Što je samo potvrdilo glavni zaključak o niškom timu ove sezone – uticaj ’stranog faktora’ presudan je na rezultate ekipe, i u pozitivnom, i, što je mnogo češće bio slučaj, u negativnom smislu.

Ostali nisu sporni, niti je njihov učinak zanemariv. Konkretno, minule subote, štoperski tandem Vitas-Mijailović funkcionisao je besprekorno. Deluje da je Drinčić pronašao ’žicu’ ćudljivom Igoru Ivanoviću, pa njegovo plemenito fudbalsko znanje sve češće izbija na površinu kroz poteze koji su demonstracija klase. Ono što je par dana ranije na kup utakmici u Leskovcu uradio mladi Luka Izderić za svako je poštovanje – bukvalno je iz aviona, po povratku sa kampa mlade reprezentacije Austrije, uskočio u opremu kluba, nije bilo u planu da igra, ali kada ekipi nije išlo, ušao je sa klupe i postigao gol za prolaz u osminu finala. I to na asistenciju još jednog ’bonus’ igrača koji polako pronalazi sebe – napadača Dušana Jovanovića. Borbenost Krajišnika i Veličkovića je podrazumevajuća konstanta, dok na tom planu Radomiru Milosavljeviću nema ravnog, ali kapitenu ove takmičarske godine ama baš ništa ne polazi za rukom i nikako da pronađe prošlosezonsku formu.

Ali, nije teško zaključiti da su oni koji prave razliku – stranci. Radnički je u tekućem šampionatu ostvario tri pobede i osvojio ukupno 11 bodova: prvi trijumf protiv Zemuna u Ubu doneo mu je Abas golom u 90+5. minutu; u pobedi nad OFK Beogradom Ibrahim Mustafa proglašen je za igrača utakmice, nakon što je postigao prvi pogodak, a sve dileme rešio je gol Aleksandra Šestjuka; Belorus je bio jedini strelac i u meču sa imenjakom iz Kragujevca, kada su Nišlije sekunde delile od trijumfa; a, sada je još jednu minimalnu pobedu nad Zemunom doneo gol Gbolija Arijibija.

Ako se setimo prolećnog dela prethodne sezone, kada je Radnički serijom dobrih rezultata pobegao iz opasne zone i obezbedio opstanak u eliti, upravo su se ova imena – Šestjuk, Arijibi, Kanute, Mustafa, Abas – najčešće pojavljivala na semaforu među strelcima odlučujućih golova.

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Šestjuka sada nema u planovima Nikole Drinčića, nešto je puklo na toj relaciji i veliko je pitanje kakva je sudbina golgetera na Čairu. Mustafa se nedavno teže povredio na treningu i završio je polusezonu, a moguće i boravak u Radničkom, budući da je tu na pozajmici iz Vojvodine. Abas je nakon zapaženog starta sezone upao u veliku krizu, izazvanu, kako je rečeno iz kluba, i nekim privatnim problemima. Tek minule subote podsetio je na svoju najbolju verziju, a u međuvremenu je crvenim kartonom u prvom poluvremenu u Lučanima kumovao porazu od Mladosti. Još u ranijoj fazi utakmice u Surdulici isključen je Frenk Kanute, koji je prečesto ove sezone imao destruktivnu ulogu po učinak niškog tima, jedno vreme je kod trenera Marka Neđića zbog toga bio ’na ledu’. Arijibi se ’pojavio’ tek sad protiv Zemuna, samo tri dana ranije on i Bonsu Osei protiv rezervnih bekova Dubočice, u meču u kojem je osnovna taktika Radničkog bila da se baš njima dvojici izolacijama prave situacije jedan na jedan, prošli su, i slovima – nula puta! Brzonogi krilni napadač iz Gane, doveden letos iz Spartaka za obeštećenje od 200.000 evra, još nijednim jedinim svojim potezom, kamoli partijom, nije opravdao toliko ulaganje.

Imaće sportski sektor Radničkog velikih problema na zimu, ukoliko bude želeo da se rastane sa nekim od pobrojanih fudbalera, jer su svi obezbeđeni ugovorima kakve teško da mogu da dobiju u nekom drugom klubu. I zato Drinčiću i njegovom stručnom štabu ostaje da se nadaju da do kraja polusezone oni neće ustajati na levu nogu, jer u ritmu od četiri utakmice u deset dana (Železničar, Partizan, osmina finala Kupa, IMT), svi će biti potrebni ekipi.

Nije Radnički ništa epohalno uradio u prethodnih nedelju dana pobedama od po 1:0 protiv Dubočice i Zemuna, samo je zaustavio strmoglavi rezultatski pad. U Leskovcu su se Nišlije provukle protiv prvoligaša, protiv Zemuna su čitavo drugo poluvreme grčevito branile minimalnu prednost, mada u meču u kojem su još pogodile stativu i promašile penal, jasno je da su trijumf ipak zaslužile. Jedan deo tereta zbačen je sa leđa, jer to su bile utakmice u kojima je Radničkom pripadala uloga favorita. Glavno pitanje sada je kako u sredu protiv zahuktalog Železničara, koji na Čair stiže u seriji od sedam uzastopnih prvenstvenih pobeda uz gol-razliku 16:3.

Radnički je Želju nadigrao u Pančevu u prvom kolu sredinom jula, ali iz ove perspektive to kao da je bilo pre sto godina.