U Lokomotivi ne znaju ko će biti novi trener, ali znaju da neće stranca
Vreme čitanja: 2min | pon. 23.11.26. | 16:27
Moskovljane će do kraja jesenje polusezone voditi šef omladinske škole Sergej Ovčinikov, posle otkaza koji je dobio Mihail Galaktionov zbog loših rezultata
Javnost u Rusiji je uvek podeljena kada je u pitanju dovođenje fudbalskih trenera iz inostranstva. Veliki deo njih misli da su domaći stručnjaci bolji od stranaca, a među njima je i rukovodstvo Lokomotive iz Moskve. Sportski direktor tog kluba Nariman Akavov je u izjavi za Sport Ekspres poručio da Moskovljani u ovom trenutku razmišljaju samo o dovođenju Rusa za šefa stručnog štaba.
Podsetimo, Lokomotiva beleži veoma loše rezultate ove sezone, zbog čega je nedavno smenjen Mihail Galaktionov. Novog šefa stručnog štaba još nije našla, konačna odluka je odložena za zimsku pauzu, pa će do kraja jesenje polusezone sedeti prvi čovek omladinske škole Sergej Ovčinikov.
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U poslednjih nekoliko godina Moskovljane su vodili domaći treneri poput Jurija Sjomina, Zaura Harpova i Andreja Fjodorova. Međutim, bilo je i stranaca – na klupi su sedeli i Marko Nikolić, Markus Gisdol i Jozef Cinbauer. Podsetimo, Nikolić je Lokomotivi doneo Kup Rusije u sezoni 2020/2021.
“Klub je zauzeo tu poziciju. Verujemo u domaće stručnjake. Želimo prvo njih da uzmemo u razmatranje”, kazao je Akavov.
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On je poručio da će novi trener biti imenovan po završetku polusezone.
“Verujem da ćemo novog šefa stručnog štaba odabrati do kraja godine. Definitivno pre početka zimskih priprema”, istakao je Akavov.
Lokomotiva dva kola pre kraja jesenje polusezone zauzima 13. poziciju sa 17 bodova. To je mesto koje vodi u doigravanje za opstanak. Ovčinikov će sedeti na klupi protiv Dinama iz Mahačkale naredne nedelje i potom protiv Ahmata 5. decembra.
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