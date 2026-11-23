Vreme čitanja: 5min | pon. 23.11.26. | 16:55
Za skoro 100 godina Primere niko nije ostvario više pobeda od Čola, a i dalje mu spočitavaju stil
Dva najpoznatija gola Atletika u eri Dijega Simeonea su ono kad se Dijego Godin popeo na terasu Nou Kampa i odatle zakucao loptu u mrežu za 1:1 protiv Barselone, što je bilo vredno prve titule pod Čolom – ujedno premijerne Atletikove posle 18 godina, još od doba Radomira Antića – kao i hitac Luisa Suaresa na Sorilji, kad je madridski tim preokretom osvojio drugi naslov u eri Argentinca.
Pogoci za sva vremena. Baš kao i oni Falkaovi u Bukureštu protiv Bilbaa, te Grizmanovi u Lionu, kad su se podizali pehari Lige Evrope. Plus, Mirandin na Santjago Bernabeuu kad je Brazilac u produžetku matirao Real za trofej Kupa kralja.
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I još niz efektnih u režiji asova kao što su Dijego Kosta, Fernando Tores, Anhel Korea, Alvaro Morata...
Nema čoveka na planeti koji bi iz glave mogao da nabroji svih 1.698 koliko ih je Atletiko postigao za bezmalo 15 godina trajanja Simeonea na klupi, a kamoli da se seti svake od 345 pobeda u La Ligi, koliko ih je Argentinac ostvario. Poslednju, nad Hetafeom u nedelju veče (3:0), pamtiće dok je živ, a sa današnje tačke gledišta jasno je da će proteći mnogo vremena dok novi rekord ne bude oboren. Ako ikad bude.
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Čolo je nadmašio ostvarenje velikog Luisa Aragonesa i postao trener sa najviše pobeda u istoriji La Lige, takmičenja započetog pre 97 godina. Otkako su prvi meč tadašnjeg Nacionalnog prvenstva odigrali Espanjol i Real Union sve do danas nije se desilo da neko ima više trijumfa od Čola – „defanzivnog trenera čije su ideje izbledele“, „prevaziđenog stručnjaka“, „čoveka koji vrišti kraj aut-linije“, „stratega koji promoviše antifudbal“.
Ko zna kakvim su ga sve epitetima častili razni poznavaoci najvažnije sporedne stvari na svetu, međutim, to su utisci. Činjenice su svete, a one ukazuju da u zemlji aktuelnog evropskog i svetskog prvaka, u ligi koja je planeti podarila Lionela Mesija i Kristijana Ronalda, takmičenju u kome timovi sa dna tabele bez problema sapliću favorite, Čolo traje i pobeđuje, pa je redom prestizao veličine poput Havijera Klementea, Ferdinanda Daučika, Havijera Irurete, Manuela Pelegrinija, Ernesta Valverdea, Migela Munjosa, sve do Luisa Aragonesa, koji je i sam vodio Atletiko.
No, Mudrac iz Ortalese – kako su mu tepali zbog toga što je malo pričao, a mnogo govorio – a osim Atletika je vodio još Sevilju, Valensiju, Betis i Barselonu, skupio 190 utakmica više od Čola, što Simeoneov uspeh čini većim, jer je sve vreme na klupi jednog kluba koji je uspeo i sam da transformiše (čak i stadion je izrađen od novca zarađenog na transferima fudbalera koje je stvorio ili afirmisao), a uspeo je da preobrazi i sebe.
Od dobrog ka boljem.
U početku je nervirao najveće, sve dok i sam Atletiko nije postao toliko veliki da se može smatrati legitimnim kandidatom za trofeje. U procesu preobražaja trpeo je kritike, govorilo se kako mu je vreme isteklo, da više ne može, da nije u stanju da se ponavlja, da se fudbal toliko modernizovao i ubrzao, a da je on ostao zaglavljen u destruktivnim idejama. I sve to vreme Čolo je dobijao, kako sam zna da kaže, „partido a partido“ (utakmicu po utakmicu) i evo ga sad na koti 345, što znači da je dobio 60 procenata mečeva na kojima je u prvenstvu Španije vodio Atletiko.
Nije loše za defanzivnog trenera.
„To je ogromna radost, ne mogu to da poreknem. Iza toga stoji mnogo rada, veliki trud mnogih ljudi i igrači koji su posvećeni jednoj zajedničkoj ideji. Tu su i stalne kritike – na njima se ne zadržavam, али ih primećujem – koje nam pripisuju defanzivni pristup, kao да igramo defanzivno samo radi same odbrane. Ne može se dobiti 345 utakmica samo braneći se. Da li je to uopšte moguće?“, našao je Simeone način da uzvrati dežurnim lajavcima posle pobede na Koliseumu.
Naravno da nije tako, jer se protokom vremena nekadašnji defanzivni vezista menjao i birao – u dogovoru sa čelnicima kluba – kreativnije igrače, pa sad u napadu preliva, a odbrana nije baš stamena kao kad je imala Godina, Mirandu, Filipea Luisa ili kasnije Stefana Savića.
A isto tako poslednjih nekoliko sezona Kolčonjerosi imaju strahovit potencijal od sredine terena ka napadu, o čemu svedoče efikasne partije, utakmice za pamćenje poput onih sa Barselonom (4:4 ili 4:0 u dva odvojena izdanja Kupa kralja), imaju ove sezone i izvanrednog Aleksa Baenu (šest pogodaka, četiri asistencije), pa uticajnog levog beka Alehandra Grimalda (nijedan defanzivac nije dao više golova u La Ligi ove sezone), Hulijan Alvares je počeo da daje znake života, čak 12 različitih igrača je na listi strelaca i takva raznovrsnot mu omogućava da se takmiči. Ne zavisi od pojedinca. Zato i pobeđuje. Jednom, dvaput, triput, 345. put.
„Kada kao trener dostignete ovako značajnu brojku, ne možete a da ne pomislite na sav trud koji stoji iza ovih 345 pobeda, kao i na sve ljude koji su u to uključeni. Moja supruga Karla je ključni izvor snage i podrške, zahvaljujući kojoj sam stigao do ove tačke. Tu su, naravno, i igrači, klub, naši navijači. Ali, ljudi koji su uz vas svakog dana, koji vas podržavaju, daju vam snagu i pomažu vam da ostanete čvrsto na zemlji, poput mojih ćerki i sinova. Vreme koje smo žrtvovali da bismo stigli ovde gde sam sada, to me duboko dirne i čini srećnim. Ne uzbuđujem се često, ali dostizanje ovog nivoa rezultat je neverovatnog rada, kao i doprinosa tolikog broja igrača koji su dali sve od sebe za ono što radimo. Tu su i ljudi koji su radili sa nama, poput Profe Ortege, Hermana Burgosa, Viskaina, Nelsona Vivasa... Ljudi koji su uvek bili tu da me podrže i podele sa mnom ono što osećam. Bez njih, sva ова energija ne bi ni postojala“, gura Čolo saradnik i porodicu u prvi plan.
Čovek emocije. I čovek zastrašujuće energije. Spreman da se upsti u još jednu borbu. Od letos do danas već je tukao skupoceni Real, zapretio Barseloni, počeo da dobija redovno na strani i evo ga sad na šest pobeda iz prvih sedam prvenstvenih mečeva na strani. Srušen je još jedan rekord, jer je prethodni tako uverljiv niz van svog stadiona (tada Visente Kalderona) imao u takmičarskoj 2013/14, kada je skupio 16 bodova. Sad ih ima 18. Tad je bio prvak, ono kad se Dijego Godin popeo na terasu Nou Kampa i odatle zakucao loptu u mrežu za 1:1.