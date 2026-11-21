Ispostavilo se da je to bio prikriveni blagoslov, jer Pantić je u drugom poluvremenu izveo jedan od najatraktivnijih poteza 19. kola. Konkretno u 64. minutu, šest minuta pošto je Loznica ostala sa igračem manje zbog drugog žutog kartona Miloja Jelenića.

15.00: (6,00) Jedinstvo (4,50) Javor (1,45)

U tom trenutku je još bilo 0:0. Loznica nije bila spremna da rizikuje previše i juri pobedu, jer dobro je poznato koliko Grafičar ume da bude opasan iz kontranapada. Zato, u napad koji nije previše obećavao je krenula sa trojicom igrača, na šestoricu-sedmoricu u ljubičastom dresu.

Pantić je prihvatio loptu na ivici šesnaesterca, a kada je podigao glavu kako bi se namestio da šutne video je da ispred sebe ima trojicu protivničkih defanzivaca, plus golmana Veljka Vojvodića. Krajičkom oka je očigledno video i Petra Ćirkovića, kako čeka loptu sa druge strane šesnaesterca, na dvadesetak metara od gola.

Zato se Pantić okrenuo, izašao iz šesnaesterca, a defanzivci Grafičara su ga pratili, ubeđeni da se namešta na šut. Iskusni vezista je ipak imao drugu ideju, levom nogom je poslao loptu u peterac, dovoljno slabu da Ćirković može da se ubaci.

Ovu situaciju je loše procenio bek Grafičara Ivan Lakićević, nije video Ćirkovića iza svojih leđa i pustio je Vojvodića da pokupi loptu. Taj trenutak opuštenosti Lozničani su iskoristili i Ćirković je došao u situaciju da postigne pogodak.

Ispostavilo se da je to bio jedini gol na utakmici. Gol kojim su zeleno-beli došli do prve pobede posle mesec i po dana, prekinuvši tako niz od šest mečeva bez trijumfa (po tri remija i poraza).

Istovremeno, Pantić i Ćirković su tako direktno ostavili Grafičar duboko u zoni ispadanja. Filijala Crvene zvezde je 13. na tabeli sa 18 bodova, šest manje od devetoplasirane Loznice.

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MOZZART BET PRVA LIGA – 19. KOLO

Petak

Proleter 023 - Borac 1926 1:2 (1:0)

/Stanković 32 - Alempijević 50, Đurić 74/

Subota

Napredak - Teleoptik 1:0 (1:0)

/Bukumira 20/

Spartak - TSC 0:1 (0:0)

/Nikolić 81/

Loznica - Grafičar 1:0 (0:0)

/Ćirković 64/

Nedelja

13.00: Smederevo - Metalac

15.00: (2,70) Dubočica (3,25) OFK Vršac (2,45)

15.00: (6,00) Jedinstvo (4,50) Javor (1,45)

15.00: (1,55) Voždovac (3,90) Bor 1919 (5,60)

***Kvote su podložne promenama