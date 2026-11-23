Javnost u Rusiji je uvek podeljena kada je u pitanju dovođenje fudbalskih trenera iz inostranstva. Veliki deo njih misli da su domaći stručnjaci bolji od stranaca, a među njima je i rukovodstvo Lokomotive iz Moskve. Sportski direktor tog kluba Nariman Akavov je u izjavi za Sport Ekspres poručio da Moskovljani u ovom trenutku razmišljaju samo o dovođenju Rusa za šefa stručnog štaba.

Podsetimo, Lokomotiva beleži veoma loše rezultate ove sezone, zbog čega je nedavno smenjen Mihail Galaktionov. Novog šefa stručnog štaba još nije našla, konačna odluka je odložena za zimsku pauzu, pa će do kraja jesenje polusezone sedeti prvi čovek omladinske škole Sergej Ovčinikov.