nekoliko dana.“

Ali posle te utakmice bilo je i onih koji su rekli: „Svaka čast Benfiki što je dala priliku momku od osamnaest godina.“

„Da, Murinjo. I to je zaista prelepa stvar koju je uradio, jer baš kao ni Lukaku nije morao da kaže tako nešto. Nije morao da troši reči na momka kojeg nije ni poznavao. Zaista sam cenio taj gest, kao što sam cenio i Lukakuov jer mi je to možda dalo malo više mira i malo više podstreka u toj fazi. Nakon te utakmice, branio sam na još četiri ili pet mečeva, onda sam se razboleo i deset dana imao visoku temperaturu, pa posle nisam igrao. Mnogi su pričali, ili mislili, da zbog te greške više nisam branio. Bilo je to posle reprezentativne pauze u septembru ili oktobru, ne sećam se tačno. Zatim sam sve utakmice između oktobra i novembra, između dve pauze, branio ja. Tokom pauze sam se razboleo, imao sam temperaturu, onda se vratio drugi golman i više nikada zaista nisam bio prvi golman u Benfiki.“

Imaš i sliku sa Danijeleom de Rosijem…

„U svakom poslu, bilo da si fudbaler ili radiš nešto drugo – uvek je potrebna osoba koja istinski veruje u tebe. Danijele je bio čovek koji je zaista verovao u mene, koji mi je dao onaj podstrek potreban svim mladim ljudima, svim fudbalerima… Osoba koja može nešto da promeni, jer me je stavio na teren. Danijele je čovek koji je promenio moj život i život moje porodice. U svakom smislu.“

Jedna stvar koja te je iznenadila jeste to što ti je on, nedelju ili dve ranije, objasnio jednu tehničku odluku. Rekao si: „To je prvi put da mi neko kaže…“

„Nedelju dana ranije igrali smo meč Milan – Roma, koji se završio prilično loše, a onda smo igrali protiv Verone kod kuće. Tokom nedelje sam već shvatio da neću braniti. To nije bilo ništa novo, nisam bio besan.“

Nisi bio iznenađen.

„Nisam. Ali on je bio prva osoba koja mi je objasnila… Ne samo razlog, već me je pozvao u svoju kancelariju i rekao mi: ’Slušaj, Mile, za ovu utakmicu sam odlučio da ti ne braniš, nego da brani Rui Patrisio.’ On mene nije poznavao, nikada me ranije nije video na treningu. Onda mi je rekao: ’Ali ove nedelje sam na treningu video nešto zaista zanimljivo. Zato treniraj, jer će tvoj trenutak uskoro doći.’ Ponekad ti trener kaže da će tvoj trenutak doći, pa to i ne shvataš baš bukvalno, ozbiljno. Ali to je bio prvi put da je neko pre utakmice želeo da mi objasni, ili bar da mi kaže, da neću braniti. Nije morao to da uradi. Mogao je samo da ostavi spisak startne postave na stolu ili sam mogao da ga vidim na sastanku ili u svlačionici. Osetio sam da će sa njim za mene sve biti drugačije.“

Kako si, s druge strane, doživeo njegov odlazak?

„Zaista prilično teško. Zbog njega mi je bilo baš krivo, jer je to bila osoba koja je promenila sve za mene u fudbalu. A kada ti se promene stvari u fudbalu, promeni ti se mnogo toga i u životu. Biću mu zahvalan do kraja života.“

Šta se promenilo sa Gasperinijem?

„Mentalitet. Fizički rad koji momci odrađuju, taktički rad, jer ima drugačiji stil igre. Oseća se i drugačija atmosfera, po mom mišljenju, mnogo više pobednički mentalitet koji nam je bio potreban. Bio sam u još ednom velikom klubu kao što je Benfika, ali ovaj klub zaista ima sve preduslove da pravi velike rezultate.“

Reci nam jedan kvalitet zbog kojeg se osećaš zaista jakim?

„Niska istrčavanja, jer možda imam tu brzinu da predvidim i presečem loptu. Od malih nogu sam to trenirao sa tatom, koji je takođe imao ta ista niska istrčavanja. Porodični kvalitet ili genetika”.