Poslednja je šabačka Mačva osetila svu silinu ovog trojca, koji je ekipu Nemanje Glušice anestezirao u prvih 11 minuta, a zatim i za četiri minuta drugog poluvremena. Svaki od pomenute trojice zatresao je mrežu golmana Vukašina Jovanovića i time su Lale upotpunile drugu „petardu“ ove sezone. Zanimljivo, u oba navrata Stara dama je postizala pet golova na gostujućem terenu, pošto je u avgustu ubedljivo slavila protiv Čukaričkog na Banovom brdu (5:0), a sada je u istom stilu stradala i Mačva.

Međutim, ono što posebno zapada za oko nisu toliko golovi – Vojvodina nas je na njih navikla ubedljivim pobedama na domaćoj sceni još prošle sezone sa Miroslavom Tanjgom – već učinak njenih navalnih igrača. Poslužićemo se hokejaškom terminologijom kako bismo dočarali učinak Zukića, Ranđelovića i Mulahusejnovića ove sezone. Kada bi se u fudbalu, poput hokeja na ledu, na tabeli igrača sa najboljim učinkom lige vrednovali poeni, odnosno zbir golova i asistencija, umesto samo pogodaka, trojac Lala našao bi se u samom vrhu. Pošto su sva trojica sada na dvocifrenom učinku u tom segmentu – Zukić 11 (devet golova i dve asistencije), Ranđelović 11 (tri gola i osam asistencija), Mulahusejnović 10 (šest golova i četiri asistencije).

Jedini igrač u ligi koji je dvocifren u ovom parametru, a da ne nosi dres Novosađana, jeste napadač Čukaričkog Uroš Miladinović, sa sedam golova i četiri asistencije na svom kontu. Sve ovo govori u prilog tome koliko je dominantan Vošin trojac.

Dok se mi bavimo brojkama, u taboru Stare dame će pre svega biti zadovoljni reakcijom koju je Vojvodina sinoć pokazala u Šapcu, gde se na najbolji mogući način vratila nakon poraza od Crvene zvezde, koji je bio veoma jak udarac na psihološkom planu jer ih je de facto izbacio iz trke za trofej. Marko Savić je tvrdio da je ekipa pokazala reakciju na treninzima tokom reprezentativne pauze, a sada su to preslikali i na teren i potvrdili da im neće manjkati motiva da odbrane drugo mesto na tabeli.