Fantastična asistencija Danila Pantića obeležila popodne u Mozzart Bet Prvoj ligi (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | sub. 21.11.26. | 19:04
Vezista Loznice sjajnim dodavanjem “posepao” odbranu Grafičara i namestio Petru Ćirkoviću da donese pobedu zeleno-belima posle mesec i po dana – 1:0 (1:0)
Još uvek ima magije u nogama Danila Pantića, iste one zbog koje ga je 2015. godine Čelsi “ukrao” od Partizana. Možda nekadašnji mladi reprezentativac Srbije nije napravio tako uspešnu karijeru kakva se očekivala, ali 30-godišnjak iz Rume nije zaboravio da igra fudbal i još uvek je klasa, barem za Mozzart Bet Prvu ligu.
Nedavno je Pantić potpisao za Loznicu, a još uvek traži pravu takmičarsku formu. Nije trener Ivica Milutinović planirao da vezista koji je nosio i dresove Vitesea, Ekscelsiora, Videotona i Mladosti iz Lučana dobije preveliku minutažu ove subote, ali povreda Alekse Vidića ga je primorala da već u 11. minutu napravi izmenu.
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Ispostavilo se da je to bio prikriveni blagoslov, jer Pantić je u drugom poluvremenu izveo jedan od najatraktivnijih poteza 19. kola. Konkretno u 64. minutu, šest minuta pošto je Loznica ostala sa igračem manje zbog drugog žutog kartona Miloja Jelenića.
15.00: (6,00) Jedinstvo (4,50) Javor (1,45)
U tom trenutku je još bilo 0:0. Loznica nije bila spremna da rizikuje previše i juri pobedu, jer dobro je poznato koliko Grafičar ume da bude opasan iz kontranapada. Zato, u napad koji nije previše obećavao je krenula sa trojicom igrača, na šestoricu-sedmoricu u ljubičastom dresu.
Pantić je prihvatio loptu na ivici šesnaesterca, a kada je podigao glavu kako bi se namestio da šutne video je da ispred sebe ima trojicu protivničkih defanzivaca, plus golmana Veljka Vojvodića. Krajičkom oka je očigledno video i Petra Ćirkovića, kako čeka loptu sa druge strane šesnaesterca, na dvadesetak metara od gola.
Zato se Pantić okrenuo, izašao iz šesnaesterca, a defanzivci Grafičara su ga pratili, ubeđeni da se namešta na šut. Iskusni vezista je ipak imao drugu ideju, levom nogom je poslao loptu u peterac, dovoljno slabu da Ćirković može da se ubaci.
Ovu situaciju je loše procenio bek Grafičara Ivan Lakićević, nije video Ćirkovića iza svojih leđa i pustio je Vojvodića da pokupi loptu. Taj trenutak opuštenosti Lozničani su iskoristili i Ćirković je došao u situaciju da postigne pogodak.
Ispostavilo se da je to bio jedini gol na utakmici. Gol kojim su zeleno-beli došli do prve pobede posle mesec i po dana, prekinuvši tako niz od šest mečeva bez trijumfa (po tri remija i poraza).
Istovremeno, Pantić i Ćirković su tako direktno ostavili Grafičar duboko u zoni ispadanja. Filijala Crvene zvezde je 13. na tabeli sa 18 bodova, šest manje od devetoplasirane Loznice.
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MOZZART BET PRVA LIGA – 19. KOLO
Petak
Proleter 023 - Borac 1926 1:2 (1:0)
/Stanković 32 - Alempijević 50, Đurić 74/
Subota
Napredak - Teleoptik 1:0 (1:0)
/Bukumira 20/
Spartak - TSC 0:1 (0:0)
/Nikolić 81/
Loznica - Grafičar 1:0 (0:0)
/Ćirković 64/
Nedelja
13.00: Smederevo - Metalac
15.00: (2,70) Dubočica (3,25) OFK Vršac (2,45)
15.00: (6,00) Jedinstvo (4,50) Javor (1,45)
15.00: (1,55) Voždovac (3,90) Bor 1919 (5,60)
***Kvote su podložne promenama