I još niz efektnih u režiji asova kao što su Dijego Kosta, Fernando Tores, Anhel Korea, Alvaro Morata...

Nema čoveka na planeti koji bi iz glave mogao da nabroji svih 1.698 koliko ih je Atletiko postigao za bezmalo 15 godina trajanja Simeonea na klupi, a kamoli da se seti svake od 345 pobeda u La Ligi, koliko ih je Argentinac ostvario. Poslednju, nad Hetafeom u nedelju veče (3:0), pamtiće dok je živ, a sa današnje tačke gledišta jasno je da će proteći mnogo vremena dok novi rekord ne bude oboren. Ako ikad bude.

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Čolo je nadmašio ostvarenje velikog Luisa Aragonesa i postao trener sa najviše pobeda u istoriji La Lige, takmičenja započetog pre 97 godina. Otkako su prvi meč tadašnjeg Nacionalnog prvenstva odigrali Espanjol i Real Union sve do danas nije se desilo da neko ima više trijumfa od Čola – „defanzivnog trenera čije su ideje izbledele“, „prevaziđenog stručnjaka“, „čoveka koji vrišti kraj aut-linije“, „stratega koji promoviše antifudbal“.

Ko zna kakvim su ga sve epitetima častili razni poznavaoci najvažnije sporedne stvari na svetu, međutim, to su utisci. Činjenice su svete, a one ukazuju da u zemlji aktuelnog evropskog i svetskog prvaka, u ligi koja je planeti podarila Lionela Mesija i Kristijana Ronalda, takmičenju u kome timovi sa dna tabele bez problema sapliću favorite, Čolo traje i pobeđuje, pa je redom prestizao veličine poput Havijera Klementea, Ferdinanda Daučika, Havijera Irurete, Manuela Pelegrinija, Ernesta Valverdea, Migela Munjosa, sve do Luisa Aragonesa, koji je i sam vodio Atletiko.

No, Mudrac iz Ortalese – kako su mu tepali zbog toga što je malo pričao, a mnogo govorio – a osim Atletika je vodio još Sevilju, Valensiju, Betis i Barselonu, skupio 190 utakmica više od Čola, što Simeoneov uspeh čini većim, jer je sve vreme na klupi jednog kluba koji je uspeo i sam da transformiše (čak i stadion je izrađen od novca zarađenog na transferima fudbalera koje je stvorio ili afirmisao), a uspeo je da preobrazi i sebe.

Od dobrog ka boljem.

U početku je nervirao najveće, sve dok i sam Atletiko nije postao toliko veliki da se može smatrati legitimnim kandidatom za trofeje. U procesu preobražaja trpeo je kritike, govorilo se kako mu je vreme isteklo, da više ne može, da nije u stanju da se ponavlja, da se fudbal toliko modernizovao i ubrzao, a da je on ostao zaglavljen u destruktivnim idejama. I sve to vreme Čolo je dobijao, kako sam zna da kaže, „partido a partido“ (utakmicu po utakmicu) i evo ga sad na koti 345, što znači da je dobio 60 procenata mečeva na kojima je u prvenstvu Španije vodio Atletiko.

Nije loše za defanzivnog trenera.

„To je ogromna radost, ne mogu to da poreknem. Iza toga stoji mnogo rada, veliki trud mnogih ljudi i igrači koji su posvećeni jednoj zajedničkoj ideji. Tu su i stalne kritike – na njima se ne zadržavam, али ih primećujem – koje nam pripisuju defanzivni pristup, kao да igramo defanzivno samo radi same odbrane. Ne može se dobiti 345 utakmica samo braneći se. Da li je to uopšte moguće?“, našao je Simeone način da uzvrati dežurnim lajavcima posle pobede na Koliseumu.