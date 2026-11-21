Vreme čitanja: 8min | sub. 21.11.26. | 19:02
Tim Nenada Lalatovića ovog puta slavio u situaciji 11 na 10 protiv OFK Beograd Mozzart Beta – 2:0
Osvetio je Nenad Lalatović prethodnika Strahinju Pandurovića, čiju su stabilnost na pazarskoj klupi početkom avgusta pre ostalih zaljuljali Romantičari. Istina, ceh u 16. kolu Mozzart Bet Superlige nije platio Jovan Damjanović, ali jeste njegov naslednik na klupi nekadašnjeg velikana jugoslovenskog fudbala - Radoslav Batak.
Sve ugroženiji OFK Beograd Mozzart Bet je u 16. kolu nacionalnog šampionata položio oružje pred konkretnim i u dobrom delu meča brojčano nadmoćnijim gostima iz Novog Pazara - 0:2 (0:2).
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Bili su Lalatovićevi momci mnogo bolji i pre isključenja Hamida Aderodžua, imali su u tom momentu već dva gola prednosti. Sankcije za krilo iz Nigerije sa frizurom u stilu britanske skakačice udalj Džasmin Sojers, a nakon duela sa Veljkom Mirosavićem oko sredine igrališta, praktično su značile kraj mnogo pre poslednjeg zvižduka Stefana Jeknića. Sve je neodoljivo podsetilo na prošlu prvenstvenu rundu, kada je kapiten Pazara Adem Ljajić dobio crveni karton posle slične situacije sa Brankom Jovičićem iz lučanske Mladosti, što je domaćinu kraj Jošanice dalo dodatni impuls i povelo ga do trijumfa.
Aderožu je bio jedan od heroja prethodnog slavlja Beograđana u kotlini, dok je ovog puta ispao najveći tragičar. Junaci na drugoj strani bili su strelci Jovan Marinković i Dominik Sadi, ali i ponovo učinkoviti Fejsal Mulić, Ivan Davidović i Ahmed Hadžimujović. Skoro da nije bilo slabog mesta kod Plavih u bordo toaleti za groznicu subotnje večeri. Lalatović je vodeći Mladost pre nešto više od godinu dana nadmudrio Bataka u Kruševcu (1:0) i približio Napredak ispadanju iz elite, koje se i desilo. Mnogo je do kraja tekuće sezone, ali kurs OFK Beograda daleko je od poželjnog.
Deceniju i kusur se OFK Beograd Mozzart Bet i Novi Pazar nisu izmerili na dugo neupotrebljivoj Karaburmi, gde su gosti u proleće 2016. godine slavili sa 2:1. Igralo se u Staroj Pazovi i Zaječaru kad su domaćinstvo potpisivali Romantičari, koji su prethodno vezali dve ubedljive pobede u Novom Pazaru - 5:1 i 4:1. Ovog puta sasvim druga priča. Drugačija je bila i formacija Lalatovićeve ekipe, koja se predstavila sa petoricom u poslednjoj liniji.
Idealno otvaranje za Pazar. Svi znaju da Hadžimujović daleko baca aut, a posebno njegov saigrač iz odbrane Marinković. Mlađi je rukom prebacio Nikolu Maraša i Andreja Pavlovića, a stariji ispred Strahinje Srojkovića u trećem minutu poslao loptu iza leđa Nedeljka Stojišića - 0:1.
Umalo da Davidović u 16. minutu sa 45 metara lob udarcem pronađe mrežu Romantičara, što su zajednički sprečili Stojišić i prečka. Četiri minuta kasnije je Aderodžu podbacio sa distance, a Marinković u 22. minutu sjajno reagovao na centaršut Milana Rodića.
Precizna daljinska parabola Davidovića za Mulića, pa vrhunski posao dvometraša i ključno dodavanje za neumoljivog Sadija u 30. minutu. Četvrta ovosezonska asistencija špica i drugi pogodak veziste iz Engleske - 0:2.
Devet minuta kasnije je isključen Aderodžu, što je rešilo sve dileme. Malo je uzbuđenja bilo do kraja. Izdvajaju se udarci Mihajla Petrovića i Matije Malekinušića do Stojišića u 82. i trećem minutu sudijske nadoknade, kao i na suprotnom kraju neprecizan šut Itana Horda u 89. minutu.
MOZZART BET SUPERLIGA - 16. KOLO
OFK BEOGRAD MOZZART BET - NOVI PAZAR 0:2 (0:2)
/Marinković 3, Sadi 30/
Omladinski stadion na Karaburmi.
Sudija: Stefan Jeknić.
Crveni karton: Aderodžu (OFK Beograd) u 39. minutu.
OFK BEOGRAD MOZZART BET (4-1-4-1): Stojišić 6,5 - Stojković 5,5, Pavlović 5,5, Maraš 5,5, Rodić 5,5 (46. Stojanović 6) - Ture 5,5 (63. Šljivić 6) - Aderodžu 5, Penja 6 (80. Vasilić -), De Bar 5,5, Zarić 5,5(66. Hord 6) - Silue 6 (80. Ranković -).
NOVI PAZAR (5-4-1): Preković 6 - Stanković 6,5, Hadžimujović 7, Melentijević 6,5, Marinković 7,5, Mirosavić 7 - Sadi 7 (75. Malekinušić -), Togbe 6, Gadio 6 (69. Petrović 6), Davidović 7 (87. Janković -) - Mulić 7 (87. Kadrić -).
Igrač utakmice: Jovan Marinković (Novi Pazar) 7,5.
MOZZART BET SUPERLIGA – 16. KOLO
***Sve utakmice su u sklopu MOZZART RELAXA
Subota
Radnički Niš - Zemun 1:0 (1:0)
/Arijibi 32/
Crvena zvezda - Radnik 2:0 (0:0)
/Bukari 58, Ivanić 90+3/
Mladost Lučani - Železničar 0:4 (0:3)
/Milikić 7, Pantović 30, Plavšić 35, Kuljanin 75/
OFK Beograd Mozzart Bet - Novi Pazar 0:2 (0:2)
/Marinković 3, Sadi 30/
Nedelja
13.00: (2,05) Radnički Kragujevac (3,70) Čukarički (3,35)
15.00: (2,90) IMT (3,50) Partizan (2,25)
17.00: (5,30) Mačva (4,10) Vojvodina (1,57)
***Kvote su podložne promenama