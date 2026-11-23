Izgleda da je to - to: Milan dobija čudotvorca iz Ajntrahta za 4.000.000 evra
Vreme čitanja: 2min | pon. 23.11.26. | 16:32
Markus Kroše je postigao dogovor oko finansijskih uslova, očekuje se da prezume funkciju najkasnije do 1. januara
Obletao je Milan mesecima oko Markusa Krošea kako bi ga ubedio da pristane na funkciju šefa fudbala, odnosno čoveka koji će rukovoditi kompletnim sportskim sektorom. I izgleda da su ga konačno ubedili. Naime, kako prenosi uvek pouzdani Bild, dolazak bivšeg sportskog direktora Ajtrahta je skoro pa rešen. Čovek koji je sa klubom iz Frankfurta napravio čudo postigao je dogovor oko finansijskoih uslova, a prema saznanjima Bilda-, Milan i Ajntraht su dogovorili oko obeštećenja u iznosu od 4.000.000 evra.
Da ne bude zabune kako je moguće da Milan plaća Ajntrahtu obeštećenje za čoveka koji je nezaposlen – Prema dogovoru Krošea i uprave Ajntrahta, dogovorena je klauzula po kojoj svaki novi klub mora da plati obeštećenje za Markusa ukoliko ga angažuje pre 2028. godine, dokle mu traje ugovor sa Ajtrahtom. Očekuje se da će uprava Milana, na čelu sa vlasnikom Gerijem Kardinaleom, uplatiti 4.000.000 evra Frankfurtu pre početka januarskog prelaznog roka.
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Rosoneri su još letos intenzivno pokušavali da dovedu Krošea, nudeći mu platu od 40.000.000 evra za četiri godine, a Kardinale ga je uveravao da će mu obezbediti 700.000.000 za pojačanja tokom tog perioda i potpunu slobodu u radu. Sve sa idejom da Milan doživi potpunu transformaciju. Kroše ih je odbio iz poštovanja prema Ajntrahtu. Sad je dolazak na San Siro nikad bliži.
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Na ovaj način, Ajntraht će inkasirati sumu sličnu onoj koju je Lajpcig dobio 2024. godine za prelazak Maksa Eberla u minhenski Bajern. S obzirom na to da je obeštećenje za Krešeovog naslednika, Jotija Hadžialeksijua koštalo Frankfurt tek nešto oko 100.000 evra, jasno je koliko je klub iz Frankfurta dobro prošao.
Zbog fenomenalnih pregovaračkih sposobnosti Markusa Krešea, Ajntraht je prihodovao 538.780.000 evra na uloženih 349.790.000 što je plus od 190.000.000 za pet godina. Na sve to, klub nije bio slabije plasiran od osmog mesta. Stekao je reputaciju nemačkog kralja transfera, a ukoliko sve bude prošlo kako treba, imaće priliku da je potvrdi i u prestonici mode. S tim da će prvo motati da počisti haos, pa tek onda da pokaže da je maher u dovođenju igrača.