Baskonija cilja letonski dvojac, Burgos rešenje vidi u Koprivici

Kako piše pouzdani Encestando , španski evroligaš je bacio oko na dvojicu Letonaca, Artursa Žagarsa i Rolandsa Šmitsa . Plejmejker koji je protekle sezone nastupao za Fenerbahče ima i ponudu Huventuda na stolu, ali nema sumnje da mu je u cilju da nastavi sa partijama u Evroligi.

Što se visokih igrača tiče, Baskonija ima jedino Kalifu Diopa kao „čistog“ centra, dok je Judžin Omoruji , za kog se interesovao Partizan Mozzart Bet, ipak četvorka. Iz tog razloga je Baskonija krenula u ofanzivu na Šmitsa , a on je bio ponuđen takođe Valensiji i Barseloni, kako javlja pomenuti izvor.

Bitna stavka što se tiče Žagarsa je da je prošao omladinski pogon tima iz Badalone, te se iz tog razloga računa kao domaći igrač u ACB ligi. Fener mu nije produžio ugovor, a dvadesetšestogodišnji organizator igre je tokom minule sezone u Evroligi prosečno beležio pet poena i dva skoka.

Što se Huventuda tiče, u Badaloni javlja optimizam vezan za ostanak Rikija Rubija, naročito nakon što je danas objavljeno da je iskusni plejmejker odbio unosnu ponudu Panatinaikosa, te je jasno da mu igranje u Evroligi ne predstavlja nikakav motiv. Ta vest koju su preneli španski mediji je kasnije demantovana od strane grčkog velikana, ali je svakako ostanak Rubija u Badaloni iz ovog ugla realan scenario. Još ako bi mu se pridružio Nikolas Laprovitola, kao što su takođe pisali mediji iz ove zemlje, Huventud bi bio i te kako nezgodan protivnik bilo kojoj ekipi u Španiji.

Sa druge strane, prilično je alarmantna situacija u ekipi San Pablo Burgosa. Ova ekipa trenutno broji samo dva košarkaša u svom sastavu, a navodno su na pomolu tri pojačanja. Jedno od njih bi trebalo da bude Balša Koprivica, koji se nedavno rastao sa Bahčešehirom.

Na poziciji plejmejkera će, prema navodima, doći Belgijanac Retin Obasoan, dok se računa i na dolazak beka šutera Čejsa Odidža, koji je u protekloj sezoni nastupao za Unikahu. Prilično turbulentan period je pred Burgosom, a upitno je koliko će ova ekipa uopšte biti konkurentna u najjačoj domaćoj ligi u Evropi, kakva definitivno jeste ACB.