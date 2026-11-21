Bili su Lalatovićevi momci mnogo bolji i pre isključenja Hamida Aderodžua , imali su u tom momentu već dva gola prednosti. Sankcije za krilo iz Nigerije sa frizurom u stilu britanske skakačice udalj Džasmin Sojers , a nakon duela sa Veljkom Mirosavićem oko sredine igrališta, praktično su značile kraj mnogo pre poslednjeg zvižduka Stefana Jeknića . Sve je neodoljivo podsetilo na prošlu prvenstvenu rundu, kada je kapiten Pazara Adem Ljajić dobio crveni karton posle slične situacije sa Brankom Jovičićem iz lučanske Mladosti, što je domaćinu kraj Jošanice dalo dodatni impuls i povelo ga do trijumfa.

Aderožu je bio jedan od heroja prethodnog slavlja Beograđana u kotlini, dok je ovog puta ispao najveći tragičar. Junaci na drugoj strani bili su strelci Jovan Marinković i Dominik Sadi, ali i ponovo učinkoviti Fejsal Mulić, Ivan Davidović i Ahmed Hadžimujović. Skoro da nije bilo slabog mesta kod Plavih u bordo toaleti za groznicu subotnje večeri. Lalatović je vodeći Mladost pre nešto više od godinu dana nadmudrio Bataka u Kruševcu (1:0) i približio Napredak ispadanju iz elite, koje se i desilo. Mnogo je do kraja tekuće sezone, ali kurs OFK Beograda daleko je od poželjnog.

Deceniju i kusur se OFK Beograd Mozzart Bet i Novi Pazar nisu izmerili na dugo neupotrebljivoj Karaburmi, gde su gosti u proleće 2016. godine slavili sa 2:1. Igralo se u Staroj Pazovi i Zaječaru kad su domaćinstvo potpisivali Romantičari, koji su prethodno vezali dve ubedljive pobede u Novom Pazaru - 5:1 i 4:1. Ovog puta sasvim druga priča. Drugačija je bila i formacija Lalatovićeve ekipe, koja se predstavila sa petoricom u poslednjoj liniji.

Idealno otvaranje za Pazar. Svi znaju da Hadžimujović daleko baca aut, a posebno njegov saigrač iz odbrane Marinković. Mlađi je rukom prebacio Nikolu Maraša i Andreja Pavlovića, a stariji ispred Strahinje Srojkovića u trećem minutu poslao loptu iza leđa Nedeljka Stojišića - 0:1.