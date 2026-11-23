Rosoneri su još letos intenzivno pokušavali da dovedu Krošea, nudeći mu platu od 40.000.000 evra za četiri godine, a Kardinale ga je uveravao da će mu obezbediti 700.000.000 za pojačanja tokom tog perioda i potpunu slobodu u radu. Sve sa idejom da Milan doživi potpunu transformaciju. Kroše ih je odbio iz poštovanja prema Ajntrahtu. Sad je dolazak na San Siro nikad bliži.

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Na ovaj način, Ajntraht će inkasirati sumu sličnu onoj koju je Lajpcig dobio 2024. godine za prelazak Maksa Eberla u minhenski Bajern. S obzirom na to da je obeštećenje za Krešeovog naslednika, Jotija Hadžialeksijua koštalo Frankfurt tek nešto oko 100.000 evra, jasno je koliko je klub iz Frankfurta dobro prošao.

Zbog fenomenalnih pregovaračkih sposobnosti Markusa Krešea, Ajntraht je prihodovao 538.780.000 evra na uloženih 349.790.000 što je plus od 190.000.000 za pet godina. Na sve to, klub nije bio slabije plasiran od osmog mesta. Stekao je reputaciju nemačkog kralja transfera, a ukoliko sve bude prošlo kako treba, imaće priliku da je potvrdi i u prestonici mode. S tim da će prvo motati da počisti haos, pa tek onda da pokaže da je maher u dovođenju igrača.