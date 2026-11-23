Kao čovek kome se često zamera da se nije prilagodio modernom fudbalu, Gospodin posebni ima zanimljivo razmišljanje o modernom fudbalu.

„Razlika je u tome što si u našim generacijama prvo morao da vrediš da bi izgledao kao igrač... a danas mnogi glume zvezde pre nego što to postanu, dok neki drugi ostanu samo na tom utisku, a da nikada zapravo ne postanu pravi igrači. To je suštinska razlika. Više nego što se sam fudbal promenio, promenili su se alati i veličina stručnih štabova, analitika... sve ono čime raspolažeš za kontrolu opterećenja i slično. Svet se promenio i moraš da se prilagodiš”.

Vezista Viljareala Santi Komesanja bio je nezadovoljan suđenjem na utakmici između njegovog kluba i Barselone. Smatra da je situacija u kojoj sedam igrača Barse opkoljava glavnog sudiju uticala na kriterijum u drugom poluvremenu i spomenuo da ni suđenje na utakmicama Reala nije bolje,

„Čovek ima amneziju. Protiv Real Madrida: 2:0, utakmica rešena, Vinisijus isključen... Ima amneziju. Ili nas jednostavno sve stavlja u isti koš. Neka to i radi, ali neka nas ne stavlja u isti koš sa slučajem Negreira”.

Jedno od pitanja bilo je da li neko od igrača iz sadašnjeg tima poseduje potencijal da jednog dana bude trener.

„Ne znam, o fudbalu uvek razgovarate... o našoj igri i našim stvarima. Volim kada je igrač svestan onoga što radimo i kada se oseća prijatno u onome što od njega tražimo. Teško je sada razmišljati o igračima koji bi jednog dana mogli da budu treneri jer imamo mnogo mladih momaka. Mislim da će Bernardo Silva jednog dana biti predsednik Benfike, ali za ostale igrače mi je trenutno teško da procenim”.

Od početka sezone tim sa Bernabeua odigrao je mnogo utakmica koje su rešene u poslednjim minutima. Isto je bilo protiv Selte prošlog vikenda.

„Zavisi od situacije; ponekad pobeda u poslednjem minutu donosi mnogo toga dobrog, ali nosi i svoje rizike. U poslednjih 15 minuta rizik je bio prisutan – kada kreneš na sve ili ništa i promeniš profil tima na terenu, otvaraš prostor da krene po zlu i da ostaneš bez ijednog boda. Možeš i da izgubiš. Idealna situacija je utakmica poput onih protiv Valensije ili Santandera. Izađeš na teren i posle pet minuta znaš kako će se meč završiti. Ima i onih u kojima to jednostavno ne uspevaš. Rekao sam da je Selta snosila veliki, pozitivan deo krivice za to što je utakmica bila toliko teška. Putovanja, nedostatak treninga, to što smo se svi zajedno okupili tek dan pred meč... Srećom, imam dobre 'lažove' – one koji mi kažu da su potpuno spremni za igru, a zapravo nisu. Obožavam ih, ali mi kažu da su na maksimumu, iako nisu. Sa svim tim faktorima dolazite do krajnjih granica. Pomisliš da je to sjajno, ali kada pogledaš poslednje minute i nadoknadu, gde igraju Arda i Džud, obojica mrtvi umorni, a svi daju maksimum na čist karakter... To su okolnosti u kojima u normalnim uslovima ne pobeđuješ. To su zlatni bodovi. Sve zasluge idu svima, uključujući i te 'lažove' koji su ostavili srce na terenu”.

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Neizbežno pitanje na skoro svakoj konferenciji su igre Vinisijusa Žuniora.

„Verujem da će se vratiti na svoj maksimum. Mlad je, a ponekad igrači kada se približe tridesetoj... neki od njih ne uspevaju da održe idealan fizički nivo, a neki izgube i motivaciju. Ali Vini je mlad; ljudi zaboravljaju da je ovde došao veoma mlad i da je već sve osvojio. Kao što sam govorio i onda kada su svi hteli da ga 'razapnu', on je veoma dobar momak, pun empatije prema svima, i to je ključna osnova. Došao je, njegov doprinos je veoma pozitivan. Protiv Viljareala je preokrenuo utakmicu, postigao gol... a onda mu je gol poništen i dobio je suspenziju od četiri utakmice. Možda je tim isključenjem prekinut jedan njegov period rasta, samopouzdanja i dobre forme”.

Za kraj, nešto malo i o PSV-u.

„To je dobar tim, ekipa koja vredi više nego što pokazuju bodovi koje trenutno imaju. Dolaze ovde po bodove, ne dolaze sa mišlju da će izgubiti. Odlični igrači, trener sa mnogo iskustva... nimalo laka utakmica. Tri dana između utakmica su u redu, ali dva dana su baš teška. I oni su, kao i mi, igrali u subotu – doduše utakmicu koju su imali rešenu već u 60. minutu. Kao što uvek radim kada je malo vremena između mečeva, ubaciću par svežih nogu punih energije. Ovih 12 bodova nam daje mirnoću... ali moramo da nastavimo dalje jer ne želimo da igramo plej-of”, rekao je Murinjo.